Армия России нанесла удары по Украине – что поражено

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, цеха производства беспилотников и центр подготовки операторов дронов ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Уточняется также, что за сутки ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.Кроме того, по данным военного ведомства, за минувшие сутки армией России был освобожден еще один населенный пункт в Сумской области.Утром в понедельник сообщили о серии взрывов в Киевской области и Чернигове. Ряд украинских СМИ заявил о повреждении ТЭЦ в Чернигове. Удары пришлись по критической инфраструктуре Украины. Кроме того, сотни взрывов прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.Позже заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко сообщил, что Черниговская, Харьковская и подконтрольная Украине часть Донецкой области остались без электроснабжения после серии взрывов на объектах энергетики. Полностью обесточен город Славутич в Киевской области. Полоса безопасности создана в Харьковской и Сумской областях - ГенштабСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех областях и одном городе Украины наступил блэкаутУдары возмездия: "Кинжалы" поразили объекты энергетики и ВПК на УкраинеСовещание Путина с Генштабом по ситуации в зоне спецоперации – главное

