Регионы получат 9 млрд на лечение редких заболеваний - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Регионы получат 9 млрд на лечение редких заболеваний
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Регионы в течение трех лет получат 29 миллиардов рублей федеральных субсидий на лекарства для людей с редкими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России."С 2026 года регионы смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями", - говорится в сообщении.Отмечается, что претендовать на такую поддержку смогут регионы, нуждающиеся в дополнительном бюджетном финансировании.Республика Крым получит 10 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан.Более 8 млн россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 млн – в рамках системы обязательного медицинского страхования, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передвижные аптечные пункты для сел и деревень планируют создать в РоссииВ России расширили список жизненно необходимых лекарствНа Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
Регионы получат 9 млрд на лечение редких заболеваний

11:56 05.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Регионы в течение трех лет получат 29 миллиардов рублей федеральных субсидий на лекарства для людей с редкими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
"С 2026 года регионы смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что претендовать на такую поддержку смогут регионы, нуждающиеся в дополнительном бюджетном финансировании.
"В федеральном бюджете на эти цели в 2026 году зарезервировано 9 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах – по 10 млрд рублей", - приводит данные пресс-служба.
Республика Крым получит 10 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан.
Более 8 млн россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 млн – в рамках системы обязательного медицинского страхования, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
