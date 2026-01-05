https://crimea.ria.ru/20260105/putin-zayavil-o-bolshoy-pobede-rossii-1152194440.html

Путин заявил о большой победе России

Путин заявил о большой победе России

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал большой победой возвращение российским паралимпийцам гимна и флага страны на соревнованиях. Это отмечается в поздравлении Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня создания.Президент отметил, что на протяжении десятков лет с момента своего создания Паралимпийский комитет России выполняет социально значимую важную миссию, объединяя "своими благородными целями тысячи людей с ограничением по здоровью"."Во многом благодаря такой грамотной, последовательной работе российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх", – подчеркнул российский лидер.В сентябре Паралимпийский комитет России сообщил, что российская сборная выступит в Паралимпийских играх с флагом и гимном страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматамВинтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелкомСпорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму

