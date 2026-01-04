https://crimea.ria.ru/20260104/zaderzhan-predpolagaemyy-vinovnik-massovogo-dtp-na-trasse-m-4-don-1152189397.html

Задержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон"

Задержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 04.01.2026

Задержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон"

Водителя фуры, ставшего участником массового ДТП на трассе М-4 "Дон", в котором погибли четыре человека, задержали. Об этом сообщили в УМВД России по Ростовской РИА Новости Крым, 04.01.2026

2026-01-04T18:48

2026-01-04T18:48

2026-01-04T18:48

трасса м-4 "дон"

дтп

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152179834_198:0:1638:810_1920x0_80_0_0_61b7ccd7e6df39e0643c3d13777b0a52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Водителя фуры, ставшего участником массового ДТП на трассе М-4 "Дон", в котором погибли четыре человека, задержали. Об этом сообщили в УМВД России по Ростовской области.В воскресенье на на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области произошло массовое ДТП. По предварительным данным, Mercedes-Benz в составе автопоезда столкнулся с впереди идущей попутной Audi под управлением 47-летнего водителя. После этого Audi врезалась еще в два авто. В МЧС ранее сообщали о четырех погибших и двух пострадавших. Позже число пострадавших увеличилось до четырех.Движение по трассе было затруднено, на данный момент его возобновили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м-4 "дон", дтп, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости