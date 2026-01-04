https://crimea.ria.ru/20260104/tigran-keosayan--biografiya-1149758156.html

Влюбленный в кино - 4 января исполнилось бы 60 лет Тиграну Кеосаяну

Актер, режиссер, ведущий, клипмейкер… Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. И просто человек, влюбленный в кино. Впервые появившись в кадре четырехлетним, всю свою жизнь он связал с кинематографом."Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ялта-45", "Семь дней Петра Семеныча" - в его фильмографии десятки картин, так полюбившихся зрителю.4 января Тиграну Кеосаяну исполнилось бы 60 лет. Главные факты биографии режиссера – в подборке РИА Новости Крым.Родился Тигран Кеосаян 4 января 1966 года в Москве в семье кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян. То есть ему, можно сказать, на роду было написано связать свою жизнь с искусством.В 1983 году окончил школу и начал работать на "Мосфильме". Через год поступил на режиссерский факультет во ВГИК в мастерскую профессора Игоря Таланкина. Его однокурсниками были Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Александр Баширов. Прерывал обучение на время службы в рядах Советской армии.После ВГИКа Тигран, как и многие его однокурсники, начал снимать видеоролики и вскоре стал одним из главных российских клипмейкеров. Вместе с братом Давидом Кеосаяном создал компанию Gold Vision, которая занималась созданием видеоклипов и рекламных роликов. Принимал участие в создании клипов для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Михаила Шуфутинского и других звезд отечественной эстрады.Но вскоре ему стало этого мало и Кеосаян начал пробовать себя в большом кино.В 1988 году снял первый свой короткометражный фильм "Солнечный берег" о солдате-срочнике, который бежит из армии, не выдержав дедовщины, в 1992-ом – дебютный полнометражный фильм в жанре криминальной мелодрамы "Катька и Шиз".Несмотря на суровые 90-е, Тигран Кеосаян создает добрые, ироничные и немного наивные фильмы, которые полюбились зрителям.Также в его активе киноленты "Ландыш серебристый" с Александром Цекало, Юрием Стояновым и Олесей Железняк, "Заяц над бездной", "Мираж", "Ялта-45", "Крымский мост. Сделано с любовью!", телесериал "Мужская работа".В 2007 году Тигран Кеосаян попробовал себя в роли телеведущего. Благодаря отличному чувству юмора, Тигран даже в сложной ситуации мог легко сымпровизировать. Вел авторские ток-шоу "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном", вместе с первой женой Аленой Хмельницкой – шоу "Ты и я".В вечернем развлекательном сатирическом шоу "Международная пилорама" зритель увидел еще одну грань Тиграна Кеосаяна, показавшего себя не только шоуменом, но и как гражданином. "Международную пилораму" цитировали, фразы оттуда порой становились интернет-мемами.О том, что у Тиграна больное сердце, узнали лишь в конце 2024-го, когда он оказался в больнице. В январе жена Кеосаяна - главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, в 2008 и 2010 годах он пережил два инфаркта.Свою последнюю картину "Семь дней Петра Семеныча" Кеосаян снял по рассказу супруги Маргариты Симоньян. Фильм посвящен обычному человеку, который попал в сложную ситуацию. Но посетить премьеру режиссер уже не смог.Умер Тигран Кеосаян 26 сентября 2025 года, не дожив нескольких месяцев до 60-летия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

