Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло
Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло
Число пострадавших при пожаре после взрыва газа в многоэтажке в Первоуральске Свердловской области выросло до трех человек, сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 04.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших при пожаре после взрыва газа в многоэтажке в Первоуральске Свердловской области выросло до трех человек, сообщает пресс-служба Следкома по региону.4 января в многоквартирном жилом доме по улице Ильича в городе Первоуральске произошел взрыв газа и пожар, информировали ранее в МЧС. В спасательном ведомстве сообщали об одном пострадавшем.Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, МЧС и полиции. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, устанавливается точная причина произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло

Число пострадавших при пожаре после взрыва газа в Первоуральске выросло до трех - СК

17:42 04.01.2026
 
© СУ СК России по Свердловской областиВзрыв газа в Первоуральске
Взрыв газа в Первоуральске
© СУ СК России по Свердловской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших при пожаре после взрыва газа в многоэтажке в Первоуральске Свердловской области выросло до трех человек, сообщает пресс-служба Следкома по региону.
4 января в многоквартирном жилом доме по улице Ильича в городе Первоуральске произошел взрыв газа и пожар, информировали ранее в МЧС. В спасательном ведомстве сообщали об одном пострадавшем.
"Предварительно, пострадали трое взрослых: хозяйка жилища, получившая ожоги, а также две соседки, которые получили отравление угарным газом, сведений о погибших нет", - привели новые данные в СК.
Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, МЧС и полиции. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, устанавливается точная причина произошедшего.
Лента новостейМолния