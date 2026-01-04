Рейтинг@Mail.ru
Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/silnyy-veter-i-dozhd-snova-obrushatsya-na-sevastopol-1152184279.html
Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь
Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь
В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду, информирует пресс-служба МЧС по городу. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T14:38
2026-01-04T14:38
севастополь
новости севастополя
мчс севастополя
безопасность
погода в крыму
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/03/1118897336_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4911c32fc3853fa7994e8854a6c18311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду, информирует пресс-служба МЧС по городу.В этой связи граждан просят не находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов."По возможности откажитесь от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов. Следите за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускайте домашних животных", - настаивают в чрезвычайном ведомстве.В ночь на воскресенье в Севастополе также бушевали сильный ветер и дождь.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В реках Кубани опасно поднялась водаЛавины угрожают СочиДорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/03/1118897336_267:126:1539:1080_1920x0_80_0_0_ec8508cf5aaa39bed4d8cf8a68b675d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, безопасность, погода в крыму, штормовое предупреждение
Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь

В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный ветер и дождь - МЧС

14:38 04.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду, информирует пресс-служба МЧС по городу.
"В ночь на 5 января порывы юго-западного ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Также ожидается дождь", - сказано в сообщении.
В этой связи граждан просят не находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов.
"По возможности откажитесь от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов. Следите за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускайте домашних животных", - настаивают в чрезвычайном ведомстве.
В ночь на воскресенье в Севастополе также бушевали сильный ветер и дождь.
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В реках Кубани опасно поднялась вода
Лавины угрожают Сочи
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января
 
СевастопольНовости СевастополяМЧС СевастополяБезопасностьПогода в КрымуШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21Газ взорвался в жилом доме на Урале - есть пострадавший
15:15На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии
15:06Он был счастлив на площадке – Симоньян о Тигране Кеосаяне
14:47ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без света
14:38Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь
14:25В реках Кубани опасно поднялась вода
14:17Крымский мост сейчас - очередь выросла в 3,5 раза
14:04В Сочи произошло землетрясение – что известно
13:55Влюбленный в кино - 4 января исполнилось бы 60 лет Тиграну Кеосаяну
13:34Раненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву
13:04Авария на трассе М-4 "Дон" – число пострадавших выросло
12:40Новости СВО: Киев несет громадные потери
12:24Лавины угрожают Сочи
12:11ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
11:50Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших
11:32Чем обернется для Трампа дестабилизация в Венесуэле – мнение
11:27Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" - движение затруднено
11:0916 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области
11:05На Крымском мосту растет очередь
10:59Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены
Лента новостейМолния