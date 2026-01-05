Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбережения
https://crimea.ria.ru/20260105/pensionerke-iz-sevastopolya-vernuli-pokhischennye-moshennikami-sberezheniya-1152193910.html
Пенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбережения
Пенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбережения
Пенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбережения
Прокуратура Севастополя помогла обманутой мошенниками 80-летней жительнице города вернуть 475 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного... РИА Новости Крым, 05.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя помогла обманутой мошенниками 80-летней жительнице города вернуть 475 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Аферисты позвонили пенсионерке и убедили ее перевести деньги на "безопасный счет" под видом сотрудников банков и правоохранительных органов. Следователи установили, что часть денег поступила на банковский счет жителя Оренбургской области.Деньги пожилой женщине вернули.Ранее сообщалось, что мошенники отобрали у крымчан почти 62 млн рублей за неделю.Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин, телефонные мошенники в 2025 году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейковРаскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник"Как распознать фейк – советы эксперта
Пенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбережения

Пенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками почти полмиллиона рублей

10:33 05.01.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПенсионерка держит деньги в руках
Пенсионерка держит деньги в руках - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя помогла обманутой мошенниками 80-летней жительнице города вернуть 475 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Аферисты позвонили пенсионерке и убедили ее перевести деньги на "безопасный счет" под видом сотрудников банков и правоохранительных органов. Следователи установили, что часть денег поступила на банковский счет жителя Оренбургской области.
"Прокуратура района направила в Адамовский районный суд Оренбургской области исковое заявление о взыскании с владельца счета в пользу потерпевшей неосновательного обогащения в размере 475 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.
Деньги пожилой женщине вернули.
Ранее сообщалось, что мошенники отобрали у крымчан почти 62 млн рублей за неделю.
Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин, телефонные мошенники в 2025 году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов.
