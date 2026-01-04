https://crimea.ria.ru/20260104/vtoroe-dykhanie-kak-gotovyat-gimnastov-v-krymu--1152185748.html

Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму

Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму

2025-й год стал первым годом работы объединенной Федерации гимнастики России, как это отразилось на подготовке спортсменов в Крыму и какие вообще тут есть... РИА Новости Крым, 04.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. 2025-й год стал первым годом работы объединенной Федерации гимнастики России, как это отразилось на подготовке спортсменов в Крыму и какие вообще тут есть перспективы – в материале РИА Новости Крым.Пошли в регионыВ конце 2024 года произошло объединение пяти всероссийских федераций гимнастических видов спорта (спортивной гимнастики, спортивной аэробики, спортивной акробатики, художественной гимнастики и прыжков на батуте) в одну – Федерацию гимнастики России (ФГР). Таким образом, 2025-й стал первым годом совместной работы в новом формате, изменившем и количественные, и качественные показатели.В ФГР рассказывают: в первый же год сообща начали системно работать по повышению квалификации тренеров, открыли дополнительную программу профпереподготовки судей и впервые апробировали технологии искусственного интеллекта для анализа артистической составляющей программ спортсменов."В течение года Федерация выстраивала новую систему управления, развивала гимнастику в регионах и расширяла партнерские связи", – рассказывают в организации.Календарь всероссийских соревнований в 2025 году стал насыщеннее предыдущих для гимнастов всех направлений и возрастов. Параллельно шла "последовательная работа, которая позволила вернуть российских гимнастов... к участию в европейских соревнованиях и восстановить рабочий диалог с ключевыми международными организациями", так что на данный момент нейтральный статус у 280 спортсменов РФ и специалистов, рассказали в федерации.Только начало путиПо словам Александра, в России "очень сильная школа гимнастических видов спорта, много олимпийских чемпионов и есть что показать". И хотя среди спортсменов из Крыма пока нет тех, кто готов был бы состязаться на мировом уровне по направлению "спортивная акробатика", эти кадры прямо сейчас куются, и полуострову есть чем гордиться уже сегодня."У нас спортивная акробатика в Крыму и раньше существовала, но по-другому все было. А с 2016 года этот вид спорта стал по-настоящему развиваться, и за этот период у нас уже появились три мастера спорта. Из них две девочки начали преподавать, и сейчас идет вторая волна. То есть уже можно говорить о преемственности поколений", – поделился глава крымской федерации.Это только начало пути, замечает он, поскольку, "чтобы воспитать спортсмена, который будет показывать шикарный результат, нужно лет 8−10".Но уходящий 2025 год стал для крымских спортсменов-акробатов "очень значимым", говорит Александр Сакун, и перспективы явно просматриваются."У нас два состава принесли вторые места. Ребята из Феодосии ездили в Свердловскую область и там 3-е место заняли, смешанная пара – мальчик и девочка. И ялтинские ребята порадовали под конец года. Вернулись из Орла, где были соревнования с 21 по 23 декабря. Парни взяли первое место в категории 8 – 15 лет. А женская группа, из трех девочек, в такой же категории заняли третье – из 29 составов! Это хороший результат для Крыма", – рассказал Сакун.Крепнет в Крыму и тренерский состав, говорит он, разрастается и инфраструктура для гимнастов, но работы еще много.Второе дыханиеВице-президент федерации спортивной гимнастики Крыма Ия Сулава рассказывает почти то же самое о направлении, которое курирует."Мы только начали работу с малышами и вообще развивать спортивную гимнастику фактически с нуля пять лет назад. Она в Крыму была, но только в Евпатории и частично в Феодосии", – сказала она.Теперь же открыты новые отделения в Симферополе и в Керчи, а в Евпатории реконструирован Дворец спорта, "и пока он единственный на весь Крым, который отвечает абсолютно всем требованиям Росреестра и куда все приезжают на соревнования", добавила Сулава.По ее словам, теперь Симферополе и в Феодосии тоже с нетерпением ждут такого чуда, а пока тренируются в залах старого образца, еще советских времен."Но мы верим и знаем, что все будет", – заметила Ия.Она уверена: настоящее развитие спортивной гимнастики в Крыму началось с приходом России. "Разумеется, мы все делаем в связке с федеральным центром, с Министерством спорта Российской Федерации, по федеральными программам и региональным, при помощи и поддержке главы республики", – почеркнула глава федерации.Наибольшее внимание, по ее словам, сегодня уделяют подрастающему поколению, на которое делают большие ставки в Крыму.В объединении – силаНа объединение всех пяти гимнастических видов спорта под эгидой ФГР в Крыму смотрят с оптимизмом. "В большей степени это хорошо, так как для нас это все сопутствующие виды спорта, и мы их вместе теперь развиваем. Часто спортивные гимнасты, которые добились хороших высот, могут быть и в акробатике достаточно сильными тренерами, а мастера спорта по акробатике с нами работают. И если для ребенка, например, нагрузка в одном виде слишком велика, мы не отдаем его, как раньше, а передаем коллегам, и все ребята остаются под нашим крылом", – поделилась Ия Сулава.Разумеется, объединение – это еще и возможность участвовать всем вместе во всероссийских соревнованиях, а они сегодня высочайшего уровня, отмечает Александр Сакун."И благодаря объединению наши залы стали технически более оснащенными, потому что идут трансляции всех соревнований. При этом и батуты, и спортивная акробатика, и спортивная гимнастика, и все остальные участвуют. То есть дети видят не только свою дисциплину, а это хорошее общее развитие. Плюс сами соревнования стали более масштабными", – рассказал он.Появилось, однако, не только больше возможностей, но и трудностей. Например, усложнились нормы и требования для получения спортивных разрядов и званий. В то же время хорошо, что все они едины и понятны, и появилось больше контроля от федерального центра за местами, заметил Сакун.Разумеется, в Крыму верят и в своих спортсменов, и в их тренеров и успеха непременно ждут, "просто нам надо чуть больше времени", добавляет Сулава:В конце ноября 2025 года Конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе.В 2026 году чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Хорватии, а по художественной гимнастике – в Болгарии.

