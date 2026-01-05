https://crimea.ria.ru/20260105/chetyrnadtsat-chelovek-postradali-v-dtp-na-dorogakh-kryma-1152192726.html
Четырнадцать человек пострадали в ДТП на дорогах Крыма
Четырнадцать человек пострадали в ДТП на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Четырнадцать человек пострадали в ДТП на дорогах Крыма
За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T09:29
2026-01-05T09:29
2026-01-05T09:29
крым
ситуация на дорогах крыма
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
госавтоинспекция крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111476/12/1114761248_147:61:2486:1376_1920x0_80_0_0_3150a51080eb9ee193983892b7ede07f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.Кроме того, правоохранители 135 раз пресекали факты езды за рулем в алкогольном опьянении, в том числе 14 водителей привлечены к ответственности повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Из-за снегопада в конце декабря в Севастополе произошло четырнадцать ДТП, в том числе с пострадавшими.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в СевастополеВ Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадовПод Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111476/12/1114761248_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_888d190e7364ba16ec9162b10b82248a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция крыма, новости крыма
Четырнадцать человек пострадали в ДТП на дорогах Крыма
На дорогах Крыма за неделю в ДТП пострадали 14 человек - Госавтоинспекция