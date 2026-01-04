https://crimea.ria.ru/20260104/ranennogo-v-khorlakh-rebenka-perevozyat-iz-kryma-v-moskvu-1152182551.html

Раненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву

атака всу на село хорлы в херсонской области

крым

новости крыма

минздрав крыма

здравоохранение в россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Ребенка, пострадавшего в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области, перевозят из Крыма в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. Об этом сообщили в минздраве Крыма.По состоянию на 4 января, в больницах Крыма продолжают лечение 11 пострадавших в результате теракта. Состояние одного взрослого пациента по-прежнему оценивается как тяжелое, уточнили в минздраве. Атака ВСУ на Хорлы Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Позже в Следкоме сообщили, что в результате теракта погибли 29 человек.В больницах Крыма по состоянию на 3 января оставались 12 раненных в Хорлах, двоих перевели на амбулаторное лечение.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детейВ Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорелиЗахарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни

