В России подорожает крепкий алкоголь

В России подорожает крепкий алкоголь - РИА Новости Крым, 04.01.2026

В России подорожает крепкий алкоголь

Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут в России в новом году. Соответствующий приказ Минфина вступил в силу 1 января.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут в России в новом году. Соответствующий приказ Минфина вступил в силу 1 января.В 2025 году минимальные розничные цены на водку выросли на 14,5 процента — с 299 рублей за 0,5 литра до 349 рублей, а на коньяк — на 38 процентов, с 403 до 651 рубля. Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с разработанной кабмином концепцией сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. При этом, со ссылкой на экспертов издание пишет о том, что повышать стоимость алкоголя следует обдуманно, иначе рынок может наполниться фальсификатом.

2026

