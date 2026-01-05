Погода в Крыму в понедельник - где пройдут дожди

https://crimea.ria.ru/20260105/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik---gde-proydut-dozhdi-1152187836.html

В ближайшие сутки в Крыму будет тепло и дождливо. Местами пройдут сильные осадки. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму будет тепло и дождливо. Местами пройдут сильные осадки. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, ночью местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15.В Ялте и Алуште облачно, небольшой кратковременный дождь, +10...+13, в Судаке облачно, без осадков, температура воздуха +8...+10, в Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь, температура воздуха +7...+10, в Керчи также облачно, небольшой кратковременный дождь, + 4...+8 градусов.На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок. Действует штормовое предупреждение.

