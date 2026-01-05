Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе снова закрыли - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260105/reyd-v-sevastopole-snova-zakryli-1152191868.html
Рейд в Севастополе снова закрыли
Рейд в Севастополе снова закрыли - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Рейд в Севастополе снова закрыли
В Севастополе вновь остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T07:46
2026-01-05T07:46
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе вновь остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.После ночи простоя из-за ухудшения погоды рейд был открыт в понедельник в 6:33 и спустя час морской транспорт снова остановили.О причинах приостановки морского сообщения не говорится.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_20e0b2b5c479c2eebc016e053ff10937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика
Рейд в Севастополе снова закрыли

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

07:46 05.01.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе вновь остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
После ночи простоя из-за ухудшения погоды рейд был открыт в понедельник в 6:33 и спустя час морской транспорт снова остановили.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
О причинах приостановки морского сообщения не говорится.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяНовости СевастополяЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Пять человек спасены на пожарах в Крыму в новогодние праздники
09:29Четырнадцать человек пострадали в ДТП на дорогах Крыма
09:1284 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота
09:01У Крымского моста начала расти очередь
08:44В Севастополе возобновлена работа морского пассажирского транспорта
08:40Грузовой поезд насмерть сбил двоих детей в Иркутской области
08:21Удары по Украине сегодня: разбита энергетическая инфраструктура
08:05Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
07:46Рейд в Севастополе снова закрыли
07:38Глава СБУ уходит в отставку по требованию Зеленского
07:12Трамп сделал новое заявление о Венесуэле и пригрозил Колумбии
06:51Рейд в Севастополе открыт
00:01Погода в Крыму в понедельник - где пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 5 января
22:14Землетрясение в Сочи и страшная авария на М-4 "Дон" - главное за день
21:44Кто такой Дед Мороз и как Новый год связан с концом света
21:23Что происходит на Крымском мосту
21:10Машина врезалась в остановку с людьми в Горячем Ключе - есть жертвы
20:54Массированная атака на Россию - силы ПВО сбили 253 вражеских дрона
20:45В Севастополе из-за непогоды закрывают рейд
Лента новостейМолния