Задержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон"
Задержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон"
2026-01-04T18:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Водителя фуры, ставшего участником массового ДТП на трассе М-4 "Дон", в котором погибли четыре человека, задержали. Об этом сообщили в УМВД России по Ростовской области.В воскресенье на на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области произошло массовое ДТП. По предварительным данным, Mercedes-Benz в составе автопоезда столкнулся с впереди идущей попутной Audi под управлением 47-летнего водителя. После этого Audi врезалась еще в два авто. В МЧС ранее сообщали о четырех погибших и двух пострадавших. Позже число пострадавших увеличилось до четырех.Движение по трассе было затруднено, на данный момент его возобновили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
