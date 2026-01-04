Рейтинг@Mail.ru
В России подорожает крепкий алкоголь - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/v-rossii-podorozhaet-krepkiy-alkogol-1152178210.html
В России подорожает крепкий алкоголь
В России подорожает крепкий алкоголь - РИА Новости Крым, 04.01.2026
В России подорожает крепкий алкоголь
Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут в России в новом году. Соответствующий приказ Минфина вступил в силу 1 января. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T10:26
2026-01-04T10:26
алкоголь
цены и тарифы
экономика
минфин россии
новости
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/103261/47/1032614758_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_7a3177ef25ffb45327e724eccb2f0321.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут в России в новом году. Соответствующий приказ Минфина вступил в силу 1 января.В&nbsp;2025 году минимальные розничные цены на&nbsp;водку выросли на&nbsp;14,5 процента&nbsp;— с&nbsp;299 рублей за&nbsp;0,5 литра до&nbsp;349 рублей, а&nbsp;на&nbsp;коньяк&nbsp;— на&nbsp;38 процентов, с&nbsp;403&nbsp;до&nbsp;651 рубля. Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с разработанной кабмином концепцией сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. При этом, со ссылкой на экспертов издание пишет о том, что повышать стоимость алкоголя следует обдуманно, иначе рынок может наполниться фальсификатом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост МРОТ и пенсионного возраста: новое в законах с 1 января 2026 годаШампанское на Новый год: крымские виноделы поделились секретами выбораКаждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/103261/47/1032614758_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1310ee88be5f286f6ec86504a5501bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алкоголь, цены и тарифы, экономика, минфин россии, новости, новости
В России подорожает крепкий алкоголь

В России в 2026 году подорожает крепкий алкоголь

10:26 04.01.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПокупательница в отделе алкогольной продукции в магазине. Архивное фото
Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут в России в новом году. Соответствующий приказ Минфина вступил в силу 1 января.

"Ликеро-водочная продукция крепостью от 28 градусов подорожает на 14,8 процента — с 277 рублей за 0,5 литра до 325 рублей. Стоимость водки за 0,5 литра вырастет на 14,7 процента — с 349 до 409 рублей, коньяка — на 13,8 процента, с 651 до 755 рублей. Но больше всего подорожает бренди — на 22 процента, с 472 рублей за пол-литра до 605 рублей", - сообщает "Парламентская газета".

В 2025 году минимальные розничные цены на водку выросли на 14,5 процента — с 299 рублей за 0,5 литра до 349 рублей, а на коньяк — на 38 процентов, с 403 до 651 рубля.
Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с разработанной кабмином концепцией сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. При этом, со ссылкой на экспертов издание пишет о том, что повышать стоимость алкоголя следует обдуманно, иначе рынок может наполниться фальсификатом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рост МРОТ и пенсионного возраста: новое в законах с 1 января 2026 года
Шампанское на Новый год: крымские виноделы поделились секретами выбора
Каждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино
 
алкогольЦены и тарифыЭкономикаМинфин РоссииНовостиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26В России подорожает крепкий алкоголь
10:05Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком
09:56Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой
09:34Атаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией
09:14Четыре поселка под Ялтой остались без газа
08:57Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ
08:42По зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови
08:27Каких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуацию
08:26В 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежья
08:10Крымский мост - ситуация на утро воскресенья
08:00В Севастополе частично открыли рейд
07:4290 беспилотников ВСУ атаковали ночью территорию России
07:33После похищения Мадуро и.о. президента Венесуэлы будет Дельси Родригес
06:59ВСУ атаковали Белгородскую область - ранена женщина, повреждены дома
00:01Пасмурно и дожди - погода в Крыму 4 января
00:00Какой сегодня праздник: 4 января
22:40Атаки США на Венесуэлу и Волчья луна: главное за день
22:17Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания
22:05Крымский мост вечером в субботу - оперативная обстановка
21:49Непогода с новой силой ударит по Севастополю
Лента новостейМолния