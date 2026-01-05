Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260105/krymskiy-most-seychas--skolko-zhdat-proezda-1152199973.html
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает кратно расти. Об этом сообщается в Тelegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T13:05
2026-01-05T13:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_032d9bed786f2bd1817bf7eef4d8490d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает кратно расти. Об этом сообщается в Тelegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка со стороны Керчи появилась в 9 утра. Тогда проезда ждали 50 машин. Спустя два часа в очереди было уже 310 авто. Сейчас затор вырос почти в два раза.При этом въезд в Крым со стороны Тамани остается свободным.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0985cc88549d3b5c03879248c3700322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда

У Крымского моста сейчас проезда ждут 540 машин со стороны Керчи

13:05 05.01.2026 (обновлено: 13:07 05.01.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает кратно расти. Об этом сообщается в Тelegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
Пробка со стороны Керчи появилась в 9 утра. Тогда проезда ждали 50 машин. Спустя два часа в очереди было уже 310 авто. Сейчас затор вырос почти в два раза.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - отмечается в сообщении.
При этом въезд в Крым со стороны Тамани остается свободным.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Гренландия нужна США: на что способен Трамп после операции в Венесуэле
13:05Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
12:58Россиянин попался на финансировании терроризма
12:43Армия России нанесла удары по Украине – что поражено
12:30В Крыму почтили память освобождавшего Керчь Героя Советского союза
12:21Грабовское в Сумской области перешло под контроль России
12:14Сколько оборудования получили больницы Крыма в 2025 году
12:02Рейд в Севастополе открыт
11:56Регионы получат 9 млрд на лечение редких заболеваний
11:32Переехавший в Крым из США режиссер Тремблей попросит гражданство России
11:24В трех областях и одном городе Украины наступил блэкаут
11:15Грузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области – что известно
11:06Крымский мост сейчас – очередь выросла в шесть раз
11:00Рейд в Севастополе закрыт третий раз за день
10:59Путин заявил о большой победе России
10:46Нападение США на Венесуэлу: есть ли у Трампа шансы остаться у власти
10:33Пенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбережения
10:24Тяжело раненного в Хорлах ребенка перевезли из Крыма в Москву
10:10В Крыму объявлено новое экстренное предупреждение
09:40Пять человек спасены на пожарах в Крыму в новогодние праздники
Лента новостейМолния