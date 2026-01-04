Землетрясение в Сочи и страшная авария на М-4 "Дон" - главное за день
Страшная авария на трассе М-4 "Дон" и землетрясение в Сочи – главные новости дня
22:14 04.01.2026 (обновлено: 22:55 04.01.2026)
© РИА Новости КрымГлавное
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Российская армия освободила еще один населенный пункт в ходе спецоперации, а ВСУ продолжали попытки атаковать мирные регионы РФ. В Венесуэле назначен исполняющий обязанности президента после атаки США и похищения главы государства Николаса Мадуро. Смертельная авария случилась на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.1. Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут в России в новом году.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России и атаки ВСУ
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области и уничтожили еще 1220 боевиков, 24 танка и бронемашины и другие вооружения и технику, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над 11 регионами России. Утром 4 января над территорией РФ были уничтожены еще 42 украинских беспилотника. Во второй половине дня силы ПВО отразили массированную атаку: 253 дрона ВСУ сбили над Москвой и другими регионами России.
Ситуация в Венесуэле
Исполнять обязанности президента Венесуэлы в связи с похищением Соединенными Штатами главы государства Николаса Мадуро будет вице-президент страны Делси Родригес. Такое постановление вынес Верховный суд республики. Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила в воскресенье о том, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Последствия от дестабилизации в Венесуэле грозят всему региону, в том числе самим США и не добавят рейтингов американскому лидеру Дональду Трампу, считает политолог-американист Малек Дудаков.
Смертельная авария на трассе М-4 "Дон"
Четыре человека погибли и еще четверо пострадали в результате аварии с участием пяти легковых автомобилей и грузовика в Ростовской области на участке трассы М-4 "Дон". Виновником ДТП стал 37-летний водитель грузовика Mercedes-Benz в составе автопоезда LAG. Участок трассы временно перекрывали, позже движение восстановили. Возбуждено уголовное дело.
Землетрясение в Сочи
Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Сочи в воскресенье днем, сообщил европейский сейсмологический центр, по данным которого очаг залегал на глубине 10 км, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах – к юго-востоку от Лазаревского. По данным Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался в акватории Черного моря, приблизительно в 5 километрах от берега Сочи. Сила сотрясений в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе — 3 балла. Как проинформировал мэр курорта Андрей Прошунин, толчки ощутили жители Магри, Лазаревского и Лоо. Пострадавших и разрушений нет.
Отключение газа в Большой Ялте
В четырех поселках Большой Ялты утром в воскресенье временно отключили газоснабжение, сообщили в минтопэнерго Крыма. Уточнялось, что без газа остаются 4,5 тысяч абонентов.
Из-за работ на газопроводе многоквартирные жилые дома остались без отопления.
Восстановить подачу газа в объекты социальной инфраструктуры планируют до 18 часов 4 января, для остальных абонентов – до 18 часов 6 января.
Рост цен на алкоголь
Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут в России в новом году. Ликеро-водочная продукция крепостью от 28 градусов подорожает на 14,8 процента — с 277 рублей за 0,5 литра до 325 рублей. Стоимость водки за 0,5 литра вырастет на 14,7 процента — с 349 до 409 рублей, коньяка — на 13,8 процента, с 651 до 755 рублей. Но больше всего подорожает бренди — на 22 процента, с 472 рублей за пол-литра до 605 рублей.