Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в понедельник свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T08:05
2026-01-05T08:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в понедельник свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилили. По информации Минтранса, организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволяет проводить контроль до 17 520 машин в сутки.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника

08:05 05.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в понедельник свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении с данными на 8 утра.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилили. По информации Минтранса, организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволяет проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
