Четырнадцать человек пострадали в ДТП на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Четырнадцать человек пострадали в ДТП на дорогах Крыма
Четырнадцать человек пострадали в ДТП на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Четырнадцать человек пострадали в ДТП на дорогах Крыма
За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения. Об этом сообщили в республиканской...
2026-01-05T09:29
2026-01-05T09:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.Кроме того, правоохранители 135 раз пресекали факты езды за рулем в алкогольном опьянении, в том числе 14 водителей привлечены к ответственности повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Из-за снегопада в конце декабря в Севастополе произошло четырнадцать ДТП, в том числе с пострадавшими.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в СевастополеВ Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадовПод Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция крыма, новости крыма
Четырнадцать человек пострадали в ДТП на дорогах Крыма

На дорогах Крыма за неделю в ДТП пострадали 14 человек - Госавтоинспекция

09:29 05.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

"В период с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 9 ДТП, в которых 12 получили ранения различной степени тяжести. С участием пешеходов произошло две аварии, в которых пострадали еще двое", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители 135 раз пресекали факты езды за рулем в алкогольном опьянении, в том числе 14 водителей привлечены к ответственности повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Из-за снегопада в конце декабря в Севастополе произошло четырнадцать ДТП, в том числе с пострадавшими.
