Рейтинг@Mail.ru
Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260104/rodinu-predat-ne-mogla-sto-let-nazad-rodilas-geroy-rossii-abdenanova-1133809367.html
Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой
Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой
На пожелтевшей бумаге красные строчки: "Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T09:56
2026-01-04T09:56
крымчанка алиме абденанова - герой россии
подвиги героев
крым
великая отечественная война
керчь
ленинский район
эксклюзивы риа новости крым
концлагерь "красный"
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110127/38/1101273835_58:141:476:376_1920x0_80_0_0_b819c78ba6d4ef5bc9da08173e0f53eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На пожелтевшей бумаге красные строчки: "Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным бдительным бойцом, строго хранить военную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы &lt;…&gt; Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту моей Родины &lt;…&gt; я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижений полной победы над врагами".Дата: 16 сентября 1943 года. И подпись: Абденанова.Через пять месяцев резидента советской разведки Алиме Абденанову схватят фашисты. Но, даже измученная зверскими пытками, она не откажется от данного слова. И останется верной своей Родине.101 год назад, 4 января 1924 года в Керчи в семье Месельме и Сеит-Османа Борасановых родилась их старшая дочь Алиме, которая в 19 лет станет разведчицей, посмертно удостоенной высокого звания Героя России. Алиме Абденанова - 16-я женщина в России и первая в Крыму, кто был удостоен этого высокого звания.Хотела попасть на фронт"В семье было три сестры: Алиме, Азифе и Ферузе. Они очень рано остались без родителей. Алиме была старшей, ей исполнилось 10 лет, когда умерла, заболев тифом, их мама, а через полгода умер отец", - рассказывают племянницы советской разведчицы, дочери ее младшей сестры Азифе – Диляра и Эльвира Ахтемовы.Осиротевших девочек удочерил их дядя Аедин Абденанов, а воспитывала бабушка Ревиде.В 19 лет Алиме стала резидентом советской военной разведки. Сотрудничать ей предложил командующий разведотделом штаба Отдельной Приморской армии, генерал-майор Николай Трусов. Он искал резидента из числа местных крымских татар, который бы не вызывал у немцев подозрений. Алиме изучила основы разведывательной работы, прошла парашютно-десантную подготовку, и в начале октября 1943 года ее перебросили из Сочи через линию фронта в оккупированный фашистами Крым. Хрупкая девушка, которая взяла псевдоним Софие, стала командиром разведгруппы, передавала важные сведения о дислокации германских и румынских войск на Керченском полуострове.Разведке помогала вся семьяКогда члены группы собирались на совет в доме бабушки Ревиде, во дворе обязательно оставалась младшенькая Азифе. Она подметала. И если начинала это делать с особенным усердием, поднимая пыль, значит, на горизонте появлялись враги: немцы или румыны.Алиме Абденанову и всю ее группу схватили в конце зимы 1944-го, за несколько месяцев до освобождения полуострова. Говорят, случилось это из-за того, что на их рации перегорели батареи, а связной находился в Старом Крыму. Он принес им батареи, но на обратном пути его схватили немцы. Пытали. И он всех сдал, тщетно понадеявшись, что останется в живых."