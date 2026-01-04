https://crimea.ria.ru/20260104/vs-rf-osvobodili-podoly-v-kharkovskoy-oblasti-1152181088.html
ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.01.2026
ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T12:11
2026-01-04T12:11
2026-01-04T12:12
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
новости
армия и флот
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151782991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ee1291a4361abaa6941c33f6908106f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой народной Республики.Только за прошлую неделю группировки войск России освободили девять населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151782991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ef50cdb28db572fc8f7d4269dc02d20.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, новости, армия и флот, министерство обороны рф
ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
Российская армия освободила Подолы в Харьковской области
12:11 04.01.2026 (обновлено: 12:12 04.01.2026)