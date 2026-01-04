https://crimea.ria.ru/20260104/v-krymu-obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-silnogo-vetra-1152188259.html
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра - РИА Новости Крым, 04.01.2026
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за усиливающегося ветра, жителей и гостей призывают к осторожности. Об этом сообщили в крымском главке МЧС... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T17:23
2026-01-04T17:23
2026-01-04T17:23
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
срочные новости крыма
гу мчс рф по республике крым
безопасность
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136736074_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_53c03b1bd0c0a99f4f7074b64bf29ff1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за усиливающегося ветра, жителей и гостей призывают к осторожности. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Граждан просят соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность. Водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим. Также следует воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы и не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136736074_173:0:1108:701_1920x0_80_0_0_a584df31ad409178c12f7e5e1d9e9641.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штормовое предупреждение, крым, новости крыма, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым, безопасность, погода в крыму
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра
В Крыму ветер усилится до 25 метров в секунду - МЧС