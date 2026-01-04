"Россия – Моя история": в Севастополе проведут бесплатные экскурсии
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии в мобильном парке "Россия – Моя история" стартуют в понедельник, 5 января, в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Первые экскурсии нового года в мобильном парке "Россия — Моя история" стартуют 5 января. Гостей ждут интерактивные экскурсии по мультимедийной экспозиции на площади Нахимова", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В Рождественский день экскурсоводы расскажут также об истории христианства в России и традициях празднования Рождества. 7 января, в 12 и 15 часов в автопоезде пройдут праздничные мастер-классы по новогоднему декупажу на деревянном спиле, созданию рождественской голограммы и оригами "Рождественский ангел", анонсировал губернатор.
"Все экскурсии и мастер-классы проходят бесплатно. Количество мест ограничено, поэтому билеты стоит бронировать сразу на сайте или по телефонам +7 978 5386940 и +7 910 4840460 – для групп от 10 человек", - проинформировал он.
Автопоезд создан Фондом гуманитарных проектов по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения России. Проект проходит в разных городах РФ. Посещать мероприятия и экскурсии можно свободно, но по предварительной регистрации.
