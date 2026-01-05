https://crimea.ria.ru/20260105/regiony-poluchat-9-mlrd-na-lechenie-redkikh-zabolevaniy-1152196753.html
Регионы получат 9 млрд на лечение редких заболеваний
Регионы получат 9 млрд на лечение редких заболеваний - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Регионы получат 9 млрд на лечение редких заболеваний
Регионы в течение трех лет получат 29 миллиардов рублей федеральных субсидий на лекарства для людей с редкими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Регионы в течение трех лет получат 29 миллиардов рублей федеральных субсидий на лекарства для людей с редкими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России."С 2026 года регионы смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями", - говорится в сообщении.Отмечается, что претендовать на такую поддержку смогут регионы, нуждающиеся в дополнительном бюджетном финансировании.Республика Крым получит 10 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан.Более 8 млн россиян с тяжелыми диагнозами бесплатно получают дорогостоящие лекарства за счет федерального бюджета и более 6 млн – в рамках системы обязательного медицинского страхования, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передвижные аптечные пункты для сел и деревень планируют создать в РоссииВ России расширили список жизненно необходимых лекарствНа Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
Регионы получат 9 млрд на лечение редких заболеваний
