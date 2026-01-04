https://crimea.ria.ru/20260104/v-tule-evakuiruyut-zhiteley-domov-iz-za-upavshey-boevoy-chasti-bpla-1152189034.html

В Туле эвакуируют жителей домов из-за упавшей боевой части БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Туле вблизи жилых многоэтажек нашли неразорвавшуюся боевую часть украинского БПЛА, жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.По его словам, территория оцеплена сотрудниками полиции. Жителей четырех близлежащих многоквартирных домов эвакуируют. Их размесят в пункте временного размещения на базе Центра образования №27 и позволят вернуться в свои квартиры после обезвреживания боевой части БПЛА.ВСУ в течение всего дня пытаются атаковать регионы РФ. Ранее российские средства ПВО за час отразили шесть атак беспилотников на Москву. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, всего уничтожены 23 вражеских дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без светаАтаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией90 беспилотников ВСУ атаковали ночью территорию России

