ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без света

2026-01-04T14:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Более 11 тысяч человек в 115 населенных пунктах Курской области остались без электричества в результате удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Без электроснабжения остались 115 населенных пунктов — это свыше 11 тыс. потребителей. Подачу электричества обещают возобновить в самое ближайшее время.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

