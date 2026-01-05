Рейтинг@Mail.ru
Пять человек спасены на пожарах в Крыму в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Пять человек спасены на пожарах в Крыму в новогодние праздники
Пять человек спасены на пожарах в Крыму в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Пять человек спасены на пожарах в Крыму в новогодние праздники
Пять человек спасены на пожарах в Крыму в первые дни новогодних праздников. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 05.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Пять человек спасены на пожарах в Крыму в первые дни новогодних праздников. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.При этом возгораний из-за новогодних украшений и иллюминаций не допущено, добавили спасатели.Однако в МЧС отмечают рост числа пожаров – за аналогичный период прошлого года в республике было зафиксировано 14 возгораний.Кроме того, в горно-лесной местности Крыма было зарегистрировано одно происшествие, где был спасен один человек.Происшествий на воде не зарегистрировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пять человек спасены на пожарах в Крыму в новогодние праздники

В Крыму с начала Нового года произошло 24 пожара и спасены пять человек – МЧС

09:40 05.01.2026 (обновлено: 09:44 05.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпасатели МЧС в Крыму
Спасатели МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Пять человек спасены на пожарах в Крыму в первые дни новогодних праздников. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"В наступившем году в Крыму зарегистрировано 24 пожара. Причины остаются неизменными – большая часть произошла из-за неосторожного обращения с огнем, а также из-за использования неисправного электрооборудования. Подразделениями МЧС России были спасены уже пять человек", - сказано в сообщении.
При этом возгораний из-за новогодних украшений и иллюминаций не допущено, добавили спасатели.
Однако в МЧС отмечают рост числа пожаров – за аналогичный период прошлого года в республике было зафиксировано 14 возгораний.
Кроме того, в горно-лесной местности Крыма было зарегистрировано одно происшествие, где был спасен один человек.
Происшествий на воде не зарегистрировано.
