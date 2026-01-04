https://crimea.ria.ru/20260104/silnyy-veter-i-dozhd-snova-obrushatsya-na-sevastopol-1152184279.html
Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь
Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь
В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду, информирует пресс-служба МЧС по городу. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T14:38
2026-01-04T14:38
2026-01-04T14:38
севастополь
новости севастополя
мчс севастополя
безопасность
погода в крыму
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/03/1118897336_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4911c32fc3853fa7994e8854a6c18311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду, информирует пресс-служба МЧС по городу.В этой связи граждан просят не находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов."По возможности откажитесь от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов. Следите за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускайте домашних животных", - настаивают в чрезвычайном ведомстве.В ночь на воскресенье в Севастополе также бушевали сильный ветер и дождь.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В реках Кубани опасно поднялась водаЛавины угрожают СочиДорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/03/1118897336_267:126:1539:1080_1920x0_80_0_0_ec8508cf5aaa39bed4d8cf8a68b675d5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, безопасность, погода в крыму, штормовое предупреждение
Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь
В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный ветер и дождь - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду, информирует пресс-служба МЧС по городу.
"В ночь на 5 января порывы юго-западного ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Также ожидается дождь", - сказано в сообщении.
В этой связи граждан просят не находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов.
"По возможности откажитесь от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов. Следите за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускайте домашних животных", - настаивают в чрезвычайном ведомстве.
В ночь на воскресенье
в Севастополе также бушевали сильный ветер и дождь.
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди
, мокрый снег и подъем уровня рек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: