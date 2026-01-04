Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе из-за непогоды закрывают рейд - РИА Новости Крым, 04.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260104/v-sevastopole-iz-za-nepogody-zakryvayut-reyd-1152190112.html
В Севастополе из-за непогоды закрывают рейд
В Севастополе из-за непогоды закрывают рейд - РИА Новости Крым, 04.01.2026
В Севастополе из-за непогоды закрывают рейд
В Севастополе морской пассажирский транспорт остановят после девяти вечере из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T20:45
2026-01-04T20:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт остановят после девяти вечере из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.На площадях Нахимова и Захарова для пассажиров организуют автобусы для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
В Севастополе из-за непогоды закрывают рейд

В Севастополе из-за непогоды остановят морской транспорт

20:45 04.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт остановят после девяти вечере из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт приостанавливает работу c 21:20", - предупредили в ведомстве.
На площадях Нахимова и Захарова для пассажиров организуют автобусы для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
