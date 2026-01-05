https://crimea.ria.ru/20260105/83-goda-nazad-v-evpatorii-vysadilsya-morskoy-desant-chernomorskogo-flota-1142961443.html

84 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота

84 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота - РИА Новости Крым, 05.01.2026

84 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота

В ночь на 5 января 1942 года из Стрелецкой бухты Севастополя курсом на Евпаторию вышла группа кораблей - тральщик "Взрыватель", морской буксир и семь... РИА Новости Крым, 05.01.2026

2026-01-05T09:12

2026-01-05T09:12

2026-01-05T09:12

инфографика

крым

история

крым в великой отечественной войне

крым в истории: секреты, факты, фото

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143101944_335:0:3072:1539_1920x0_80_0_0_562e397d2b55f89a911db074640b6964.jpg

В ночь на 5 января 1942 года из Стрелецкой бухты Севастополя курсом на Евпаторию вышла группа кораблей - тральщик "Взрыватель", морской буксир и семь катеров-охотников, на которых было 740 моряков-десантниковх задачей было отвлечь силы вермахта для того, чтобы начать освободительную операцию Крыма.Высадка Евпаторийского десанта стала полной неожиданностью для оккупантов.Три дня моряки Черноморского флота сражались на улицах города с немецко-фашистскими захватчиками. В результате ожесточенных боев в живых остались менее сотни солдат. Несмотря на поражение, десант смог отвлечь часть вражеских сил от Севастополя и способствовал закреплению успеха советских войск на Керченском полуострове.Подробнее - в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, история, крым в великой отечественной войне, инфографика, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война