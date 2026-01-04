https://crimea.ria.ru/20260104/vsu-pytayutsya-atakovat-moskvu---sbito-23-bespilotnika-1152188074.html
ВСУ пытаются атаковать Москву - сбито 23 беспилотника
ВСУ пытаются атаковать Москву - сбито 23 беспилотника - РИА Новости Крым, 04.01.2026
ВСУ пытаются атаковать Москву - сбито 23 беспилотника
Российские средства ПВО за час отразили шесть атак беспилотников ВСУ на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, всего уничтожены 23 вражеских дронов. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T17:15
2026-01-04T17:15
2026-01-04T17:15
атаки всу
москва
сергей собянин
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/12/1143466607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_915681f63bee9f46af082e378f763db3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за час отразили шесть атак беспилотников ВСУ на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, всего уничтожены 23 вражеских дронов."ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - проинформировал Собянин в своем Telegram-канале по состоянию на 15:39.После этого, по словам мэра, российские военные отразили еще пять вражеских беспилотных атак, в которых ВСУ применили от двух до семи дронов.Более 11 тысяч человек в 115 населенных пунктах Курской области остались без электричества в результате удара ВСУ, сообщал ранее в воскресенье губернатор региона Александр Хинштейн. В ночь на 4 ноября российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ 90 дронов, утром в воскресенье – еще 42 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое раненыРаненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву22 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/12/1143466607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_facbb03fa24f379a14ef4208567c5200.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, москва, сергей собянин, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), новости, пво
ВСУ пытаются атаковать Москву - сбито 23 беспилотника
Российские военные отразили шесть беспилотных атак ВСУ на Москву за час – Собянин