Ее подвесили за косу, переломали ноги, вырвали ногти. Она подверглась чудовищным мукам, но не согласилась работать на немцев, которые требовали, чтобы она по радиограмме отправила ложное сообщение. Тогда как ее радистка Лариса Гуляченко сразу сдалась. Пришла в дом бабушки Ревиде уже совсем другой: со стрижкой, макияжем, с сигаретой во рту, и сказала Азифе, которой тогда было 12 лет: "Маленькая партизанка, где рация твоей сестры?". А немцы пригрозили превратить всю деревню в консервную банку. Бабушке пришлось отдать рацию, которая была спрятана под полом в коровнике", - продолжает Эльвира Ахметова.Подвиг живет в памяти народаВ семье помнят: предательница радистка не сказала бабушке Ревиде, что группа рассекречена, что Алиме в гестапо. Лишь попросила собрать для напарницы одежду.Но юная разведчица погибла. Ее, еще живой, вместе с другими безызвестными жертвами фашисткой оккупации, сбросили в колодец в концлагере совхоза "Красный". Еще через неделю Симферополь освободили красноармейцы.К 23 февраля и к 8 марта в газетах обязательно выходила статья о подвиге Абденановой. Ее младшая сестра собирала в отдельную папку все эти публикации. Читала и плакала, вспоминают ее дочери."В 2014 году мамы уже не было. Президент Владимир Путин присвоил Алиме звание Героя России. Но среди крымского народа все знали ее как героя. И мы верили, что в конце концов ее признают, ведь она такой подвиг совершила. За Родину отдала свою жизнь. Вообще, наш народ очень любит свою родину. И за родину все готовы отдать свою жизнь", - в сердцах говорит собеседница. И добавляет, что их тетя не смогла бы работать на немцев, не так была воспитана. В отличие от радистки Гуляченко, которую за предательство судили, но в 70-х реабилитировали, и вплоть до 90-х годов она жила в Крыму.Книги Владимира Лоты, Лентары Халиловой, Аблямита Умерова, Михаила Вольфсона о подвиге Алиме Абденановой, вырезки из газет разных лет, рассекреченные архивные документы, наградные листы - все это ее племянницы бережно хранят. Вот автобиография, написанная ее рукой, вот обязательство о добровольном согласии вступить в секретный орган, вот подписка секретному органу в том, что она обязуется в строжайшей тайне содержать сущность переговоров и не говорить о них даже ближайшим родственникам, понимая, что за нарушение правил ее привлекут к ответственности по законам военного времени.- Как думаете, сейчас есть люди масштаба Алиме Абденановой?- Конечно. Пусть их немного, но они есть. Герои. Которые бросают себя, что называется, на дзот. И вторая Алиме найдется. Знаете, нам мама покойная всегда говорила: "дети, я очень хочу, чтобы вы никогда не видели войны". И мы как-то даже не задумывались, что такое может случиться и в наше время". Но герои масштаба Абденановой есть и сегодня.Недалеко от дома, где живут племянницы Абденановой, находится школа ее имени. И здесь учится ее восьмилетняя правнучка Элина Асанова. Признается: учиться в школе имени прабабушки большая гордость и большая ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" ГероевВ Крыму откроют четыре памятных знака в честь Алиме АбденановойМиссии Совета Европы рассказали о подвиге Алиме Абденановой
https://crimea.ria.ru/20231219/putin-vruchil-zolotye-zvezdy-devyaterym-geroyam-rossii-1133661345.html
крым
керчь
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110127/38/1101273835_0:80:523:472_1920x0_80_0_0_1ed7b0f9b50d3465781f1615fe135b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымчанка алиме абденанова - герой россии, подвиги героев, крым, великая отечественная война, керчь, ленинский район, концлагерь "красный", владимир путин (политик)
Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой

