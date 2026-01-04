https://crimea.ria.ru/20260104/strashnoe-dtp-na-trasse-m4-don--chetvero-pogibshikh-1152179666.html

Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших

Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших - РИА Новости Крым, 04.01.2026

Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших

Четыре человека погибли, двое пострадали в столкновении пять легковушек и грузовика в Ростовской области на трассе М-4 "Дон", сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 04.01.2026

2026-01-04T11:50

2026-01-04T11:50

2026-01-04T11:51

трасса м-4 "дон"

дтп

происшествия

ростовская область

мчс ростовской области

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152179834_198:0:1638:810_1920x0_80_0_0_61b7ccd7e6df39e0643c3d13777b0a52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли, двое пострадали в столкновении пять легковушек и грузовика в Ростовской области на трассе М-4 "Дон", сообщили в региональном МЧС.По данным спасателей, сообщение об аварии в районе поселка Красный Колос с участием пяти легковых и грузового автомобилей поступило в 08:45.В правоохранительных органах ранее предупредили о затруднении движения на участке трассы М4 "Дон" из-за крупной аварии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадалиЧисло пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии выросло до пятиЖенщина сбила двух детей на пешеходном переходе в Красноярском крае

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м-4 "дон", дтп, происшествия, ростовская область, мчс ростовской области, новости