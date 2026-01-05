https://crimea.ria.ru/20260105/grabovskoe-v-sumskoy-oblasti-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1152197886.html

Грабовское в Сумской области перешло под контроль России

Грабовское в Сумской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 05.01.2026

Грабовское в Сумской области перешло под контроль России

Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне бойцы подразделения "запад" взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой народной Республики.Только за прошлую неделю группировки войск России освободили девять населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

