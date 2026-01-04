https://crimea.ria.ru/20260104/vzryv-gaza-v-pervouralske---chislo-postradavshikh-vyroslo-1152188856.html

Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло

Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло - РИА Новости Крым, 04.01.2026

Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло

Число пострадавших при пожаре после взрыва газа в многоэтажке в Первоуральске Свердловской области выросло до трех человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших при пожаре после взрыва газа в многоэтажке в Первоуральске Свердловской области выросло до трех человек, сообщает пресс-служба Следкома по региону.4 января в многоквартирном жилом доме по улице Ильича в городе Первоуральске произошел взрыв газа и пожар, информировали ранее в МЧС. В спасательном ведомстве сообщали об одном пострадавшем.Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, МЧС и полиции. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, устанавливается точная причина произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

