Пенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбережения

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя помогла обманутой мошенниками 80-летней жительнице города вернуть 475 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Аферисты позвонили пенсионерке и убедили ее перевести деньги на "безопасный счет" под видом сотрудников банков и правоохранительных органов. Следователи установили, что часть денег поступила на банковский счет жителя Оренбургской области.Деньги пожилой женщине вернули.Ранее сообщалось, что мошенники отобрали у крымчан почти 62 млн рублей за неделю.Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин, телефонные мошенники в 2025 году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейковРаскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник"Как распознать фейк – советы эксперта

