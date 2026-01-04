Рейтинг@Mail.ru
Рецепт рождественского гуся с апельсинами от шеф-повара - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/retsept-rozhdestvenskogo-gusya-s-apelsinami-ot-shef-povara-1151793580.html
Рецепт рождественского гуся с апельсинами от шеф-повара
Рецепт рождественского гуся с апельсинами от шеф-повара - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Рецепт рождественского гуся с апельсинами от шеф-повара
Традиционного рождественского гуся шеф-повар столичного ресторана Владимир Болдырев советует украшать фруктами и ничем не фаршировать, чтобы сохранить... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T20:25
2026-01-04T20:25
кулинария
рождество христово
новый год 2026
рецепты
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0d/1125845923_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8fa6d1fec5540aebf2c5e9114442a91f.jpg
Традиционного рождественского гуся шеф-повар столичного ресторана Владимир Болдырев советует украшать фруктами и ничем не фаршировать, чтобы сохранить естественный вкус мяса. Если в Европе и Америке традиционным рождественским блюдом считается запеченная индейка, то в России пальму первенства удерживает гусь, приготовленный по особому рецепту. Как приготовить птицу к праздничному столу, рассказал и показал РИА Новости Владимир Болдырев, шеф-повар одного из московских ресторанов.Гуся лучше брать весом от трех до шести килограммов. Важно учитывать, что гусиные кости гораздо тяжелее утиных или куриных, поэтому на одну порцию стоит предусмотреть 600 граммов сырой птицы.Ощипанную и выпотрошенную тушку надо опалить, промыть водой, освободить от лишнего жира и замариновать. Самый важный момент в приготовлении кушанья — выбор ингредиентов, считает кулинар. Для этого понадобится примерно полтора килограмма апельсинов, литр коньяка, столько же апельсинового сока, несколько головок репчатого лука и специи по вкусу. Этой смесью тушка должна пропитаться в течение трех часов.Традиционно рождественского гуся фаршируют. В России наиболее популярен рецепт с антоновскими яблоками: птицу наполняют очищенными от сердцевины и нарезанными дольками, отверстие в брюшке зашивают нитками. Но у Болдырева свой рецепт, без начинки.В духовку вместе с гусем отправляют и яблоки, заранее очищенные от сердцевины и наполненные медом и вареньем. Запекается рождественский гусь не менее трех часов при температуре 160 градусов.Следующий этап – декорирование блюда."Предлагаю украшать такими же фруктами, какие мы использовали для приготовления маринада. Снова понадобятся апельсины — их мы нарезаем произвольно и выкладываем на большое плоское блюдо", — сказал шеф-повар.По краям тарелки раскладывают апельсины, запеченные яблоки с медом и ягодами, а также свежую смородину и клюкву."Ягоды яркие, живые, а главное – традиционно русские", — сказал Болдырев.Разделывать готового жареного гуся начинают с ножек, потом приступают к крыльям. В небольшие миски наливают мед и любое варенье и ставят их рядом с гусем в центре стола.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0d/1125845923_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4c8c51b8b98b657ae96e0efbb13b3c83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кулинария, рождество христово, новый год 2026, рецепты, еда
Рецепт рождественского гуся с апельсинами от шеф-повара

