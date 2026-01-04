Раненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву
13:34 04.01.2026 (обновлено: 13:41 04.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Ребенка, пострадавшего в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области, перевозят из Крыма в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. Об этом сообщили в минздраве Крыма.
"В настоящее время ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, транспортируется в Российскую детскую клиническую больницу — филиал ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Минздрава России", - говорится в сообщении.
По состоянию на 4 января, в больницах Крыма продолжают лечение 11 пострадавших в результате теракта. Состояние одного взрослого пациента по-прежнему оценивается как тяжелое, уточнили в минздраве.
Атака ВСУ на Хорлы Херсонской области
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Позже в Следкоме сообщили, что в результате теракта погибли 29 человек.
В больницах Крыма по состоянию на 3 января оставались 12 раненных в Хорлах, двоих перевели на амбулаторное лечение.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
