Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/vs-rf-osvobodili-podoly-v-kharkovskoy-oblasti-1152181088.html
ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.01.2026
ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T12:11
2026-01-04T12:12
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
новости
армия и флот
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151782991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ee1291a4361abaa6941c33f6908106f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой народной Республики.Только за прошлую неделю группировки войск России освободили девять населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151782991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ef50cdb28db572fc8f7d4269dc02d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, новости, армия и флот, министерство обороны рф
ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области

Российская армия освободила Подолы в Харьковской области

12:11 04.01.2026 (обновлено: 12:12 04.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО
Работа связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области", - говорится в сообщении.
Накануне был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой народной Республики.
Только за прошлую неделю группировки войск России освободили девять населенных пунктов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОХарьковская областьВооруженные силы РоссииНовостиАрмия и флотМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04Авария на трассе М-4 "Дон" – число пострадавших выросло
12:40Новости СВО: Киев несет громадные потери
12:24Лавины угрожают Сочи
12:11ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
11:50Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших
11:32Чем обернется для Трампа дестабилизация в Венесуэле – мнение
11:27Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" - движение затруднено
11:0916 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области
11:05На Крымском мосту растет очередь
10:59Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены
10:34Аварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма
10:26В России подорожает крепкий алкоголь
10:05Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком
09:56Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой
09:34Атаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией
09:14Четыре поселка под Ялтой остались без газа
08:57Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ
08:42По зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови
08:27Каких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуацию
08:26В 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежья
Лента новостейМолния