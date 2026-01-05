Пять человек спасены на пожарах в Крыму в новогодние праздники

https://crimea.ria.ru/20260105/pyat-chelovek-spaseny-na-pozharakh-v-krymu-v-novogodnie-prazdniki-1152193354.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Пять человек спасены на пожарах в Крыму в первые дни новогодних праздников. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.При этом возгораний из-за новогодних украшений и иллюминаций не допущено, добавили спасатели.Однако в МЧС отмечают рост числа пожаров – за аналогичный период прошлого года в республике было зафиксировано 14 возгораний.Кроме того, в горно-лесной местности Крыма было зарегистрировано одно происшествие, где был спасен один человек.Происшествий на воде не зарегистрировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Пять человек спасены на пожарах в Крыму в первые дни новогодних праздников. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"В наступившем году в Крыму зарегистрировано 24 пожара. Причины остаются неизменными – большая часть произошла из-за неосторожного обращения с огнем, а также из-за использования неисправного электрооборудования. Подразделениями МЧС России были спасены уже пять человек", - сказано в сообщении.
При этом возгораний из-за новогодних украшений и иллюминаций не допущено, добавили спасатели.
Однако в МЧС отмечают рост числа пожаров – за аналогичный период прошлого года в республике было зафиксировано 14 возгораний.
Кроме того, в горно-лесной местности Крыма было зарегистрировано одно происшествие, где был спасен один человек.
Происшествий на воде не зарегистрировано.
