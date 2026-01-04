ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без света

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Более 11 тысяч человек в 115 населенных пунктах Курской области остались без электричества в результате удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Без электроснабжения остались 115 населенных пунктов — это свыше 11 тыс. потребителей. Подачу электричества обещают возобновить в самое ближайшее время.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:47 04.01.2026
 
© Администрация СимферополяРабота по замене ламп
Работа по замене ламп
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Более 11 тысяч человек в 115 населенных пунктах Курской области остались без электричества в результате удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сегодня украинские БПЛА атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района. В результате повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах". - написал он с своем Telegram-канале.
Без электроснабжения остались 115 населенных пунктов — это свыше 11 тыс. потребителей.
Подачу электричества обещают возобновить в самое ближайшее время.
