Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой

На пожелтевшей бумаге красные строчки: "Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю...

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На пожелтевшей бумаге красные строчки: "Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным бдительным бойцом, строго хранить военную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы <…> Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту моей Родины <…> я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижений полной победы над врагами".Дата: 16 сентября 1943 года. И подпись: Абденанова.Через пять месяцев резидента советской разведки Алиме Абденанову схватят фашисты. Но, даже измученная зверскими пытками, она не откажется от данного слова. И останется верной своей Родине.101 год назад, 4 января 1924 года в Керчи в семье Месельме и Сеит-Османа Борасановых родилась их старшая дочь Алиме, которая в 19 лет станет разведчицей, посмертно удостоенной высокого звания Героя России. Алиме Абденанова - 16-я женщина в России и первая в Крыму, кто был удостоен этого высокого звания.Хотела попасть на фронт"В семье было три сестры: Алиме, Азифе и Ферузе. Они очень рано остались без родителей. Алиме была старшей, ей исполнилось 10 лет, когда умерла, заболев тифом, их мама, а через полгода умер отец", - рассказывают племянницы советской разведчицы, дочери ее младшей сестры Азифе – Диляра и Эльвира Ахтемовы.Осиротевших девочек удочерил их дядя Аедин Абденанов, а воспитывала бабушка Ревиде.В 19 лет Алиме стала резидентом советской военной разведки. Сотрудничать ей предложил командующий разведотделом штаба Отдельной Приморской армии, генерал-майор Николай Трусов. Он искал резидента из числа местных крымских татар, который бы не вызывал у немцев подозрений. Алиме изучила основы разведывательной работы, прошла парашютно-десантную подготовку, и в начале октября 1943 года ее перебросили из Сочи через линию фронта в оккупированный фашистами Крым. Хрупкая девушка, которая взяла псевдоним Софие, стала командиром разведгруппы, передавала важные сведения о дислокации германских и румынских войск на Керченском полуострове.Разведке помогала вся семьяКогда члены группы собирались на совет в доме бабушки Ревиде, во дворе обязательно оставалась младшенькая Азифе. Она подметала. И если начинала это делать с особенным усердием, поднимая пыль, значит, на горизонте появлялись враги: немцы или румыны.Алиме Абденанову и всю ее группу схватили в конце зимы 1944-го, за несколько месяцев до освобождения полуострова. Говорят, случилось это из-за того, что на их рации перегорели батареи, а связной находился в Старом Крыму. Он принес им батареи, но на обратном пути его схватили немцы. Пытали. И он всех сдал, тщетно понадеявшись, что останется в живых."Ее подвесили за косу, переломали ноги, вырвали ногти. Она подверглась чудовищным мукам, но не согласилась работать на немцев, которые требовали, чтобы она по радиограмме отправила ложное сообщение. Тогда как ее радистка Лариса Гуляченко сразу сдалась. Пришла в дом бабушки Ревиде уже совсем другой: со стрижкой, макияжем, с сигаретой во рту, и сказала Азифе, которой тогда было 12 лет: "Маленькая партизанка, где рация твоей сестры?". А немцы пригрозили превратить всю деревню в консервную банку. Бабушке пришлось отдать рацию, которая была спрятана под полом в коровнике", - продолжает Эльвира Ахметова.Подвиг живет в памяти народаВ семье помнят: предательница радистка не сказала бабушке Ревиде, что группа рассекречена, что Алиме в гестапо. Лишь попросила собрать для напарницы одежду.Но юная разведчица погибла. Ее, еще живой, вместе с другими безызвестными жертвами фашисткой оккупации, сбросили в колодец в концлагере совхоза "Красный". Еще через неделю Симферополь освободили красноармейцы.К 23 февраля и к 8 марта в газетах обязательно выходила статья о подвиге Абденановой. Ее младшая сестра собирала в отдельную папку все эти публикации. Читала и плакала, вспоминают ее дочери."В 2014 году мамы уже не было. Президент Владимир Путин присвоил Алиме звание Героя России. Но среди крымского народа все знали ее как героя. И мы верили, что в конце концов ее признают, ведь она такой подвиг совершила. За Родину отдала свою жизнь. Вообще, наш народ очень любит свою родину. И за родину все готовы отдать свою жизнь", - в сердцах говорит собеседница. И добавляет, что их тетя не смогла бы работать на немцев, не так была воспитана. В отличие от радистки Гуляченко, которую за предательство судили, но в 70-х реабилитировали, и вплоть до 90-х годов она жила в Крыму.Книги Владимира Лоты, Лентары Халиловой, Аблямита Умерова, Михаила Вольфсона о подвиге Алиме Абденановой, вырезки из газет разных лет, рассекреченные архивные документы, наградные листы - все это ее племянницы бережно хранят. Вот автобиография, написанная ее рукой, вот обязательство о добровольном согласии вступить в секретный орган, вот подписка секретному органу в том, что она обязуется в строжайшей тайне содержать сущность переговоров и не говорить о них даже ближайшим родственникам, понимая, что за нарушение правил ее привлекут к ответственности по законам военного времени.- Как думаете, сейчас есть люди масштаба Алиме Абденановой?- Конечно. Пусть их немного, но они есть. Герои. Которые бросают себя, что называется, на дзот. И вторая Алиме найдется. Знаете, нам мама покойная всегда говорила: "дети, я очень хочу, чтобы вы никогда не видели войны". И мы как-то даже не задумывались, что такое может случиться и в наше время". Но герои масштаба Абденановой есть и сегодня.Недалеко от дома, где живут племянницы Абденановой, находится школа ее имени. И здесь учится ее восьмилетняя правнучка Элина Асанова. Признается: учиться в школе имени прабабушки большая гордость и большая ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" ГероевВ Крыму откроют четыре памятных знака в честь Алиме АбденановойМиссии Совета Европы рассказали о подвиге Алиме Абденановой

2026