102 года назад родилась Герой России Алиме Абденанова – история подвига

09:56 04.01.2026
 
© Фото: предоставлено Центральным музеем ТавридыИллюстрация из книги А.Умерова "Дочь Родины". Алиме Абденанова
Иллюстрация из книги А.Умерова Дочь Родины. Алиме Абденанова
© Фото: предоставлено Центральным музеем Тавриды
Читать в
MaxДзенTelegram
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На пожелтевшей бумаге красные строчки: "Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным бдительным бойцом, строго хранить военную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы <…> Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту моей Родины <…> я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижений полной победы над врагами".
Дата: 16 сентября 1943 года. И подпись: Абденанова.
Через пять месяцев резидента советской разведки Алиме Абденанову схватят фашисты. Но, даже измученная зверскими пытками, она не откажется от данного слова. И останется верной своей Родине.
101 год назад, 4 января 1924 года в Керчи в семье Месельме и Сеит-Османа Борасановых родилась их старшая дочь Алиме, которая в 19 лет станет разведчицей, посмертно удостоенной высокого звания Героя России. Алиме Абденанова - 16-я женщина в России и первая в Крыму, кто был удостоен этого высокого звания.

Хотела попасть на фронт

"В семье было три сестры: Алиме, Азифе и Ферузе. Они очень рано остались без родителей. Алиме была старшей, ей исполнилось 10 лет, когда умерла, заболев тифом, их мама, а через полгода умер отец", - рассказывают племянницы советской разведчицы, дочери ее младшей сестры Азифе – Диляра и Эльвира Ахтемовы.
Осиротевших девочек удочерил их дядя Аедин Абденанов, а воспитывала бабушка Ревиде.
Росла Алиме очень активным и любознательным ребенком. Мечтала стать учительницей или врачом. После семи классов школы устроилась на работу секретарем в сельсовет села Семь Колодезей, была комсомолкой. Когда началась война, Алиме было 17 лет. Хотела на фронт, но ее не пускали, мол, здесь нужна. Но воевали ее дяди Исмаил, Аедин и Муедин. Вернулся только последний.
В 19 лет Алиме стала резидентом советской военной разведки. Сотрудничать ей предложил командующий разведотделом штаба Отдельной Приморской армии, генерал-майор Николай Трусов. Он искал резидента из числа местных крымских татар, который бы не вызывал у немцев подозрений. Алиме изучила основы разведывательной работы, прошла парашютно-десантную подготовку, и в начале октября 1943 года ее перебросили из Сочи через линию фронта в оккупированный фашистами Крым. Хрупкая девушка, которая взяла псевдоним Софие, стала командиром разведгруппы, передавала важные сведения о дислокации германских и румынских войск на Керченском полуострове.

Разведке помогала вся семья

"Алиме давала задание младшим сестрам, и они ходили на станцию, считали, сколько вагонов и с чем прибыло, сколько велосипедистов и куда проехали. С сентября по февраль она отправила на большую землю 83 радиограммы", - рассказывают племянницы. И добавляют: к подпольной группе девушка смогла подключить почти всех родственников и друзей, которые жили в том же селе.
Когда члены группы собирались на совет в доме бабушки Ревиде, во дворе обязательно оставалась младшенькая Азифе. Она подметала. И если начинала это делать с особенным усердием, поднимая пыль, значит, на горизонте появлялись враги: немцы или румыны.
Алиме Абденанову и всю ее группу схватили в конце зимы 1944-го, за несколько месяцев до освобождения полуострова. Говорят, случилось это из-за того, что на их рации перегорели батареи, а связной находился в Старом Крыму. Он принес им батареи, но на обратном пути его схватили немцы. Пытали. И он всех сдал, тщетно понадеявшись, что останется в живых.
"Ее подвесили за косу, переломали ноги, вырвали ногти. Она подверглась чудовищным мукам, но не согласилась работать на немцев, которые требовали, чтобы она по радиограмме отправила ложное сообщение. Тогда как ее радистка Лариса Гуляченко сразу сдалась. Пришла в дом бабушки Ревиде уже совсем другой: со стрижкой, макияжем, с сигаретой во рту, и сказала Азифе, которой тогда было 12 лет: "Маленькая партизанка, где рация твоей сестры?". А немцы пригрозили превратить всю деревню в консервную банку. Бабушке пришлось отдать рацию, которая была спрятана под полом в коровнике", - продолжает Эльвира Ахметова.

Подвиг живет в памяти народа

В семье помнят: предательница радистка не сказала бабушке Ревиде, что группа рассекречена, что Алиме в гестапо. Лишь попросила собрать для напарницы одежду.
Но юная разведчица погибла. Ее, еще живой, вместе с другими безызвестными жертвами фашисткой оккупации, сбросили в колодец в концлагере совхоза "Красный". Еще через неделю Симферополь освободили красноармейцы.

"Когда освободили Крым, к бабушке приехал командующий, пожал ей руку и сказал: ваша дочка – герой. Он не сказал, что она погибла. Дал денег. До 1958 года, пока в газете "Труд" не вышла статья "В логове врага", никто в семье не знал, что Алиме не стало зимой 1943-го. Думали, жива она, только информации о ней нет", - продолжает Ахтемова. И добавляет: "Наша мама, уже живя в Узбекистане, собирала по крупицам любую информацию о своей героически погибшей сестре".

