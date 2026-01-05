Рейтинг@Mail.ru
Грузовой поезд насмерть сбил двоих детей в Иркутской области - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Грузовой поезд насмерть сбил двоих детей в Иркутской области
Грузовой поезд насмерть сбил двоих детей в Иркутской области - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Грузовой поезд насмерть сбил двоих детей в Иркутской области
Двое детей и мужчина погибли в Иркутской области при наезде грузового поезда. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T08:40
2026-01-05T08:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Двое детей и мужчина погибли в Иркутской области при наезде грузового поезда. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.Трагедия произошла вечером 4 января на перегоне Усолье-Сибирское – Мальта Восточно-Сибирской железной дороги.По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Грузовой поезд насмерть сбил двоих детей в Иркутской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Двое детей и мужчина погибли в Иркутской области при наезде грузового поезда. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Трагедия произошла вечером 4 января на перегоне Усолье-Сибирское – Мальта Восточно-Сибирской железной дороги.
"Грузовой поезд смертельно травмировал троих человек, из них двое – дети 3 и 10 лет. По версии следствия, на предупреждающие звуковые сигналы локомотивной бригады мужчина не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось", - написал Кобзев в своем Telegram-канале.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
