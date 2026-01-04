Рейтинг@Mail.ru
Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/strashnoe-dtp-na-trasse-m4-don--chetvero-pogibshikh-1152179666.html
Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших
Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших
Четыре человека погибли, двое пострадали в столкновении пять легковушек и грузовика в Ростовской области на трассе М-4 "Дон", сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T11:50
2026-01-04T11:51
трасса м-4 "дон"
дтп
происшествия
ростовская область
мчс ростовской области
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152179834_198:0:1638:810_1920x0_80_0_0_61b7ccd7e6df39e0643c3d13777b0a52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли, двое пострадали в столкновении пять легковушек и грузовика в Ростовской области на трассе М-4 "Дон", сообщили в региональном МЧС.По данным спасателей, сообщение об аварии в районе поселка Красный Колос с участием пяти легковых и грузового автомобилей поступило в 08:45.В правоохранительных органах ранее предупредили о затруднении движения на участке трассы М4 "Дон" из-за крупной аварии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадалиЧисло пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии выросло до пятиЖенщина сбила двух детей на пешеходном переходе в Красноярском крае
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152179834_378:0:1458:810_1920x0_80_0_0_ed83315debf9265b970f6ccb821e9c3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
трасса м-4 "дон", дтп, происшествия, ростовская область, мчс ростовской области, новости
Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших

Четыре человека погибли и двое пострадали в крупной аварии на трассе М4 "Дон"

11:50 04.01.2026 (обновлено: 11:51 04.01.2026)
 
© МЧС Ростовской областиДТП на трассе М-4 Дон
ДТП на трассе М-4 Дон
© МЧС Ростовской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли, двое пострадали в столкновении пять легковушек и грузовика в Ростовской области на трассе М-4 "Дон", сообщили в региональном МЧС.
По данным спасателей, сообщение об аварии в районе поселка Красный Колос с участием пяти легковых и грузового автомобилей поступило в 08:45.
"Предварительно, в результате ДТП четыре человека погибли, еще двое пострадали. Движение по дороге перекрыто. В ликвидации последствий ДТП задействованы 32 человека, 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 13 сотрудников с привлечением 4-х единиц техники", - проинформировали в МЧС.
© МЧС Ростовской областиДТП на трассе М-4 Дон
ДТП на трассе М-4 Дон
© МЧС Ростовской области
ДТП на трассе М-4 Дон
В правоохранительных органах ранее предупредили о затруднении движения на участке трассы М4 "Дон" из-за крупной аварии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадали
Число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии выросло до пяти
Женщина сбила двух детей на пешеходном переходе в Красноярском крае
 
Трасса М-4 "Дон"ДТППроисшествияРостовская областьМЧС Ростовской областиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04Авария на трассе М-4 "Дон" – число пострадавших выросло
12:40Новости СВО: Киев несет громадные потери
12:24Лавины угрожают Сочи
12:11ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
11:50Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших
11:32Чем обернется для Трампа дестабилизация в Венесуэле – мнение
11:27Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" - движение затруднено
11:0916 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области
11:05На Крымском мосту растет очередь
10:59Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены
10:34Аварии оставили без воды часть абонентов на востоке Крыма
10:26В России подорожает крепкий алкоголь
10:05Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком
09:56Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой
09:34Атаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией
09:14Четыре поселка под Ялтой остались без газа
08:57Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ
08:42По зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови
08:27Каких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуацию
08:26В 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежья
Лента новостейМолния