Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/v-krymu-obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-silnogo-vetra-1152188259.html
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра - РИА Новости Крым, 04.01.2026
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за усиливающегося ветра, жителей и гостей призывают к осторожности. Об этом сообщили в крымском главке МЧС... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T17:23
2026-01-04T17:23
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
срочные новости крыма
гу мчс рф по республике крым
безопасность
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136736074_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_53c03b1bd0c0a99f4f7074b64bf29ff1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за усиливающегося ветра, жителей и гостей призывают к осторожности. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Граждан просят соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность. Водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим. Также следует воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы и не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136736074_173:0:1108:701_1920x0_80_0_0_a584df31ad409178c12f7e5e1d9e9641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, крым, новости крыма, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым, безопасность, погода в крыму
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра

В Крыму ветер усилится до 25 метров в секунду - МЧС

17:23 04.01.2026
 
© Минтранс КрымаВ Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак
В Крыму шторм размыл трассу Алушта – Судак
© Минтранс Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за усиливающегося ветра, жителей и гостей призывают к осторожности. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"Экстренное предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца дня 4 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - говорится в сообщении.
Граждан просят соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность. Водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим. Также следует воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы и не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.
В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Штормовое предупреждениеКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасностьПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло
17:23В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра
17:15ВСУ пытаются атаковать Москву - сбито 23 беспилотника
17:02От "Чебурашки" до "Одиссеи": 10 самых ожидаемых кинопремьер 2026 года
16:22На Крымском мосту продолжает расти очередь – время ожидания
16:11Авария на сетях обесточила часть Севастополя
15:53Красота своими руками: в Крыму делают игрушки из шерсти и елки из ниток
15:21Газ взорвался в жилом доме на Урале - есть пострадавший
15:15На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии
15:06Он был счастлив на площадке – Симоньян о Тигране Кеосаяне
14:47ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без света
14:38Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь
14:25В реках Кубани опасно поднялась вода
14:17Крымский мост сейчас - очередь выросла в 3,5 раза
14:04В Сочи произошло землетрясение – что известно
13:55Влюбленный в кино - 4 января исполнилось бы 60 лет Тиграну Кеосаяну
13:34Раненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву
13:04Авария на трассе М-4 "Дон" – число пострадавших выросло
12:40Новости СВО: Киев несет громадные потери
12:24Лавины угрожают Сочи
Лента новостейМолния