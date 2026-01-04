https://crimea.ria.ru/20260104/retsept-rozhdestvenskogo-gusya-s-apelsinami-ot-shef-povara-1151793580.html

Рецепт рождественского гуся с апельсинами от шеф-повара

Традиционного рождественского гуся шеф-повар столичного ресторана Владимир Болдырев советует украшать фруктами и ничем не фаршировать, чтобы сохранить естественный вкус мяса. Если в Европе и Америке традиционным рождественским блюдом считается запеченная индейка, то в России пальму первенства удерживает гусь, приготовленный по особому рецепту. Как приготовить птицу к праздничному столу, рассказал и показал РИА Новости Владимир Болдырев, шеф-повар одного из московских ресторанов.Гуся лучше брать весом от трех до шести килограммов. Важно учитывать, что гусиные кости гораздо тяжелее утиных или куриных, поэтому на одну порцию стоит предусмотреть 600 граммов сырой птицы.Ощипанную и выпотрошенную тушку надо опалить, промыть водой, освободить от лишнего жира и замариновать. Самый важный момент в приготовлении кушанья — выбор ингредиентов, считает кулинар. Для этого понадобится примерно полтора килограмма апельсинов, литр коньяка, столько же апельсинового сока, несколько головок репчатого лука и специи по вкусу. Этой смесью тушка должна пропитаться в течение трех часов.Традиционно рождественского гуся фаршируют. В России наиболее популярен рецепт с антоновскими яблоками: птицу наполняют очищенными от сердцевины и нарезанными дольками, отверстие в брюшке зашивают нитками. Но у Болдырева свой рецепт, без начинки.В духовку вместе с гусем отправляют и яблоки, заранее очищенные от сердцевины и наполненные медом и вареньем. Запекается рождественский гусь не менее трех часов при температуре 160 градусов.Следующий этап – декорирование блюда."Предлагаю украшать такими же фруктами, какие мы использовали для приготовления маринада. Снова понадобятся апельсины — их мы нарезаем произвольно и выкладываем на большое плоское блюдо", — сказал шеф-повар.По краям тарелки раскладывают апельсины, запеченные яблоки с медом и ягодами, а также свежую смородину и клюкву."Ягоды яркие, живые, а главное – традиционно русские", — сказал Болдырев.Разделывать готового жареного гуся начинают с ножек, потом приступают к крыльям. В небольшие миски наливают мед и любое варенье и ставят их рядом с гусем в центре стола.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

