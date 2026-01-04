https://crimea.ria.ru/20260104/v-sevastopole-iz-za-nepogody-zakryvayut-reyd-1152190112.html

В Севастополе из-за непогоды закрывают рейд

В Севастополе морской пассажирский транспорт остановят после девяти вечере из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт остановят после девяти вечере из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.На площадях Нахимова и Захарова для пассажиров организуют автобусы для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

