https://crimea.ria.ru/20260104/v-rekakh-kubani-opasno-podnyalas-voda-1152183214.html
В реках Кубани опасно поднялась вода
В реках Кубани опасно поднялась вода - РИА Новости Крым, 04.01.2026
В реках Кубани опасно поднялась вода
В трех муниципалитетах Краснодарского края зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках, информирует оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T14:25
2026-01-04T14:25
2026-01-04T14:25
краснодарский край
новости
погода
безопасность
реки
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146493278_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_82e6af7de3609f32f483e7d29f368de6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В трех муниципалитетах Краснодарского края зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках, информирует оперштаб Кубани.Уточняется, что к этому времени подтоплений нет. При этом экстренное предупреждение из-за непогоды действует в регионе до 6 января.Сочи в воскресенье прогнозируется лавинная опасность, сообщала ранее пресс-служба администрации курорта.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
https://crimea.ria.ru/20260103/doroga-na-plato-ay-petri-perekryta-do-6-yanvarya--1152172775.html
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146493278_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_27cc402ba6b1c04d5f596ca2e5fdaa4d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, погода, безопасность, реки, штормовое предупреждение
В реках Кубани опасно поднялась вода
На Кубани зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках – оперштаб