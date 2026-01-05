Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о большой победе России - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Путин заявил о большой победе России
Президент РФ Владимир Путин назвал большой победой возвращение российским паралимпийцам гимна и флага страны на соревнованиях. Это отмечается в поздравлении... РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T10:59
2026-01-05T10:59
владимир путин (политик)
россия
спорт
паралимпийский спорт
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал большой победой возвращение российским паралимпийцам гимна и флага страны на соревнованиях. Это отмечается в поздравлении Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня создания.Президент отметил, что на протяжении десятков лет с момента своего создания Паралимпийский комитет России выполняет социально значимую важную миссию, объединяя "своими благородными целями тысячи людей с ограничением по здоровью"."Во многом благодаря такой грамотной, последовательной работе российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх", – подчеркнул российский лидер.В сентябре Паралимпийский комитет России сообщил, что российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны.
россия
владимир путин (политик), россия, спорт, паралимпийский спорт, новости
10:59 05.01.2026
 
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал большой победой возвращение российским паралимпийцам гимна и флага страны на соревнованиях. Это отмечается в поздравлении Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня создания.
"Сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой", – сказано в поздравлении.
Президент отметил, что на протяжении десятков лет с момента своего создания Паралимпийский комитет России выполняет социально значимую важную миссию, объединяя "своими благородными целями тысячи людей с ограничением по здоровью".
"Во многом благодаря такой грамотной, последовательной работе российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх", – подчеркнул российский лидер.
В сентябре Паралимпийский комитет России сообщил, что российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны.
Владимир Путин (политик)РоссияСпортПаралимпийский спортНовости
 
