Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму
Что дал Крыму первый год работы объединенной Федерации гимнастики России – эксперты
© РИА Новости Крым . Фото из архива Александра Сакуна
© РИА Новости Крым . Фото из архива Александра Сакуна
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. 2025-й год стал первым годом работы объединенной Федерации гимнастики России, как это отразилось на подготовке спортсменов в Крыму и какие вообще тут есть перспективы – в материале РИА Новости Крым.
Пошли в регионы
В конце 2024 года произошло объединение пяти всероссийских федераций гимнастических видов спорта (спортивной гимнастики, спортивной аэробики, спортивной акробатики, художественной гимнастики и прыжков на батуте) в одну – Федерацию гимнастики России (ФГР). Таким образом, 2025-й стал первым годом совместной работы в новом формате, изменившем и количественные, и качественные показатели.
В ФГР рассказывают: в первый же год сообща начали системно работать по повышению квалификации тренеров, открыли дополнительную программу профпереподготовки судей и впервые апробировали технологии искусственного интеллекта для анализа артистической составляющей программ спортсменов.
"В течение года Федерация выстраивала новую систему управления, развивала гимнастику в регионах и расширяла партнерские связи", – рассказывают в организации.
Календарь всероссийских соревнований в 2025 году стал насыщеннее предыдущих для гимнастов всех направлений и возрастов. Параллельно шла "последовательная работа, которая позволила вернуть российских гимнастов... к участию в европейских соревнованиях и восстановить рабочий диалог с ключевыми международными организациями", так что на данный момент нейтральный статус у 280 спортсменов РФ и специалистов, рассказали в федерации.
Только начало пути
"Федерация гимнастики России очень плотно сотрудничает с Международной федерацией гимнастики. И последние новости из Конгресса Европейского гимнастического союза о том, что расширен список молодых спортсменов, которым разрешено выступать, пусть пока и под нейтральным флагом, радуют. Потому что теперь наши перспективные ребята, которые показывают шикарнейшие результаты на чемпионате России, делают элементы запредельной сложности, смогут посоревноваться на мировой арене", – рассказал президент Федерации спортивной акробатики Республики Крым Александр Сакун.
По словам Александра, в России "очень сильная школа гимнастических видов спорта, много олимпийских чемпионов и есть что показать". И хотя среди спортсменов из Крыма пока нет тех, кто готов был бы состязаться на мировом уровне по направлению "спортивная акробатика", эти кадры прямо сейчас куются, и полуострову есть чем гордиться уже сегодня.
"У нас спортивная акробатика в Крыму и раньше существовала, но по-другому все было. А с 2016 года этот вид спорта стал по-настоящему развиваться, и за этот период у нас уже появились три мастера спорта. Из них две девочки начали преподавать, и сейчас идет вторая волна. То есть уже можно говорить о преемственности поколений", – поделился глава крымской федерации.
Это только начало пути, замечает он, поскольку, "чтобы воспитать спортсмена, который будет показывать шикарный результат, нужно лет 8−10".
Но уходящий 2025 год стал для крымских спортсменов-акробатов "очень значимым", говорит Александр Сакун, и перспективы явно просматриваются.
"У нас два состава принесли вторые места. Ребята из Феодосии ездили в Свердловскую область и там 3-е место заняли, смешанная пара – мальчик и девочка. И ялтинские ребята порадовали под конец года. Вернулись из Орла, где были соревнования с 21 по 23 декабря. Парни взяли первое место в категории 8 – 15 лет. А женская группа, из трех девочек, в такой же категории заняли третье – из 29 составов! Это хороший результат для Крыма", – рассказал Сакун.
Крепнет в Крыму и тренерский состав, говорит он, разрастается и инфраструктура для гимнастов, но работы еще много.
