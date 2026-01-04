https://crimea.ria.ru/20260104/po-zovu-serdtsa-v-krymu-ezhegodno-rastet-chislo-donorov-krovi-1151922351.html

По зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Все больше желающих участвовать в благородной добровольческая миссии по сдаче крови становится в Крыму. Итоги 2025 года представил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель главного врача Центра крови Антон Скоромный.Антон Скоромный отметил, что донор может сдать кровь несколько раз в году. "На сегодняшний день более 23 тысяч крымчан сдали кровь, и более 46 тысяч донаций крови осуществилось. Мы понимаем, что каждый донор был у нас как минимум дважды", - подчеркнул специалист.Также по информации замглавного врача Центра крови, увеличилось число потенциальных доноров костного мозга."Как рекрутинговый центр по подбору потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток Центр крови в этом году рекрутировал больше, чем в прошлом году. Более 3600 крымчан на сегодняшний день состоят в федеральном регистре доноров костного мозга. И можно официально заявлять, что еще трое крымчан в 2025 году стали донорами гемопатических стволовых клеток", - поделился данными Скоромный.Известно, что донорство костного мозга – очень непростой процесс, и человек, решившийся на это, должен пройти дообследование и специальную подготовку к операции по пересадке костного мозга."Все три человека для меня лично и для сотрудников службы крови, это - герои, о которых мы обязательно расскажем, хотелось бы это сделать красиво, основательно. Мы сделаем это в ближайшее время", - подчеркнул гость эфира.Также специалист отметил, что на территории республики Крым проживают более трех тысяч почетных доноров крови, это люди, пожертвовавшие свою кровь нуждающимся более 40 раз за жизнь.Помощь другому человеку, попавшему в ситуацию, когда необходимо переливание крови, может быть полезна и самому донору для обновления его собственного организма и поддержания здоровья, заметил Скоромный.Донором может стать любой человек, которому исполнилось 18 лет и у него есть паспорт гражданина Российской Федерации, человек должен быть полностью физически и психически здоров и не иметь различных противопоказаний.Сейчас Центр крови, по словам заместителя главного врача, нуждается в донорах самой распространенной группы крови – второй положительной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

