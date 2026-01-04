Рейтинг@Mail.ru
В Сочи произошло землетрясение – что известно - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/v-sochi-proizoshlo-zemletryasenie--chto-izvestno-1152183767.html
В Сочи произошло землетрясение – что известно
В Сочи произошло землетрясение – что известно - РИА Новости Крым, 04.01.2026
В Сочи произошло землетрясение – что известно
Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Сочи в воскресенье днем. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T14:04
2026-01-04T14:04
землетрясение
сочи
краснодарский край
новости
черное море
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8edcfcdd6c54ea7cdb1b31e85a0cbbe8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Сочи в воскресенье днем. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в 09:47 по всемирному времени или в 12:47 – по московскому. Очаг залегал на глубине 10 км, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах – к юго-востоку от Лазаревского."Пострадавших людей и разрушений инфраструктуры нет", - проинформировал глава курорта.Прошунин обратился к жителям и гостям города с просьбой соблюдать спокойствие.В трех муниципалитетах Краснодарского края в воскресенье также зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках. В Сочи в воскресенье прогнозируется лавинная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калифорнии произошло сильное землетрясениеСильное землетрясение произошло в Каспийском мореНачалось или закончилось: как оценить землетрясение по первому удару
сочи
краснодарский край
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b812c5c59f1559332b2a430d29108fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение, сочи, краснодарский край, новости, черное море, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
В Сочи произошло землетрясение – что известно

Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Сочи – европейский сейсмоцентр

14:04 04.01.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Сочи в воскресенье днем. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в 09:47 по всемирному времени или в 12:47 – по московскому. Очаг залегал на глубине 10 км, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах – к юго-востоку от Лазаревского.
По данным Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался в акватории Черного моря, приблизительно в 5 километрах от берега Сочи. Сила сотрясений в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе — 3 балла, проинформировал мэр курорта Андрей Прошунин. По его данным, толчки ощутили жители Магри, Лазаревского и Лоо.
"Пострадавших людей и разрушений инфраструктуры нет", - проинформировал глава курорта.
Прошунин обратился к жителям и гостям города с просьбой соблюдать спокойствие.
В трех муниципалитетах Краснодарского края в воскресенье также зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках. В Сочи в воскресенье прогнозируется лавинная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Калифорнии произошло сильное землетрясение
Сильное землетрясение произошло в Каспийском море
Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому удару
 
ЗемлетрясениеСочиКраснодарский крайНовостиЧерное мореСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21Газ взорвался в жилом доме на Урале - есть пострадавший
15:15На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии
15:06Он был счастлив на площадке – Симоньян о Тигране Кеосаяне
14:47ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без света
14:38Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь
14:25В реках Кубани опасно поднялась вода
14:17Крымский мост сейчас - очередь выросла в 3,5 раза
14:04В Сочи произошло землетрясение – что известно
13:55Влюбленный в кино - 4 января исполнилось бы 60 лет Тиграну Кеосаяну
13:34Раненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву
13:04Авария на трассе М-4 "Дон" – число пострадавших выросло
12:40Новости СВО: Киев несет громадные потери
12:24Лавины угрожают Сочи
12:11ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
11:50Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших
11:32Чем обернется для Трампа дестабилизация в Венесуэле – мнение
11:27Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" - движение затруднено
11:0916 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области
11:05На Крымском мосту растет очередь
10:59Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены
Лента новостейМолния