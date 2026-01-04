Рейтинг@Mail.ru
В Туле эвакуируют жителей домов из-за упавшей боевой части БПЛА - РИА Новости Крым, 04.01.2026
В Туле эвакуируют жителей домов из-за упавшей боевой части БПЛА
В Туле эвакуируют жителей домов из-за упавшей боевой части БПЛА - РИА Новости Крым, 04.01.2026
В Туле эвакуируют жителей домов из-за упавшей боевой части БПЛА
В Туле вблизи жилых многоэтажек нашли неразорвавшуюся боевую часть украинского БПЛА, жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Туле вблизи жилых многоэтажек нашли неразорвавшуюся боевую часть украинского БПЛА, жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.По его словам, территория оцеплена сотрудниками полиции. Жителей четырех близлежащих многоквартирных домов эвакуируют. Их размесят в пункте временного размещения на базе Центра образования №27 и позволят вернуться в свои квартиры после обезвреживания боевой части БПЛА.ВСУ в течение всего дня пытаются атаковать регионы РФ. Ранее российские средства ПВО за час отразили шесть атак беспилотников на Москву. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, всего уничтожены 23 вражеских дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без светаАтаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией90 беспилотников ВСУ атаковали ночью территорию России
дмитрий миляев, тула, новости, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), эвакуация
В Туле эвакуируют жителей домов из-за упавшей боевой части БПЛА

В Туле возле жилых многоэтажек нашли боевую часть БПЛА с зарядом – людей эвакуируют

18:03 04.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Туле вблизи жилых многоэтажек нашли неразорвавшуюся боевую часть украинского БПЛА, жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.
"После обследования сотрудниками Росгвардии фрагментов БПЛА, обнаруженных после отражения воздушной атаки в Туле около одного из домов по улице Свободы, была обнаружена неразорвавшаяся боевая часть украинского беспилотника", - проинформировал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, территория оцеплена сотрудниками полиции. Жителей четырех близлежащих многоквартирных домов эвакуируют. Их размесят в пункте временного размещения на базе Центра образования №27 и позволят вернуться в свои квартиры после обезвреживания боевой части БПЛА.
ВСУ в течение всего дня пытаются атаковать регионы РФ. Ранее российские средства ПВО за час отразили шесть атак беспилотников на Москву. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, всего уничтожены 23 вражеских дронов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без света
Атаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией
90 беспилотников ВСУ атаковали ночью территорию России
 