К 23 февраля и к 8 марта в газетах обязательно выходила статья о подвиге Абденановой. Ее младшая сестра собирала в отдельную папку все эти публикации. Читала и плакала, вспоминают ее дочери.
"В 2014 году мамы уже не было. Президент Владимир Путин присвоил Алиме звание Героя России. Но среди крымского народа все знали ее как героя. И мы верили, что в конце концов ее признают, ведь она такой подвиг совершила. За Родину отдала свою жизнь. Вообще, наш народ очень любит свою родину. И за родину все готовы отдать свою жизнь", - в сердцах говорит собеседница.
И добавляет, что их тетя не смогла бы работать на немцев, не так была воспитана. В отличие от радистки Гуляченко, которую за предательство судили, но в 70-х реабилитировали, и вплоть до 90-х годов она жила в Крыму.
Книги Владимира Лоты, Лентары Халиловой, Аблямита Умерова, Михаила Вольфсона о подвиге Алиме Абденановой, вырезки из газет разных лет, рассекреченные архивные документы, наградные листы - все это ее племянницы бережно хранят. Вот автобиография, написанная ее рукой, вот обязательство о добровольном согласии вступить в секретный орган, вот подписка секретному органу в том, что она обязуется в строжайшей тайне содержать сущность переговоров и не говорить о них даже ближайшим родственникам, понимая, что за нарушение правил ее привлекут к ответственности по законам военного времени.
"Раньше, когда мама была жива, 5 апреля, в день, когда Алиме погибла, мы всегда ездили в Ленино. Там и музей есть, и площадь названа ее именем. Собираемся мы всей семьей и в день рождения Алиме – 4 января, варим плов, вспоминаем о ней, о ее подвиге", - признаются племянницы.
- Как думаете, сейчас есть люди масштаба Алиме Абденановой?
- Конечно. Пусть их немного, но они есть. Герои. Которые бросают себя, что называется, на дзот. И вторая Алиме найдется. Знаете, нам мама покойная всегда говорила: "дети, я очень хочу, чтобы вы никогда не видели войны". И мы как-то даже не задумывались, что такое может случиться и в наше время". Но герои масштаба Абденановой есть и сегодня.
Недалеко от дома, где живут племянницы Абденановой, находится школа ее имени. И здесь учится ее восьмилетняя правнучка Элина Асанова. Признается: учиться в школе имени прабабушки большая гордость и большая ответственность.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Алиме Адбенанова в Детстве

Алиме Абденанова
1 из 5

Алиме Адбенанова в Детстве

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Семья Алиме Абденановой

Алиме Абденанова
2 из 5

Семья Алиме Абденановой

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Семья Алиме Абденановой

Алиме Абденанова
3 из 5

Семья Алиме Абденановой

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Клятва разведчицы

Алиме Абденанова
4 из 5

Клятва разведчицы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Грамота Героя России

Алиме Абденанова
5 из 5

Грамота Героя России

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5

Алиме Адбенанова в Детстве

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5

Семья Алиме Абденановой

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5

Семья Алиме Абденановой

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5

Клятва разведчицы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5

Грамота Героя России

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль Золотая звезда Герою Российской Федерации рядовому Евгению Кудинову - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
19 декабря 2023, 18:10
Путин вручил Золотые Звезды девятерым Героям России
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" Героев
В Крыму откроют четыре памятных знака в честь Алиме Абденановой
Миссии Совета Европы рассказали о подвиге Алиме Абденановой
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымчанка Алиме Абденанова - Герой РоссииПодвиги героевКрымВеликая Отечественная войнаКерчьЛенинский районКонцлагерь "Красный"Владимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26В России подорожает крепкий алкоголь
10:05Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком
09:56Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой
09:34Атаки беспилотников продолжаются: еще 42 дрона ВСУ сбили над Россией
09:14Четыре поселка под Ялтой остались без газа
08:57Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ
08:42По зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови
08:27Каких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуацию
08:26В 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежья
08:10Крымский мост - ситуация на утро воскресенья
08:00В Севастополе частично открыли рейд
07:4290 беспилотников ВСУ атаковали ночью территорию России
07:33После похищения Мадуро и.о. президента Венесуэлы будет Дельси Родригес
06:59ВСУ атаковали Белгородскую область - ранена женщина, повреждены дома
00:01Пасмурно и дожди - погода в Крыму 4 января
00:00Какой сегодня праздник: 4 января
22:40Атаки США на Венесуэлу и Волчья луна: главное за день
22:17Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания
22:05Крымский мост вечером в субботу - оперативная обстановка
21:49Непогода с новой силой ударит по Севастополю
Лента новостейМолния