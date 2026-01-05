https://crimea.ria.ru/20260105/83-goda-nazad-v-evpatorii-vysadilsya-morskoy-desant-chernomorskogo-flota-1142961443.html
84 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота
В ночь на 5 января 1942 года из Стрелецкой бухты Севастополя курсом на Евпаторию вышла группа кораблей - тральщик "Взрыватель", морской буксир и семь катеров-охотников, на которых было 740 моряков-десантниковх задачей было отвлечь силы вермахта для того, чтобы начать освободительную операцию Крыма.Высадка Евпаторийского десанта стала полной неожиданностью для оккупантов.Три дня моряки Черноморского флота сражались на улицах города с немецко-фашистскими захватчиками. В результате ожесточенных боев в живых остались менее сотни солдат. Несмотря на поражение, десант смог отвлечь часть вражеских сил от Севастополя и способствовал закреплению успеха советских войск на Керченском полуострове.Подробнее - в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
