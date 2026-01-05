Рейтинг@Mail.ru
Грузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области – что известно - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Грузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области – что известно
Грузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области – что известно - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Грузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области – что известно
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области. Движение составов остановлено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T11:15
2026-01-05T12:17
амурская область
поезд
происшествия
новости
железная дорога
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/24/1118012436_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_0609b0b1771607245c9bb7073ae7aead.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области. Движение составов остановлено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.Отмечается, что ЧП произошло утром в понедельник на на перегоне Гудачи – Гонжа.К месту происшествия направлены три восстановительных поезда. В РЖД создан штаб по устранению последствий случившегося. Причины происшествия устанавливаются, добавили в РЖД.Как добавили в МЧС по Амурской области, всего с рельсов сошли 35 вагонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
амурская область
Новости
амурская область, поезд, происшествия, новости, железная дорога
Грузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области – что известно

В Амурской области инфраструктура повреждена при сходе грузового поезда с рельсов

11:15 05.01.2026 (обновлено: 12:17 05.01.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСортировка грузовых поездов. Архивное фото
Сортировка грузовых поездов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области. Движение составов остановлено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.
Отмечается, что ЧП произошло утром в понедельник на на перегоне Гудачи – Гонжа.
"Пострадавших нет. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет. Движение на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов", - сказано в сообщении.
К месту происшествия направлены три восстановительных поезда. В РЖД создан штаб по устранению последствий случившегося. Причины происшествия устанавливаются, добавили в РЖД.
Как добавили в МЧС по Амурской области, всего с рельсов сошли 35 вагонов.
Товарные поезда на станции - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
08:40
Грузовой поезд насмерть сбил двоих детей в Иркутской области
 
Амурская областьПоездПроисшествияНовостиЖелезная дорога
 
