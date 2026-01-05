Рейтинг@Mail.ru
84 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260105/83-goda-nazad-v-evpatorii-vysadilsya-morskoy-desant-chernomorskogo-flota-1142961443.html
84 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота
84 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота - РИА Новости Крым, 05.01.2026
84 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота
В ночь на 5 января 1942 года из Стрелецкой бухты Севастополя курсом на Евпаторию вышла группа кораблей - тральщик "Взрыватель", морской буксир и семь... РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T09:12
2026-01-05T09:12
инфографика
крым
история
крым в великой отечественной войне
крым в истории: секреты, факты, фото
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143101944_335:0:3072:1539_1920x0_80_0_0_562e397d2b55f89a911db074640b6964.jpg
В ночь на 5 января 1942 года из Стрелецкой бухты Севастополя курсом на Евпаторию вышла группа кораблей - тральщик "Взрыватель", морской буксир и семь катеров-охотников, на которых было 740 моряков-десантниковх задачей было отвлечь силы вермахта для того, чтобы начать освободительную операцию Крыма.Высадка Евпаторийского десанта стала полной неожиданностью для оккупантов.Три дня моряки Черноморского флота сражались на улицах города с немецко-фашистскими захватчиками. В результате ожесточенных боев в живых остались менее сотни солдат. Несмотря на поражение, десант смог отвлечь часть вражеских сил от Севастополя и способствовал закреплению успеха советских войск на Керченском полуострове.Подробнее - в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143101944_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_679e853357bd597a67915f58cbb8fef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, история, крым в великой отечественной войне, инфографика, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война
84 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота

В ночь на 5 января 1942 года в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота

09:12 05.01.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
В ночь на 5 января 1942 года из Стрелецкой бухты Севастополя курсом на Евпаторию вышла группа кораблей - тральщик "Взрыватель", морской буксир и семь катеров-охотников, на которых было 740 моряков-десантниковх задачей было отвлечь силы вермахта для того, чтобы начать освободительную операцию Крыма.
Высадка Евпаторийского десанта стала полной неожиданностью для оккупантов.
Три дня моряки Черноморского флота сражались на улицах города с немецко-фашистскими захватчиками. В результате ожесточенных боев в живых остались менее сотни солдат. Несмотря на поражение, десант смог отвлечь часть вражеских сил от Севастополя и способствовал закреплению успеха советских войск на Керченском полуострове.
Подробнее - в инфографике РИА Новости Крым.
Евпаторийский десантЕвпаторийский десант
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаКрымИсторияКрым в Великой Отечественной войнеКрым в истории: секреты, факты, фотоВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Пять человек спасены на пожарах в Крыму в новогодние праздники
09:29Четырнадцать человек пострадали в ДТП на дорогах Крыма
09:1284 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота
09:01У Крымского моста начала расти очередь
08:44В Севастополе возобновлена работа морского пассажирского транспорта
08:40Грузовой поезд насмерть сбил двоих детей в Иркутской области
08:21Удары по Украине сегодня: разбита энергетическая инфраструктура
08:05Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
07:46Рейд в Севастополе снова закрыли
07:38Глава СБУ уходит в отставку по требованию Зеленского
07:12Трамп сделал новое заявление о Венесуэле и пригрозил Колумбии
06:51Рейд в Севастополе открыт
00:01Погода в Крыму в понедельник - где пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 5 января
22:14Землетрясение в Сочи и страшная авария на М-4 "Дон" - главное за день
21:44Кто такой Дед Мороз и как Новый год связан с концом света
21:23Что происходит на Крымском мосту
21:10Машина врезалась в остановку с людьми в Горячем Ключе - есть жертвы
20:54Массированная атака на Россию - силы ПВО сбили 253 вражеских дрона
20:45В Севастополе из-за непогоды закрывают рейд
Лента новостейМолния