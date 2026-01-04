https://crimea.ria.ru/20260104/strashnoe-dtp-na-trasse-m4-don--chetvero-pogibshikh-1152179666.html
Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших
Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших
Четыре человека погибли, двое пострадали в столкновении пять легковушек и грузовика в Ростовской области на трассе М-4 "Дон", сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T11:50
2026-01-04T11:50
2026-01-04T11:51
трасса м-4 "дон"
дтп
происшествия
ростовская область
мчс ростовской области
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152179834_198:0:1638:810_1920x0_80_0_0_61b7ccd7e6df39e0643c3d13777b0a52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли, двое пострадали в столкновении пять легковушек и грузовика в Ростовской области на трассе М-4 "Дон", сообщили в региональном МЧС.По данным спасателей, сообщение об аварии в районе поселка Красный Колос с участием пяти легковых и грузового автомобилей поступило в 08:45.В правоохранительных органах ранее предупредили о затруднении движения на участке трассы М4 "Дон" из-за крупной аварии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадалиЧисло пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии выросло до пятиЖенщина сбила двух детей на пешеходном переходе в Красноярском крае
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152179834_378:0:1458:810_1920x0_80_0_0_ed83315debf9265b970f6ccb821e9c3b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трасса м-4 "дон", дтп, происшествия, ростовская область, мчс ростовской области, новости
Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших
Четыре человека погибли и двое пострадали в крупной аварии на трассе М4 "Дон"
11:50 04.01.2026 (обновлено: 11:51 04.01.2026)