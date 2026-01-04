Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытаются атаковать Москву - сбито 23 беспилотника - РИА Новости Крым, 04.01.2026
ВСУ пытаются атаковать Москву - сбито 23 беспилотника
ВСУ пытаются атаковать Москву - сбито 23 беспилотника - РИА Новости Крым, 04.01.2026
ВСУ пытаются атаковать Москву - сбито 23 беспилотника
Российские средства ПВО за час отразили шесть атак беспилотников ВСУ на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, всего уничтожены 23 вражеских дронов. РИА Новости Крым, 04.01.2026
атаки всу
москва
сергей собянин
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за час отразили шесть атак беспилотников ВСУ на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, всего уничтожены 23 вражеских дронов."ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - проинформировал Собянин в своем Telegram-канале по состоянию на 15:39.После этого, по словам мэра, российские военные отразили еще пять вражеских беспилотных атак, в которых ВСУ применили от двух до семи дронов.Более 11 тысяч человек в 115 населенных пунктах Курской области остались без электричества в результате удара ВСУ, сообщал ранее в воскресенье губернатор региона Александр Хинштейн. В ночь на 4 ноября российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ 90 дронов, утром в воскресенье – еще 42 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое раненыРаненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву22 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
атаки всу, москва, сергей собянин, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), новости, пво
ВСУ пытаются атаковать Москву - сбито 23 беспилотника

Российские военные отразили шесть беспилотных атак ВСУ на Москву за час – Собянин

17:15 04.01.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за час отразили шесть атак беспилотников ВСУ на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, всего уничтожены 23 вражеских дронов.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - проинформировал Собянин в своем Telegram-канале по состоянию на 15:39.
После этого, по словам мэра, российские военные отразили еще пять вражеских беспилотных атак, в которых ВСУ применили от двух до семи дронов.
Более 11 тысяч человек в 115 населенных пунктах Курской области остались без электричества в результате удара ВСУ, сообщал ранее в воскресенье губернатор региона Александр Хинштейн. В ночь на 4 ноября российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ 90 дронов, утром в воскресенье – еще 42 БПЛА.
Атаки ВСУМоскваСергей СобянинНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПВО
 
