В реках Кубани опасно поднялась вода - РИА Новости Крым, 04.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260104/v-rekakh-kubani-opasno-podnyalas-voda-1152183214.html
В реках Кубани опасно поднялась вода
В реках Кубани опасно поднялась вода - РИА Новости Крым, 04.01.2026
В реках Кубани опасно поднялась вода
В трех муниципалитетах Краснодарского края зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках, информирует оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T14:25
2026-01-04T14:25
краснодарский край
новости
погода
безопасность
реки
штормовое предупреждение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146493278_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_82e6af7de3609f32f483e7d29f368de6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В трех муниципалитетах Краснодарского края зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках, информирует оперштаб Кубани.Уточняется, что к этому времени подтоплений нет. При этом экстренное предупреждение из-за непогоды действует в регионе до 6 января.Сочи в воскресенье прогнозируется лавинная опасность, сообщала ранее пресс-служба администрации курорта.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек.
краснодарский край
краснодарский край, новости, погода, безопасность, реки, штормовое предупреждение
В реках Кубани опасно поднялась вода

На Кубани зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках – оперштаб

14:25 04.01.2026
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюРека Лаба в Краснодарском крае
Река Лаба в Краснодарском крае
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В трех муниципалитетах Краснодарского края зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках, информирует оперштаб Кубани.
"Согласно информации краевого министерства ГО и ЧС, из-за обильного дождя и таяния снега уровень воды в реках в Туапсинском муниципальном округе, Северском районе и Геленджике достигал неблагоприятных и опасных отметок", - сказано в сообщении.
Уточняется, что к этому времени подтоплений нет. При этом экстренное предупреждение из-за непогоды действует в регионе до 6 января.
Сочи в воскресенье прогнозируется лавинная опасность, сообщала ранее пресс-служба администрации курорта.
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за снегопада
Вчера, 20:26Ситуация на дорогах Крыма
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января
 
Краснодарский крайНовостиПогодаБезопасностьРекиШтормовое предупреждение
 
