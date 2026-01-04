Рейтинг@Mail.ru
Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ
Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ
Многоквартирные жилые дома в Ялте остались без отопления из-за работ на газопроводе, информирует в воскресенье вечером пресс-служба минЖКХ Крыма. РИА Новости Крым, 04.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Многоквартирные жилые дома в Ялте остались без отопления из-за работ на газопроводе, информирует в воскресенье вечером пресс-служба минЖКХ Крыма.В четырех поселках Большой Ялты временно отключили газоснабжение, сообщали утром в воскресенье в минтопэнерго Крыма. Уточнялось, что без газа остаются 4,5 тысяч абонентов.В ведомстве напомнили, что восстановить подачу газа в объекты социальной инфраструктуры планируют до 18 часов 4 января, для абонентов – до 18 часов 6 января. И подчеркнули, что специалисты предприятия предпринимают все меры для восстановления газоснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ

Из-за работ на газопроводе в жилых домах Ялты отключено отопление

18:15 04.01.2026 (обновлено: 18:16 04.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано искусственным интеллектомОтопительный сезон
Отопительный сезон - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано искусственным интеллектом
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Многоквартирные жилые дома в Ялте остались без отопления из-за работ на газопроводе, информирует в воскресенье вечером пресс-служба минЖКХ Крыма.
В четырех поселках Большой Ялты временно отключили газоснабжение, сообщали утром в воскресенье в минтопэнерго Крыма. Уточнялось, что без газа остаются 4,5 тысяч абонентов.
"Отсутствие отопления в МКД связано с работами на газопроводе. Просим жителей перекрыть краны перед газовыми приборами и дожидаться прихода специалистов "Крымгазсети", - призвали в минЖКХ.
В ведомстве напомнили, что восстановить подачу газа в объекты социальной инфраструктуры планируют до 18 часов 4 января, для абонентов – до 18 часов 6 января. И подчеркнули, что специалисты предприятия предпринимают все меры для восстановления газоснабжения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