"В Крыму 26 муниципалитетов, но конкретно спортивная акробатика представлена на профессиональном уровне только в пяти. Это Симферополь, Феодосия, Керчь, Алушта и Ялта. Только тут есть спортшколы и частные клубы – разные организации, которые официально принимают участие в республиканских соревнованиях и готовят ребят по федеральным нормам. Поэтому, конечно, есть куда двигаться", – рассказал Александр.
Второе дыхание
Вице-президент федерации спортивной гимнастики Крыма Ия Сулава рассказывает почти то же самое о направлении, которое курирует.
"Мы только начали работу с малышами и вообще развивать спортивную гимнастику фактически с нуля пять лет назад. Она в Крыму была, но только в Евпатории и частично в Феодосии", – сказала она.
Теперь же открыты новые отделения в Симферополе и в Керчи, а в Евпатории реконструирован Дворец спорта, "и пока он единственный на весь Крым, который отвечает абсолютно всем требованиям Росреестра и куда все приезжают на соревнования", добавила Сулава.
По ее словам, теперь Симферополе и в Феодосии тоже с нетерпением ждут такого чуда, а пока тренируются в залах старого образца, еще советских времен.
"Но мы верим и знаем, что все будет", – заметила Ия.
Она уверена: настоящее развитие спортивной гимнастики в Крыму началось с приходом России.
"Разумеется, мы все делаем в связке с федеральным центром, с Министерством спорта Российской Федерации, по федеральными программам и региональным, при помощи и поддержке главы республики", – почеркнула глава федерации.
Наибольшее внимание, по ее словам, сегодня уделяют подрастающему поколению, на которое делают большие ставки в Крыму.
"Пока спортивная гимнастика из Крыма выйти на Европу и чемпионаты мира не готова: еще нет таких сильных спортсменов. Но уже есть те, которые работают по программе мастеров спорта. Конкуренция очень сильная, и нашей республиканской гимнастике непросто выбиваться. Но дети уже привозят призовые места с Универсиад и с Первенства России в отдельных видах", – поделилась она.
© Фото из архива Александра Сакуна
© Фото из архива Александра Сакуна
В объединении – сила
На объединение всех пяти гимнастических видов спорта под эгидой ФГР в Крыму смотрят с оптимизмом.
"В большей степени это хорошо, так как для нас это все сопутствующие виды спорта, и мы их вместе теперь развиваем. Часто спортивные гимнасты, которые добились хороших высот, могут быть и в акробатике достаточно сильными тренерами, а мастера спорта по акробатике с нами работают. И если для ребенка, например, нагрузка в одном виде слишком велика, мы не отдаем его, как раньше, а передаем коллегам, и все ребята остаются под нашим крылом", – поделилась Ия Сулава.
Разумеется, объединение – это еще и возможность участвовать всем вместе во всероссийских соревнованиях, а они сегодня высочайшего уровня, отмечает Александр Сакун.
"И благодаря объединению наши залы стали технически более оснащенными, потому что идут трансляции всех соревнований. При этом и батуты, и спортивная акробатика, и спортивная гимнастика, и все остальные участвуют. То есть дети видят не только свою дисциплину, а это хорошее общее развитие. Плюс сами соревнования стали более масштабными", – рассказал он.
Появилось, однако, не только больше возможностей, но и трудностей. Например, усложнились нормы и требования для получения спортивных разрядов и званий. В то же время хорошо, что все они едины и понятны, и появилось больше контроля от федерального центра за местами, заметил Сакун.
Разумеется, в Крыму верят и в своих спортсменов, и в их тренеров и успеха непременно ждут, "просто нам надо чуть больше времени", добавляет Сулава:
"До десяти лет требуется, чтобы пройти путь к разряду мастера спорта и попасть в сборную Российской Федерации. Только тогда мы получаем возможность выезда на международные соревнования. То есть наш путь чуть длиннее. И успех будет. Однозначно".
В конце ноября 2025 года Конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе.
В 2026 году чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Хорватии, а по художественной гимнастике – в Болгарии.
