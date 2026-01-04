https://crimea.ria.ru/20260104/vzryv-gaza-v-pervouralske---chislo-postradavshikh-vyroslo-1152188856.html
Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло
Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло
Число пострадавших при пожаре после взрыва газа в многоэтажке в Первоуральске Свердловской области выросло до трех человек, сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T17:42
2026-01-04T17:42
2026-01-04T17:42
взрыв
взрыв газа
свердловская область
происшествия
пожар
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152188745_0:664:960:1204_1920x0_80_0_0_1033e19e1a91bfb898b4b21770a55512.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших при пожаре после взрыва газа в многоэтажке в Первоуральске Свердловской области выросло до трех человек, сообщает пресс-служба Следкома по региону.4 января в многоквартирном жилом доме по улице Ильича в городе Первоуральске произошел взрыв газа и пожар, информировали ранее в МЧС. В спасательном ведомстве сообщали об одном пострадавшем.Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, МЧС и полиции. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, устанавливается точная причина произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
свердловская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152188745_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_bd306d51f8735e71ad877fdacd6bfc31.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв, взрыв газа, свердловская область, происшествия, пожар, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло
Число пострадавших при пожаре после взрыва газа в Первоуральске выросло до трех - СК