Переехавший в Крым из США режиссер Тремблей попросит гражданство России

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей, переехавший из США в Крым, намерен просить президента РФ Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. По словам Тремблея, в Крыму он живет почти шесть лет и хочет остаться здесь навсегда как гражданин России, с 2025 года у него есть вид на жительство.По его словам, впервые в Крым он приехал в 2016 году с профессиональной целью: узнать правду о возвращении полуострова в состав России и как режиссер-документалист рассказать все, что увидел и понял сам, американцам.В российском Крыму режиссер снял серию документальных фильмов о жизни на полуострове. Тремблей живет в Ялте с марта 2020-го. Является основателем и координатором организации "Друзья Крыма в США", а также волонтером в ялтинском центре "Вместе", который помогает детям и молодым людям с ограниченными возможностями.Ранее американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, получил российский паспорт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режиссер из США рассказал об отношении американцев к РоссииАмериканский режиссер рассказал правду о Крыме и России"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей, переехавший из США в Крым, намерен просить президента РФ Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.
По словам Тремблея, в Крыму он живет почти шесть лет и хочет остаться здесь навсегда как гражданин России, с 2025 года у него есть вид на жительство.
"Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда. Поэтому намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении российского паспорта", – цитирует Тремблея РИА Новости.
По его словам, впервые в Крым он приехал в 2016 году с профессиональной целью: узнать правду о возвращении полуострова в состав России и как режиссер-документалист рассказать все, что увидел и понял сам, американцам.
"В последующие визиты я осознал, какой невероятной страной и культурой является Россия. Все, что я узнал, заставило меня захотеть здесь жить", – объяснил свои устремления Тремблей.
В российском Крыму режиссер снял серию документальных фильмов о жизни на полуострове. Тремблей живет в Ялте с марта 2020-го. Является основателем и координатором организации "Друзья Крыма в США", а также волонтером в ялтинском центре "Вместе", который помогает детям и молодым людям с ограниченными возможностями.
Ранее американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции, получил
российский паспорт.
