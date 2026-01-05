https://crimea.ria.ru/20260105/krymskiy-most-seychas--skolko-zhdat-proezda-1152199973.html

Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи продолжает кратно расти. Об этом сообщается в Тelegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка со стороны Керчи появилась в 9 утра. Тогда проезда ждали 50 машин. Спустя два часа в очереди было уже 310 авто. Сейчас затор вырос почти в два раза.При этом въезд в Крым со стороны Тамани остается свободным.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

