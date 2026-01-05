Рейтинг@Mail.ru
Грабовское в Сумской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Грабовское в Сумской области перешло под контроль России
Грабовское в Сумской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Грабовское в Сумской области перешло под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.01.2026
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
сумская область
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне бойцы подразделения "запад" взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой народной Республики.Только за прошлую неделю группировки войск России освободили девять населенных пунктов.
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , сумская область, украина
Грабовское в Сумской области перешло под контроль России

Армия России освободила Грабовское в Сумской области

12:21 05.01.2026 (обновлено: 12:23 05.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота связистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области", - сказано в сводке оборонного ведомства РФ.
Накануне бойцы подразделения "запад" взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой народной Республики.
Только за прошлую неделю группировки войск России освободили девять населенных пунктов.

Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУСумская областьУкраина
 
