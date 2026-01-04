https://crimea.ria.ru/20260104/rossiya--moya-istoriya-v-sevastopole-provedut-besplatnye-ekskursii-1152184567.html

"Россия – Моя история": в Севастополе проведут бесплатные экскурсии

"Россия – Моя история": в Севастополе проведут бесплатные экскурсии - РИА Новости Крым, 04.01.2026

"Россия – Моя история": в Севастополе проведут бесплатные экскурсии

04.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии в мобильном парке "Россия – Моя история" стартуют в понедельник, 5 января, в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Первые экскурсии нового года в мобильном парке "Россия — Моя история" стартуют 5 января. Гостей ждут интерактивные экскурсии по мультимедийной экспозиции на площади Нахимова", - написал Развожаев в своем Telegram-канале."Все экскурсии и мастер-классы проходят бесплатно. Количество мест ограничено, поэтому билеты стоит бронировать сразу на сайте или по телефонам +7 978 5386940 и +7 910 4840460 – для групп от 10 человек", - проинформировал он.Автопоезд создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения России. Проект проходит в разных городах РФ. Посещать мероприятия и экскурсии можно свободно, но по предварительной регистрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" появится в СевастополеВ Севастополе открылся мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"Вход в Новый Херсонес в праздники будет бесплатным для всех

