ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области

ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.01.2026

ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой народной Республики.Только за прошлую неделю группировки войск России освободили девять населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

