Глава СБУ уходит в отставку по требованию Зеленского
Глава СБУ уходит в отставку по требованию Зеленского
2026-01-05T07:38
2026-01-05T07:38
2026-01-05T08:06
Глава СБУ уходит в отставку по требованию Зеленского
Глава СБУ Малюк* написал заявление об отставке по требованию Зеленского – депутат Рады
07:38 05.01.2026 (обновлено: 08:06 05.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Глава службы безопасности Украины Василий Малюк* написал заявление об отставке по требованию главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"По требованию Зеленского Василий Малюк* написал заявление об отставке с должности главы СБУ", — написал он в Telegram.
По данным депутата, исполняющим обязанности главы СБУ назначат начальника центра специальных операций службы, генерала Евгения Хмару.
Второго января депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о возможной смене главы СБУ. Издание Politico ранее сообщало, что Зеленский предложил Малюку* пост в службе внешней разведки или в СНБО Украины.
Ранее глава киевского режима назначил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова** руководителем своего офиса и поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО. По утверждению Зеленского, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.
Предыдущий глава офиса Зеленского Андрей Ермак был отправлен в отставку
28 ноября на фоне громкого коррупционного скандала на Украине. В отношении него было возбуждено уголовное дело
.
Глава СБУ Василий Малюк* заявил
о личном участии в разработке и реализации террористического акта на Крымского мосту, который произошел 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила
, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Суд в Москве заочно арестовал Малюка
* по делу о теракте.
* внесен в список террористов и экстремистов
** Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов
