Рейтинг@Mail.ru
Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260104/vtoroe-dykhanie-kak-gotovyat-gimnastov-v-krymu--1152185748.html
Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму
Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму
2025-й год стал первым годом работы объединенной Федерации гимнастики России, как это отразилось на подготовке спортсменов в Крыму и какие вообще тут есть... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T19:17
2026-01-04T19:17
эксклюзивы риа новости крым
спорт
крым
севастополь
художественная гимнастика
новости крыма
спортивная гимнастика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152186456_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f1f973613d1d0deca3ab9f6148a189f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. 2025-й год стал первым годом работы объединенной Федерации гимнастики России, как это отразилось на подготовке спортсменов в Крыму и какие вообще тут есть перспективы – в материале РИА Новости Крым.Пошли в регионыВ конце 2024 года произошло объединение пяти всероссийских федераций гимнастических видов спорта (спортивной гимнастики, спортивной аэробики, спортивной акробатики, художественной гимнастики и прыжков на батуте) в одну – Федерацию гимнастики России (ФГР). Таким образом, 2025-й стал первым годом совместной работы в новом формате, изменившем и количественные, и качественные показатели.В ФГР рассказывают: в первый же год сообща начали системно работать по повышению квалификации тренеров, открыли дополнительную программу профпереподготовки судей и впервые апробировали технологии искусственного интеллекта для анализа артистической составляющей программ спортсменов."В течение года Федерация выстраивала новую систему управления, развивала гимнастику в регионах и расширяла партнерские связи", – рассказывают в организации.Календарь всероссийских соревнований в 2025 году стал насыщеннее предыдущих для гимнастов всех направлений и возрастов. Параллельно шла "последовательная работа, которая позволила вернуть российских гимнастов... к участию в европейских соревнованиях и восстановить рабочий диалог с ключевыми международными организациями", так что на данный момент нейтральный статус у 280 спортсменов РФ и специалистов, рассказали в федерации.Только начало путиПо словам Александра, в России "очень сильная школа гимнастических видов спорта, много олимпийских чемпионов и есть что показать". И хотя среди спортсменов из Крыма пока нет тех, кто готов был бы состязаться на мировом уровне по направлению "спортивная акробатика", эти кадры прямо сейчас куются, и полуострову есть чем гордиться уже сегодня."У нас спортивная акробатика в Крыму и раньше существовала, но по-другому все было. А с 2016 года этот вид спорта стал по-настоящему развиваться, и за этот период у нас уже появились три мастера спорта. Из них две девочки начали преподавать, и сейчас идет вторая волна. То есть уже можно говорить о преемственности поколений", – поделился глава крымской федерации.Это только начало пути, замечает он, поскольку, "чтобы воспитать спортсмена, который будет показывать шикарный результат, нужно лет 8−10".Но уходящий 2025 год стал для крымских спортсменов-акробатов "очень значимым", говорит Александр Сакун, и перспективы явно просматриваются."У нас два состава принесли вторые места. Ребята из Феодосии ездили в Свердловскую область и там 3-е место заняли, смешанная пара – мальчик и девочка. И ялтинские ребята порадовали под конец года. Вернулись из Орла, где были соревнования с 21 по 23 декабря. Парни взяли первое место в категории 8 – 15 лет. А женская группа, из трех девочек, в такой же категории заняли третье – из 29 составов! Это хороший результат для Крыма", – рассказал Сакун.Крепнет в Крыму и тренерский состав, говорит он, разрастается и инфраструктура для гимнастов, но работы еще много.Второе дыханиеВице-президент федерации спортивной гимнастики Крыма Ия Сулава рассказывает почти то же самое о направлении, которое курирует."Мы только начали работу с малышами и вообще развивать спортивную гимнастику фактически с нуля пять лет назад. Она в Крыму была, но только в Евпатории и частично в Феодосии", – сказала она.Теперь же открыты новые отделения в Симферополе и в Керчи, а в Евпатории реконструирован Дворец спорта, "и пока он единственный на весь Крым, который отвечает абсолютно всем требованиям Росреестра и куда все приезжают на соревнования", добавила Сулава.По ее словам, теперь Симферополе и в Феодосии тоже с нетерпением ждут такого чуда, а пока тренируются в залах старого образца, еще советских времен."Но мы верим и знаем, что все будет", – заметила Ия.Она уверена: настоящее развитие спортивной гимнастики в Крыму началось с приходом России. "Разумеется, мы все делаем в связке с федеральным центром, с Министерством спорта Российской Федерации, по федеральными программам и региональным, при помощи и поддержке главы республики", – почеркнула глава федерации.Наибольшее внимание, по ее словам, сегодня уделяют подрастающему поколению, на которое делают большие ставки в Крыму.В объединении – силаНа объединение всех пяти гимнастических видов спорта под эгидой ФГР в Крыму смотрят с оптимизмом. "В большей степени это хорошо, так как для нас это все сопутствующие виды спорта, и мы их вместе теперь развиваем. Часто спортивные гимнасты, которые добились хороших высот, могут быть и в акробатике достаточно сильными тренерами, а мастера спорта по акробатике с нами работают. И если для ребенка, например, нагрузка в одном виде слишком велика, мы не отдаем его, как раньше, а передаем коллегам, и все ребята остаются под нашим крылом", – поделилась Ия Сулава.Разумеется, объединение – это еще и возможность участвовать всем вместе во всероссийских соревнованиях, а они сегодня высочайшего уровня, отмечает Александр Сакун."И благодаря объединению наши залы стали технически более оснащенными, потому что идут трансляции всех соревнований. При этом и батуты, и спортивная акробатика, и спортивная гимнастика, и все остальные участвуют. То есть дети видят не только свою дисциплину, а это хорошее общее развитие. Плюс сами соревнования стали более масштабными", – рассказал он.Появилось, однако, не только больше возможностей, но и трудностей. Например, усложнились нормы и требования для получения спортивных разрядов и званий. В то же время хорошо, что все они едины и понятны, и появилось больше контроля от федерального центра за местами, заметил Сакун.Разумеется, в Крыму верят и в своих спортсменов, и в их тренеров и успеха непременно ждут, "просто нам надо чуть больше времени", добавляет Сулава:В конце ноября 2025 года Конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе.В 2026 году чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Хорватии, а по художественной гимнастике – в Болгарии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов Спортсменка из Севастополя стала чемпионкой России по боксу
https://crimea.ria.ru/20251224/putin-poruchil-sdelat-sportivnye-sorevnovaniya-dlya-detey-besplatnymi-1151955208.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152186456_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c396d442a12289e5e0778c873f7a4cd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, крым, севастополь, художественная гимнастика, новости крыма, спортивная гимнастика
Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму

Что дал Крыму первый год работы объединенной Федерации гимнастики России – эксперты

19:17 04.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото из архива Александра СакунаХудожественная гимнастика
Художественная гимнастика - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости Крым . Фото из архива Александра Сакуна
Читать в
MaxДзенTelegram
Анна Петрова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. 2025-й год стал первым годом работы объединенной Федерации гимнастики России, как это отразилось на подготовке спортсменов в Крыму и какие вообще тут есть перспективы – в материале РИА Новости Крым.

Пошли в регионы

В конце 2024 года произошло объединение пяти всероссийских федераций гимнастических видов спорта (спортивной гимнастики, спортивной аэробики, спортивной акробатики, художественной гимнастики и прыжков на батуте) в одну – Федерацию гимнастики России (ФГР). Таким образом, 2025-й стал первым годом совместной работы в новом формате, изменившем и количественные, и качественные показатели.
В ФГР рассказывают: в первый же год сообща начали системно работать по повышению квалификации тренеров, открыли дополнительную программу профпереподготовки судей и впервые апробировали технологии искусственного интеллекта для анализа артистической составляющей программ спортсменов.
"В течение года Федерация выстраивала новую систему управления, развивала гимнастику в регионах и расширяла партнерские связи", – рассказывают в организации.
Календарь всероссийских соревнований в 2025 году стал насыщеннее предыдущих для гимнастов всех направлений и возрастов. Параллельно шла "последовательная работа, которая позволила вернуть российских гимнастов... к участию в европейских соревнованиях и восстановить рабочий диалог с ключевыми международными организациями", так что на данный момент нейтральный статус у 280 спортсменов РФ и специалистов, рассказали в федерации.

Только начало пути

"Федерация гимнастики России очень плотно сотрудничает с Международной федерацией гимнастики. И последние новости из Конгресса Европейского гимнастического союза о том, что расширен список молодых спортсменов, которым разрешено выступать, пусть пока и под нейтральным флагом, радуют. Потому что теперь наши перспективные ребята, которые показывают шикарнейшие результаты на чемпионате России, делают элементы запредельной сложности, смогут посоревноваться на мировой арене", – рассказал президент Федерации спортивной акробатики Республики Крым Александр Сакун.
По словам Александра, в России "очень сильная школа гимнастических видов спорта, много олимпийских чемпионов и есть что показать". И хотя среди спортсменов из Крыма пока нет тех, кто готов был бы состязаться на мировом уровне по направлению "спортивная акробатика", эти кадры прямо сейчас куются, и полуострову есть чем гордиться уже сегодня.
"У нас спортивная акробатика в Крыму и раньше существовала, но по-другому все было. А с 2016 года этот вид спорта стал по-настоящему развиваться, и за этот период у нас уже появились три мастера спорта. Из них две девочки начали преподавать, и сейчас идет вторая волна. То есть уже можно говорить о преемственности поколений", – поделился глава крымской федерации.
Это только начало пути, замечает он, поскольку, "чтобы воспитать спортсмена, который будет показывать шикарный результат, нужно лет 8−10".
Но уходящий 2025 год стал для крымских спортсменов-акробатов "очень значимым", говорит Александр Сакун, и перспективы явно просматриваются.
"У нас два состава принесли вторые места. Ребята из Феодосии ездили в Свердловскую область и там 3-е место заняли, смешанная пара – мальчик и девочка. И ялтинские ребята порадовали под конец года. Вернулись из Орла, где были соревнования с 21 по 23 декабря. Парни взяли первое место в категории 8 – 15 лет. А женская группа, из трех девочек, в такой же категории заняли третье – из 29 составов! Это хороший результат для Крыма", – рассказал Сакун.
У Центра детского туризма есть свой собственный тренировочный скалодром - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
24 декабря 2025, 20:06
Путин поручил сделать спортивные соревнования для детей бесплатными
Крепнет в Крыму и тренерский состав, говорит он, разрастается и инфраструктура для гимнастов, но работы еще много.
"В Крыму 26 муниципалитетов, но конкретно спортивная акробатика представлена на профессиональном уровне только в пяти. Это Симферополь, Феодосия, Керчь, Алушта и Ялта. Только тут есть спортшколы и частные клубы – разные организации, которые официально принимают участие в республиканских соревнованиях и готовят ребят по федеральным нормам. Поэтому, конечно, есть куда двигаться", – рассказал Александр.

Второе дыхание

Вице-президент федерации спортивной гимнастики Крыма Ия Сулава рассказывает почти то же самое о направлении, которое курирует.
"Мы только начали работу с малышами и вообще развивать спортивную гимнастику фактически с нуля пять лет назад. Она в Крыму была, но только в Евпатории и частично в Феодосии", – сказала она.
Теперь же открыты новые отделения в Симферополе и в Керчи, а в Евпатории реконструирован Дворец спорта, "и пока он единственный на весь Крым, который отвечает абсолютно всем требованиям Росреестра и куда все приезжают на соревнования", добавила Сулава.
По ее словам, теперь Симферополе и в Феодосии тоже с нетерпением ждут такого чуда, а пока тренируются в залах старого образца, еще советских времен.
"Но мы верим и знаем, что все будет", – заметила Ия.
Она уверена: настоящее развитие спортивной гимнастики в Крыму началось с приходом России.
"Разумеется, мы все делаем в связке с федеральным центром, с Министерством спорта Российской Федерации, по федеральными программам и региональным, при помощи и поддержке главы республики", – почеркнула глава федерации.
Наибольшее внимание, по ее словам, сегодня уделяют подрастающему поколению, на которое делают большие ставки в Крыму.
"Пока спортивная гимнастика из Крыма выйти на Европу и чемпионаты мира не готова: еще нет таких сильных спортсменов. Но уже есть те, которые работают по программе мастеров спорта. Конкуренция очень сильная, и нашей республиканской гимнастике непросто выбиваться. Но дети уже привозят призовые места с Универсиад и с Первенства России в отдельных видах", – поделилась она.
© Фото из архива Александра СакунаХудожественная гимнастика
Художественная гимнастика
© Фото из архива Александра Сакуна

В объединении – сила

На объединение всех пяти гимнастических видов спорта под эгидой ФГР в Крыму смотрят с оптимизмом.
"В большей степени это хорошо, так как для нас это все сопутствующие виды спорта, и мы их вместе теперь развиваем. Часто спортивные гимнасты, которые добились хороших высот, могут быть и в акробатике достаточно сильными тренерами, а мастера спорта по акробатике с нами работают. И если для ребенка, например, нагрузка в одном виде слишком велика, мы не отдаем его, как раньше, а передаем коллегам, и все ребята остаются под нашим крылом", – поделилась Ия Сулава.
Разумеется, объединение – это еще и возможность участвовать всем вместе во всероссийских соревнованиях, а они сегодня высочайшего уровня, отмечает Александр Сакун.
"И благодаря объединению наши залы стали технически более оснащенными, потому что идут трансляции всех соревнований. При этом и батуты, и спортивная акробатика, и спортивная гимнастика, и все остальные участвуют. То есть дети видят не только свою дисциплину, а это хорошее общее развитие. Плюс сами соревнования стали более масштабными", – рассказал он.
Появилось, однако, не только больше возможностей, но и трудностей. Например, усложнились нормы и требования для получения спортивных разрядов и званий. В то же время хорошо, что все они едины и понятны, и появилось больше контроля от федерального центра за местами, заметил Сакун.
Разумеется, в Крыму верят и в своих спортсменов, и в их тренеров и успеха непременно ждут, "просто нам надо чуть больше времени", добавляет Сулава:
"До десяти лет требуется, чтобы пройти путь к разряду мастера спорта и попасть в сборную Российской Федерации. Только тогда мы получаем возможность выезда на международные соревнования. То есть наш путь чуть длиннее. И успех будет. Однозначно".
В конце ноября 2025 года Конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе.
В 2026 году чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Хорватии, а по художественной гимнастике – в Болгарии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта
Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов
Спортсменка из Севастополя стала чемпионкой России по боксу
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСпортКрымСевастопольХудожественная гимнастикаНовости КрымаСпортивная гимнастика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Очередная магнитная буря ударит по Земле
19:17Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму
18:48Задержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон"
18:15Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ
18:03В Туле эвакуируют жителей домов из-за упавшей боевой части БПЛА
17:42Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло
17:23В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра
17:15ВСУ пытаются атаковать Москву - сбито 23 беспилотника
17:02От "Чебурашки" до "Одиссеи": 10 самых ожидаемых кинопремьер 2026 года
16:22На Крымском мосту продолжает расти очередь – время ожидания
16:11Авария на сетях обесточила часть Севастополя
15:53Красота своими руками: в Крыму делают игрушки из шерсти и елки из ниток
15:21Газ взорвался в жилом доме на Урале - есть пострадавший
15:15На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии
15:06Он был счастлив на площадке – Симоньян о Тигране Кеосаяне
14:47ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без света
14:38Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь
14:25В реках Кубани опасно поднялась вода
14:17Крымский мост сейчас - очередь выросла в 3,5 раза
14:04В Сочи произошло землетрясение – что известно
Лента новостейМолния