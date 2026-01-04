https://crimea.ria.ru/20260104/silnyy-veter-i-dozhd-snova-obrushatsya-na-sevastopol-1152184279.html

Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь

Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь - РИА Новости Крым, 04.01.2026

Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь

В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду, информирует пресс-служба МЧС по городу. РИА Новости Крым, 04.01.2026

2026-01-04T14:38

2026-01-04T14:38

2026-01-04T14:38

севастополь

новости севастополя

мчс севастополя

безопасность

погода в крыму

штормовое предупреждение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/03/1118897336_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4911c32fc3853fa7994e8854a6c18311.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на понедельник ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду, информирует пресс-служба МЧС по городу.В этой связи граждан просят не находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов."По возможности откажитесь от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов. Следите за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускайте домашних животных", - настаивают в чрезвычайном ведомстве.В ночь на воскресенье в Севастополе также бушевали сильный ветер и дождь.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В реках Кубани опасно поднялась водаЛавины угрожают СочиДорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, безопасность, погода в крыму, штормовое предупреждение