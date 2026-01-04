https://crimea.ria.ru/20260104/v-tule-evakuiruyut-zhiteley-domov-iz-za-upavshey-boevoy-chasti-bpla-1152189034.html
В Туле эвакуируют жителей домов из-за упавшей боевой части БПЛА
В Туле эвакуируют жителей домов из-за упавшей боевой части БПЛА - РИА Новости Крым, 04.01.2026
В Туле эвакуируют жителей домов из-за упавшей боевой части БПЛА
В Туле вблизи жилых многоэтажек нашли неразорвавшуюся боевую часть украинского БПЛА, жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T18:03
2026-01-04T18:03
2026-01-04T18:03
дмитрий миляев
тула
новости
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c662df362e242a9e4dab9ca21311980.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Туле вблизи жилых многоэтажек нашли неразорвавшуюся боевую часть украинского БПЛА, жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.По его словам, территория оцеплена сотрудниками полиции. Жителей четырех близлежащих многоквартирных домов эвакуируют. Их размесят в пункте временного размещения на базе Центра образования №27 и позволят вернуться в свои квартиры после обезвреживания боевой части БПЛА.ВСУ в течение всего дня пытаются атаковать регионы РФ. Ранее российские средства ПВО за час отразили шесть атак беспилотников на Москву. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, всего уничтожены 23 вражеских дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без светаАтаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией90 беспилотников ВСУ атаковали ночью территорию России
тула
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f31520dffb632598db9385ae5993c9e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий миляев, тула, новости, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), эвакуация
В Туле эвакуируют жителей домов из-за упавшей боевой части БПЛА
В Туле возле жилых многоэтажек нашли боевую часть БПЛА с зарядом – людей эвакуируют