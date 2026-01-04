https://crimea.ria.ru/20260104/v-rossii-podorozhaet-krepkiy-alkogol-1152178210.html
В России подорожает крепкий алкоголь
Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут в России в новом году. Соответствующий приказ Минфина вступил в силу 1 января. РИА Новости Крым, 04.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут в России в новом году. Соответствующий приказ Минфина вступил в силу 1 января.В 2025 году минимальные розничные цены на водку выросли на 14,5 процента — с 299 рублей за 0,5 литра до 349 рублей, а на коньяк — на 38 процентов, с 403 до 651 рубля. Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с разработанной кабмином концепцией сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. При этом, со ссылкой на экспертов издание пишет о том, что повышать стоимость алкоголя следует обдуманно, иначе рынок может наполниться фальсификатом.
В России в 2026 году подорожает крепкий алкоголь
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Минимальные розничные цены на водку и коньяк вырастут в России в новом году. Соответствующий приказ Минфина вступил в силу 1 января.
"Ликеро-водочная продукция крепостью от 28 градусов подорожает на 14,8 процента — с 277 рублей за 0,5 литра до 325 рублей. Стоимость водки за 0,5 литра вырастет на 14,7 процента — с 349 до 409 рублей, коньяка — на 13,8 процента, с 651 до 755 рублей. Но больше всего подорожает бренди — на 22 процента, с 472 рублей за пол-литра до 605 рублей", - сообщает "Парламентская газета".
В 2025 году минимальные розничные цены на водку выросли на 14,5 процента — с 299 рублей за 0,5 литра до 349 рублей, а на коньяк — на 38 процентов, с 403 до 651 рубля.
Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с разработанной кабмином концепцией сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. При этом, со ссылкой на экспертов издание пишет о том, что повышать стоимость алкоголя следует обдуманно, иначе рынок может наполниться фальсификатом.
