Путин заявил о большой победе России
2026-01-05T10:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал большой победой возвращение российским паралимпийцам гимна и флага страны на соревнованиях. Это отмечается в поздравлении Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня создания.Президент отметил, что на протяжении десятков лет с момента своего создания Паралимпийский комитет России выполняет социально значимую важную миссию, объединяя "своими благородными целями тысячи людей с ограничением по здоровью"."Во многом благодаря такой грамотной, последовательной работе российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх", – подчеркнул российский лидер.В сентябре Паралимпийский комитет России сообщил, что российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал большой победой возвращение российским паралимпийцам гимна и флага страны на соревнованиях. Это отмечается в поздравлении Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня создания.
"Сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой", – сказано в поздравлении.
Президент отметил, что на протяжении десятков лет с момента своего создания Паралимпийский комитет России выполняет социально значимую важную миссию, объединяя "своими благородными целями тысячи людей с ограничением по здоровью".
"Во многом благодаря такой грамотной, последовательной работе российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх", – подчеркнул российский лидер.
В сентябре Паралимпийский комитет России сообщил
, что российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны.
