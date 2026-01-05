https://crimea.ria.ru/20260105/glava-sbu-ukhodit-v-otstavku-po-trebovaniyu-zelenskogo-1152191708.html

Глава СБУ уходит в отставку по требованию Зеленского

Глава СБУ уходит в отставку по требованию Зеленского - РИА Новости Крым, 05.01.2026

Глава СБУ уходит в отставку по требованию Зеленского

Глава службы безопасности Украины Василий Малюк* написал заявление об отставке по требованию главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат РИА Новости Крым, 05.01.2026

2026-01-05T07:38

2026-01-05T07:38

2026-01-05T08:06

сбу (служба безопасности украины)

украина

василий малюк

владимир зеленский

политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136035578_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b89871f74d3ec159d5bad5c06e642ce5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Глава службы безопасности Украины Василий Малюк* написал заявление об отставке по требованию главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.По данным депутата, исполняющим обязанности главы СБУ назначат начальника центра специальных операций службы, генерала Евгения Хмару.Второго января депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о возможной смене главы СБУ. Издание Politico ранее сообщало, что Зеленский предложил Малюку* пост в службе внешней разведки или в СНБО Украины.Ранее глава киевского режима назначил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова** руководителем своего офиса и поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО. По утверждению Зеленского, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.Предыдущий глава офиса Зеленского Андрей Ермак был отправлен в отставку 28 ноября на фоне громкого коррупционного скандала на Украине. В отношении него было возбуждено уголовное дело.Глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта на Крымского мосту, который произошел 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Суд в Москве заочно арестовал Малюка* по делу о теракте.* внесен в список террористов и экстремистов** Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), украина, василий малюк, владимир зеленский, политика, в мире, новости