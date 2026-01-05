https://crimea.ria.ru/20260105/gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-v-amurskoy-oblasti--chto-izvestno-1152195541.html
Грузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области – что известно
Грузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области – что известно - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Грузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области – что известно
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области. Движение составов остановлено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в...
2026-01-05T11:15
2026-01-05T11:15
2026-01-05T12:17
амурская область
поезд
происшествия
новости
железная дорога
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области. Движение составов остановлено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.Отмечается, что ЧП произошло утром в понедельник на на перегоне Гудачи – Гонжа.К месту происшествия направлены три восстановительных поезда. В РЖД создан штаб по устранению последствий случившегося. Причины происшествия устанавливаются, добавили в РЖД.Как добавили в МЧС по Амурской области, всего с рельсов сошли 35 вагонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
амурская область
Грузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области – что известно
В Амурской области инфраструктура повреждена при сходе грузового поезда с рельсов
11:15 05.01.2026 (обновлено: 12:17 05.01.2026)