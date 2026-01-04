https://crimea.ria.ru/20260104/vsu-udarili-po-kurskoy-oblasti---11-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-1152184446.html
ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без света
ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 04.01.2026
ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без света
Более 11 тысяч человек в 115 населенных пунктах Курской области остались без электричества в результате удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T14:47
2026-01-04T14:47
2026-01-04T14:47
курская область
энергетика
электроэнергия
электросети
атаки всу
обстрелы всу
александр хинштейн
отключение электроэнергии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420116_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4306383bb34595078b0fefa03f0cfe10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Более 11 тысяч человек в 115 населенных пунктах Курской области остались без электричества в результате удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Без электроснабжения остались 115 населенных пунктов — это свыше 11 тыс. потребителей. Подачу электричества обещают возобновить в самое ближайшее время.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420116_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bbd192ecb4fce8710ba9dca0fe6aa3a1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, энергетика, электроэнергия, электросети, атаки всу, обстрелы всу, александр хинштейн, отключение электроэнергии, новости
ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без света
В Курской области более 11 тысяч человек остались без электричества в результате удара ВСУ