В Севастополе из-за непогоды закрывают рейд
В Севастополе из-за непогоды закрывают рейд - РИА Новости Крым, 04.01.2026
В Севастополе из-за непогоды закрывают рейд
В Севастополе морской пассажирский транспорт остановят после девяти вечере из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.
2026-01-04T20:45
2026-01-04T20:45
2026-01-04T20:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт остановят после девяти вечере из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.На площадях Нахимова и Захарова для пассажиров организуют автобусы для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
