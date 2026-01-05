https://crimea.ria.ru/20260105/krymskiy-most-seychas--ochered-vyrosla-v-shest-raz-1152195075.html
Крымский мост сейчас – очередь выросла в шесть раз
Крымский мост сейчас – очередь выросла в шесть раз - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Крымский мост сейчас – очередь выросла в шесть раз
За два часа очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи увеличилась более чем в шесть раз. Об этом сообщает Тelegram-канал... РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T11:06
2026-01-05T11:06
2026-01-05T11:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a827f4fd1de6a9e5920c245e16ba79e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. За два часа очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи увеличилась более чем в шесть раз. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка со стороны Керчи появилась в 9 утра. Тогда проезда ждали 50 машин.При этом въезд в Крым со стороны Тамани остается свободным.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b192e143ce854fe1b4ba378bb19f415.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – очередь выросла в шесть раз
У Крымского моста очередь со стороны Керчи выросла в шесть раз