https://crimea.ria.ru/20260104/zhilye-doma-v-yalte-ostalis-bez-tepla-iz-za-rabot-na-gazoprovode--minzhkkh-1152189213.html
Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ
Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ
Многоквартирные жилые дома в Ялте остались без отопления из-за работ на газопроводе, информирует в воскресенье вечером пресс-служба минЖКХ Крыма. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T18:15
2026-01-04T18:15
2026-01-04T18:16
газ
отключение газа в крыму
отопление
ялта
большая ялта
крым
новости крыма
минжкх крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150344807_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd06f92983c17b46143567116b0cfdd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Многоквартирные жилые дома в Ялте остались без отопления из-за работ на газопроводе, информирует в воскресенье вечером пресс-служба минЖКХ Крыма.В четырех поселках Большой Ялты временно отключили газоснабжение, сообщали утром в воскресенье в минтопэнерго Крыма. Уточнялось, что без газа остаются 4,5 тысяч абонентов.В ведомстве напомнили, что восстановить подачу газа в объекты социальной инфраструктуры планируют до 18 часов 4 января, для абонентов – до 18 часов 6 января. И подчеркнули, что специалисты предприятия предпринимают все меры для восстановления газоснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
большая ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150344807_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_97256104cdfb112caba76a9f12091e1d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, отключение газа в крыму, отопление, ялта, большая ялта, крым, новости крыма, минжкх крыма
Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ
Из-за работ на газопроводе в жилых домах Ялты отключено отопление
18:15 04.01.2026 (обновлено: 18:16 04.01.2026)