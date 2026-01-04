Рейтинг@Mail.ru
Задержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Задержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон"
Задержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Задержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон"
Водителя фуры, ставшего участником массового ДТП на трассе М-4 "Дон", в котором погибли четыре человека, задержали. Об этом сообщили в УМВД России по Ростовской РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T18:48
2026-01-04T18:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Водителя фуры, ставшего участником массового ДТП на трассе М-4 "Дон", в котором погибли четыре человека, задержали. Об этом сообщили в УМВД России по Ростовской области.В воскресенье на на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области произошло массовое ДТП. По предварительным данным, Mercedes-Benz в составе автопоезда столкнулся с впереди идущей попутной Audi под управлением 47-летнего водителя. После этого Audi врезалась еще в два авто. В МЧС ранее сообщали о четырех погибших и двух пострадавших. Позже число пострадавших увеличилось до четырех.Движение по трассе было затруднено, на данный момент его возобновили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
трасса м-4 "дон", дтп, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
Задержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон"

Полиция задержала предполагаемого виновника массового ДТП на трассе М-4 "Дон"

18:48 04.01.2026
 
© МЧС Ростовской областиДТП на трассе М-4 Дон
ДТП на трассе М-4 Дон
© МЧС Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Водителя фуры, ставшего участником массового ДТП на трассе М-4 "Дон", в котором погибли четыре человека, задержали. Об этом сообщили в УМВД России по Ростовской области.
"Сообщаем, что водитель грузового Mersedes, предварительно по вине которого произошло ДТП с четырьмя погибшими на трассе "М-4 Дон", задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В воскресенье на на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области произошло массовое ДТП. По предварительным данным, Mercedes-Benz в составе автопоезда столкнулся с впереди идущей попутной Audi под управлением 47-летнего водителя. После этого Audi врезалась еще в два авто.
В МЧС ранее сообщали о четырех погибших и двух пострадавших. Позже число пострадавших увеличилось до четырех.
Движение по трассе было затруднено, на данный момент его возобновили.
Трасса М-4 "Дон"ДТППроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Новости
 
Лента новостейМолния