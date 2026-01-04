https://crimea.ria.ru/20260104/zhilye-doma-v-yalte-ostalis-bez-tepla-iz-za-rabot-na-gazoprovode--minzhkkh-1152189213.html

Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ

Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ

Многоквартирные жилые дома в Ялте остались без отопления из-за работ на газопроводе, информирует в воскресенье вечером пресс-служба минЖКХ Крыма. РИА Новости Крым, 04.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Многоквартирные жилые дома в Ялте остались без отопления из-за работ на газопроводе, информирует в воскресенье вечером пресс-служба минЖКХ Крыма.В четырех поселках Большой Ялты временно отключили газоснабжение, сообщали утром в воскресенье в минтопэнерго Крыма. Уточнялось, что без газа остаются 4,5 тысяч абонентов.В ведомстве напомнили, что восстановить подачу газа в объекты социальной инфраструктуры планируют до 18 часов 4 января, для абонентов – до 18 часов 6 января. И подчеркнули, что специалисты предприятия предпринимают все меры для восстановления газоснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

