Грабовское в Сумской области перешло под контроль России
Грабовское в Сумской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Грабовское в Сумской области перешло под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T12:21
2026-01-05T12:21
2026-01-05T12:23
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
сумская область
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне бойцы подразделения "запад" взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой народной Республики.Только за прошлую неделю группировки войск России освободили девять населенных пунктов.
сумская область
украина
2026
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , сумская область, украина
Грабовское в Сумской области перешло под контроль России
Армия России освободила Грабовское в Сумской области
12:21 05.01.2026 (обновлено: 12:23 05.01.2026)