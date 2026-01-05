https://crimea.ria.ru/20260105/napadenie-ssha-na-venesuelu-est-li-u-trampa-shansy-ostatsya-u-vlasti-1152194203.html

Нападение США на Венесуэлу: есть ли у Трампа шансы остаться у власти

Нападение США на Венесуэлу: есть ли у Трампа шансы остаться у власти - РИА Новости Крым, 05.01.2026

Нападение США на Венесуэлу: есть ли у Трампа шансы остаться у власти

В США первые антивоенные акции протеста начались спустя 12 часов после начала операции в Венесуэле, и к этому движению уже подключают мигрантов, поддерживающих... РИА Новости Крым, 05.01.2026

2026-01-05T10:46

2026-01-05T10:46

2026-01-05T10:46

сша

венесуэла

удары сша по венесуэле

в мире

политика

внешняя политика

мнения

малек дудаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/05/1152194090_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ea84655e76a4e3d15af5c8b685450b57.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В США первые антивоенные акции протеста начались спустя 12 часов после начала операции в Венесуэле, и к этому движению уже подключают мигрантов, поддерживающих "освободительный марксизм". Однако рейтинги президента США Дональда Трампа не упадут и волнений в стране можно будет избежать, в случае если Штаты быстро договорятся с новой властью Венесуэлы и конфликт прекратится. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Политолог подчеркнул, что за ложь под присягой в США предусмотрено до пяти лет лишения свободы, и некоторые аппаратчики из трампистов в годы президентства Джо Байдена сели за решетку именно по этой статье."В отношении Рубио и Хегсета демократы наверняка еще и выдвинут статьи импичмента, с которыми пойдут на скорые выборы в Конгресс", – заметил он.Что касается конкретно госсекретаря США Марко Рубио, который, согласно некоторым данным, может возглавить управление Венесуэлой от США, то для него ставки крайне высоки, добавил Дудаков."Если его "карманный проект" провалится, то с президентскими амбициями придется распрощаться", – считает он.В то же время политолог убежден, что Белый дом в качестве оправдания своих действий всегда может сказать, что никакого вторжения в Венесуэлу США не предпринимали, поскольку режим в стране не сменился, а "арест Мадуро был лишь правоохранительной операцией".Однако все будет зависеть от последствий этой кампании.В противном случае волна антивоенных протестов в США будет только нарастать, уверен он.Ранее Дудаков высказал мнение, что последствия дестабилизации в Венесуэле грозят всему региону, а не только США и не добавят рейтингов американскому лидеру.Агрессия США в отношении Венесуэлы: реакция мираУтром в субботу, 3 января, в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Все о ситуации - по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу – СМИТрамп сделал новое заявление о Венесуэле и пригрозил КолумбииЧем обернется для Трампа дестабилизация в Венесуэле – мнение

сша

венесуэла

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, в мире, политика, внешняя политика, мнения, малек дудаков