Как приготовить гуся к Рождеству оригинально

20:25 04.01.2026
 
CC BY-SA 2.0 / Jürgen Howaldt / Christmas goose (Weihnachtsgans)Рождественский гусь - традиционное праздничное блюдо центральноевропейской кухни на Рождество, например, в Германии или Швеции
Рождественский гусь - традиционное праздничное блюдо центральноевропейской кухни на Рождество, например, в Германии или Швеции - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
CC BY-SA 2.0 / Jürgen Howaldt / Christmas goose (Weihnachtsgans)
Читать в
MaxДзенTelegram
Традиционного рождественского гуся шеф-повар столичного ресторана Владимир Болдырев советует украшать фруктами и ничем не фаршировать, чтобы сохранить естественный вкус мяса.
Если в Европе и Америке традиционным рождественским блюдом считается запеченная индейка, то в России пальму первенства удерживает гусь, приготовленный по особому рецепту. Как приготовить птицу к праздничному столу, рассказал и показал РИА Новости Владимир Болдырев, шеф-повар одного из московских ресторанов.
"Свежесть птицы можно определить по кожице, она должна быть сухая, не скользкая и равномерного бледно-розового оттенка. Жир у хорошего гуся белый и прозрачный. У молодых птиц лапки желтые, покрытые густым пухом. У старых — красные, почти без пуха", — сказал повар.
Гуся лучше брать весом от трех до шести килограммов. Важно учитывать, что гусиные кости гораздо тяжелее утиных или куриных, поэтому на одну порцию стоит предусмотреть 600 граммов сырой птицы.
Ощипанную и выпотрошенную тушку надо опалить, промыть водой, освободить от лишнего жира и замариновать. Самый важный момент в приготовлении кушанья — выбор ингредиентов, считает кулинар. Для этого понадобится примерно полтора килограмма апельсинов, литр коньяка, столько же апельсинового сока, несколько головок репчатого лука и специи по вкусу. Этой смесью тушка должна пропитаться в течение трех часов.
Традиционно рождественского гуся фаршируют. В России наиболее популярен рецепт с антоновскими яблоками: птицу наполняют очищенными от сердцевины и нарезанными дольками, отверстие в брюшке зашивают нитками. Но у Болдырева свой рецепт, без начинки.
"Я предлагаю не фаршировать гуся, а фрукты припасти для украшения блюда. Мы прошьем брюхо специальной деревянной шпажкой. Так удастся сохранить естественный вкус птицы", — добавил шеф-повар.
В духовку вместе с гусем отправляют и яблоки, заранее очищенные от сердцевины и наполненные медом и вареньем. Запекается рождественский гусь не менее трех часов при температуре 160 градусов.
Следующий этап – декорирование блюда.
"Предлагаю украшать такими же фруктами, какие мы использовали для приготовления маринада. Снова понадобятся апельсины — их мы нарезаем произвольно и выкладываем на большое плоское блюдо", — сказал шеф-повар.
По краям тарелки раскладывают апельсины, запеченные яблоки с медом и ягодами, а также свежую смородину и клюкву.
"Ягоды яркие, живые, а главное – традиционно русские", — сказал Болдырев.
Разделывать готового жареного гуся начинают с ножек, потом приступают к крыльям. В небольшие миски наливают мед и любое варенье и ставят их рядом с гусем в центре стола.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КулинарияРождество ХристовоНовый год 2026РецептыЕда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:44Кто такой Дед Мороз и как Новый год связан с концом света
21:23Что происходит на Крымском мосту
21:10Машина врезалась в остановку с людьми в Горячем Ключе - есть жертвы
20:54Массированная атака на Россию - силы ПВО сбили 253 вражеских дронов
20:45В Севастополе из-за непогоды закрывают рейд
20:45Как привлечь удачу на год: топ старинных народных ритуалов
20:25Рецепт рождественского гуся с апельсинами от шеф-повара
20:03"Россия – Моя история": в Севастополе проведут бесплатные экскурсии
19:45Очередная магнитная буря ударит по Земле
19:17Второе дыхание: как готовят гимнастов в Крыму
18:48Задержан предполагаемый виновник массового ДТП на трассе М-4 "Дон"
18:15Жилые дома в Ялте остались без тепла из-за работ на газопроводе – минЖКХ
18:03В Туле эвакуируют жителей домов из-за упавшей боевой части БПЛА
17:42Взрыв газа в Первоуральске - число пострадавших выросло
17:23В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра
17:15ВСУ пытаются атаковать Москву - сбито 23 беспилотника
17:02От "Чебурашки" до "Одиссеи": 10 самых ожидаемых кинопремьер 2026 года
16:22На Крымском мосту продолжает расти очередь – время ожидания
16:11Авария на сетях обесточила часть Севастополя
15:53Красота своими руками: в Крыму делают игрушки из шерсти и елки из ниток
Лента новостейМолния