Рейтинг@Mail.ru
Раненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/ranennogo-v-khorlakh-rebenka-perevozyat-iz-kryma-v-moskvu-1152182551.html
Раненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву
Раненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Раненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву
Ребенка, пострадавшего в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области, перевозят из Крыма в Российский национальный исследовательский медицинский... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T13:34
2026-01-04T13:41
атака всу на село хорлы в херсонской области
крым
новости крыма
минздрав крыма
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152182646_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_ab97c4cdf27a7411ec22d5035b28d3d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Ребенка, пострадавшего в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области, перевозят из Крыма в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. Об этом сообщили в минздраве Крыма.По состоянию на 4 января, в больницах Крыма продолжают лечение 11 пострадавших в результате теракта. Состояние одного взрослого пациента по-прежнему оценивается как тяжелое, уточнили в минздраве. Атака ВСУ на Хорлы Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Позже в Следкоме сообщили, что в результате теракта погибли 29 человек.В больницах Крыма по состоянию на 3 января оставались 12 раненных в Хорлах, двоих перевели на амбулаторное лечение.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детейВ Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорелиЗахарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152182646_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_00be55b532f9e246be763a07581f3b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака всу на село хорлы в херсонской области, крым, новости крыма, минздрав крыма, здравоохранение в россии
Раненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву

Пострадавшего при ударе ВСУ по Хорлам ребенка перевозят из больницы Крыма в Москву

13:34 04.01.2026 (обновлено: 13:41 04.01.2026)
 
© Пресс-служба минздрава РКРаненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву
Раненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву
© Пресс-служба минздрава РК
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Ребенка, пострадавшего в результате атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области, перевозят из Крыма в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. Об этом сообщили в минздраве Крыма.
"В настоящее время ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, транспортируется в Российскую детскую клиническую больницу — филиал ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Минздрава России", - говорится в сообщении.
© Telegram-канал Минздрава КрымаРаненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву
Раненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву
© Telegram-канал Минздрава Крыма
Раненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву
По состоянию на 4 января, в больницах Крыма продолжают лечение 11 пострадавших в результате теракта. Состояние одного взрослого пациента по-прежнему оценивается как тяжелое, уточнили в минздраве.

Атака ВСУ на Хорлы Херсонской области

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Позже в Следкоме сообщили, что в результате теракта погибли 29 человек.
В больницах Крыма по состоянию на 3 января оставались 12 раненных в Хорлах, двоих перевели на амбулаторное лечение.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детей
В Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорели
Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
 
Атака ВСУ на село Хорлы в Херсонской областиКрымНовости КрымаМинздрав КрымаЗдравоохранение в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21Газ взорвался в жилом доме на Урале - есть пострадавший
15:15На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии
15:06Он был счастлив на площадке – Симоньян о Тигране Кеосаяне
14:47ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без света
14:38Сильный ветер и дождь снова обрушатся на Севастополь
14:25В реках Кубани опасно поднялась вода
14:17Крымский мост сейчас - очередь выросла в 3,5 раза
14:04В Сочи произошло землетрясение – что известно
13:55Влюбленный в кино - 4 января исполнилось бы 60 лет Тиграну Кеосаяну
13:34Раненного в Хорлах ребенка перевозят из Крыма в Москву
13:04Авария на трассе М-4 "Дон" – число пострадавших выросло
12:40Новости СВО: Киев несет громадные потери
12:24Лавины угрожают Сочи
12:11ВС РФ освободили Подолы в Харьковской области
11:50Страшное ДТП на трассе М4 "Дон" – четверо погибших
11:32Чем обернется для Трампа дестабилизация в Венесуэле – мнение
11:27Крупное ДТП произошло на трассе М4 "Дон" - движение затруднено
11:0916 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области
11:05На Крымском мосту растет очередь
10:59Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены
Лента новостейМолния