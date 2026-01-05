https://crimea.ria.ru/20260105/gruzovoy-poezd-nasmert-sbil-dvoikh-detey-v-irkutskoy-oblasti-1152192610.html

Грузовой поезд насмерть сбил двоих детей в Иркутской области

Грузовой поезд насмерть сбил двоих детей в Иркутской области

2026-01-05T08:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Двое детей и мужчина погибли в Иркутской области при наезде грузового поезда. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.Трагедия произошла вечером 4 января на перегоне Усолье-Сибирское – Мальта Восточно-Сибирской железной дороги.По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

