Рейд в Севастополе открыт

Движение морского пассажирского транспорта через севастопольскую бухту возобновлено. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 05.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта через севастопольскую бухту возобновлено. Об этом сообщили в городском дептрансе.После ночи простоя из-за ухудшения погоды рейд был открыт в понедельник в 6:33 и спустя час морской транспорт снова остановили. Ограничения действовали 20 минут. Спустя три часа рейд в городе снова закрыли. Паромы и катера не ходили полчаса.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

