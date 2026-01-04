Рейтинг@Mail.ru
"Россия – Моя история": в Севастополе проведут бесплатные экскурсии - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/rossiya--moya-istoriya-v-sevastopole-provedut-besplatnye-ekskursii-1152184567.html
"Россия – Моя история": в Севастополе проведут бесплатные экскурсии
"Россия – Моя история": в Севастополе проведут бесплатные экскурсии - РИА Новости Крым, 04.01.2026
"Россия – Моя история": в Севастополе проведут бесплатные экскурсии
Бесплатные экскурсии в мобильном парке "Россия – Моя история" стартуют в понедельник, 5 января, в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T20:03
2026-01-04T20:03
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
экскурсии
история
рождество христово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152185174_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_daa20ae686fc5a29f829fadaf6cb291c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии в мобильном парке "Россия – Моя история" стартуют в понедельник, 5 января, в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Первые экскурсии нового года в мобильном парке "Россия — Моя история" стартуют 5 января. Гостей ждут интерактивные экскурсии по мультимедийной экспозиции на площади Нахимова", - написал Развожаев в своем Telegram-канале."Все экскурсии и мастер-классы проходят бесплатно. Количество мест ограничено, поэтому билеты стоит бронировать сразу на сайте или по телефонам +7 978 5386940 и +7 910 4840460 – для групп от 10 человек", - проинформировал он.Автопоезд создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения России. Проект проходит в разных городах РФ. Посещать мероприятия и экскурсии можно свободно, но по предварительной регистрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" появится в СевастополеВ Севастополе открылся мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"Вход в Новый Херсонес в праздники будет бесплатным для всех
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152185174_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_79616375e3f06ef05cc44c54117c0656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, экскурсии, история, рождество христово
"Россия – Моя история": в Севастополе проведут бесплатные экскурсии

Бесплатные экскурсии в парке "Россия – Моя история" проведут в Севастополе – Развожаев

20:03 04.01.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевЭкскурсии в парке "Россия – Моя история" проведут в Севастополе
Экскурсии в парке Россия – Моя история проведут в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии в мобильном парке "Россия – Моя история" стартуют в понедельник, 5 января, в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Первые экскурсии нового года в мобильном парке "Россия — Моя история" стартуют 5 января. Гостей ждут интерактивные экскурсии по мультимедийной экспозиции на площади Нахимова", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевЭкскурсии в парке "Россия – Моя история" проведут в Севастополе
Экскурсии в парке Россия – Моя история проведут в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
В Рождественский день экскурсоводы расскажут также об истории христианства в России и традициях празднования Рождества. 7 января, в 12 и 15 часов в автопоезде пройдут праздничные мастер-классы по новогоднему декупажу на деревянном спиле, созданию рождественской голограммы и оригами "Рождественский ангел", анонсировал губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевЭкскурсии в парке "Россия – Моя история" проведут в Севастополе
Экскурсии в парке Россия – Моя история проведут в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
"Все экскурсии и мастер-классы проходят бесплатно. Количество мест ограничено, поэтому билеты стоит бронировать сразу на сайте или по телефонам +7 978 5386940 и +7 910 4840460 – для групп от 10 человек", - проинформировал он.
Автопоезд создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения России. Проект проходит в разных городах РФ. Посещать мероприятия и экскурсии можно свободно, но по предварительной регистрации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мобильный исторический парк "Россия — Моя история" появится в Севастополе
В Севастополе открылся мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"
Вход в Новый Херсонес в праздники будет бесплатным для всех
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевЭкскурсииИсторияРождество Христово
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:44Кто такой Дед Мороз и как Новый год связан с концом света
21:23Что происходит на Крымском мосту
21:10Машина врезалась в остановку с людьми в Горячем Ключе - есть жертвы
20:54Массированная атака на Россию - силы ПВО сбили 253 вражеских дронов
20:45В Севастополе из-за непогоды закрывают рейд
20:45Как привлечь удачу на год: топ старинных народных ритуалов
20:25Рецепт рождественского гуся с апельсинами от шеф-повара
20:03"Россия – Моя история": в Севастополе проведут бесплатные экскурсии
19:45Очередная магнитная буря ударит по Земле
19:17Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму
18:48Задержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон"
18:15Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ
18:03В Туле эвакуируют жителей домов из-за упавшей боевой части БПЛА
17:42Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло
17:23В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра
17:15ВСУ пытаются атаковать Москву - сбито 23 беспилотника
17:02От "Чебурашки" до "Одиссеи": 10 самых ожидаемых кинопремьер 2026 года
16:22На Крымском мосту продолжает расти очередь – время ожидания
16:11Авария на сетях обесточила часть Севастополя
15:53Красота своими руками: в Крыму делают игрушки из шерсти и елки из ниток
Лента новостейМолния