Грузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области – что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области. Движение составов остановлено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.Отмечается, что ЧП произошло утром в понедельник на на перегоне Гудачи – Гонжа.К месту происшествия направлены три восстановительных поезда. В РЖД создан штаб по устранению последствий случившегося. Причины происшествия устанавливаются, добавили в РЖД.Как добавили в МЧС по Амурской области, всего с рельсов сошли 35 вагонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

