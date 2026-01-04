https://crimea.ria.ru/20260104/v-sochi-proizoshlo-zemletryasenie--chto-izvestno-1152183767.html
В Сочи произошло землетрясение – что известно
В Сочи произошло землетрясение – что известно - РИА Новости Крым, 04.01.2026
В Сочи произошло землетрясение – что известно
Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Сочи в воскресенье днем. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 04.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Сочи в воскресенье днем. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в 09:47 по всемирному времени или в 12:47 – по московскому. Очаг залегал на глубине 10 км, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах – к юго-востоку от Лазаревского."Пострадавших людей и разрушений инфраструктуры нет", - проинформировал глава курорта.Прошунин обратился к жителям и гостям города с просьбой соблюдать спокойствие.В трех муниципалитетах Краснодарского края в воскресенье также зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках. В Сочи в воскресенье прогнозируется лавинная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калифорнии произошло сильное землетрясениеСильное землетрясение произошло в Каспийском мореНачалось или закончилось: как оценить землетрясение по первому удару
В Сочи произошло землетрясение – что известно
