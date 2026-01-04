От "Чебурашки" до "Одиссеи": 10 самых ожидаемых кинопремьер 2026 года

https://crimea.ria.ru/20260104/ot-cheburashki-do-odissei-10-samykh-ozhidaemykh-kinopremer-2026-goda-1151744951.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 2026 год обещает стать настоящим праздником для киноманов. На экраны выйдут и сиквелы, и триквелы известных лент, и новые картины от всемирно признанных режиссеров. Российские кинематографисты порадуют зрителей, в первую очередь юных, продолжением приключений Чебурашки, Гены и их друзей и экранизацией повести-сказки о Буратино, а также представят на суд аудитории оригинальное прочтение литературной истории о тульском мастере Левше и фантастический экшн-боевик со звездным актерским составом.Американский кинематографисты постараются удивить и поразить киноманов байопиком о самом знаменитом поп-исполнителе мира, новом прочтении эпической древнегреческой поэмы "Одиссея" и продолжением культовой ленты о жестоком мире гламура.РИА Новости Крым представляет подборку самых ожидаемых кинопремьер 2026 года."Чебурашка 2"Страна: РоссияЖанр: семейный, комедия, приключенияДата выхода: 1 январяДолгожданное продолжение самой кассовой киноленты в истории российского кинематографа. С событий первого фильма прошел год, Чебурашка живет у Гены, но "ушастик" взрослеет, стремится к самостоятельности и шалит. Старший товарищ пытается его воспитывать, из-за чего между друзьями возникают недоразумения и конфликты. В целом друзья живут дружно, но внезапно выясняется, что дом Гены собираются снести ради парка развлечений. Сложная ситуация должна научить Чебурашку и Гену слушать друг друга.Над продолжением "Чебурашки" работала та же команда, которая снимала первый фильм: режиссер Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов, оператор Иван Лебедев.В главных ролях все те же любимые зрителями актеры: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров в роли молодого Гены и неподражаемая Ольга Кузьмина, чьим голосом говорит Чебурашка. Создатели фильма рассказали, что в сиквеле появятся и новые герои, но раскрывать детали не стали. Но известно, что география приключений героев существенно расширится. Помимо привычных локаций, действия будут происходить в горах, дремучем лесу и других живописных местах."Буратино"Страна: РоссияЖанр: семейный, комедия, приключенияДата выхода: 1 январяНа суд зрителя представят очередную экранизацию знаменитой повести-сказки Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Режиссер картины – Игорь Волошин, ранее снявший приключенческую драму "Повелитель ветра" (2023), сценарист – Андрей Золотарев, работавший над проектами "Слово пацана", "Лед" и "Летучий корабль".По словам создателей картины, зрители увидят привычных и полюбившихся с детства героев, но в новом амплуа. При этом новый фильм, уверяют авторы, не будет точным повторением сказки Толстого и культового советского кинофильма 1975 года. Но композиции Алексея Рыбникова из картины Леонида Нечаева там прозвучат – правда, в новой аранжировке.По сюжету фильма, в руки папы Карло попадает волшебный золотой ключик, который помогает исполнять желания. Мечтающий о сыне мужчина реализовывает свою мечту – в деревянном Буратино. Но мальчик постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в долгое, полное приключений путешествие, чтобы доказать отцу, что он хороший и настоящий сын.Образ главного героя создавали с помощью технологии Motion Capture ("захват движения"), когда датчики и камеры фиксируют движения и сложную мимику настоящего артиста, оцифровывают их и используют для анимации компьютерного объекта. Исполнительнице роли Буратино актрисе Виталии Корниенко ("Конек-горбунок", "Папины дочки. Новые") пришлось носить на съемочной площадке комбинезон с датчиками и шлем с конструкцией, имитирующей характерный длинный нос персонажа.В фильме также снялись Александр Яценко (папа Карло), Анастасия Талызина (Мальвина), Степан Белозеров (Пьеро), Марк Эйдельштейн (Артемон). Зрители увидят в "Буратино" и актеров первого эшелона. Так, черепаху Тортиллу сыграла народная артистка РСФСР, легендарная Светлана Немоляева, Карабаса Барабаса – Федор Бондарчук, а кота Базилио – Александр Петров."Левша"Страна: РоссияЖанр: приключения, детектив, фэнтезиДата выхода: 22 январяЕще одна ожидаемая премьера первого месяца нового года – фильм "Левша", снятый по мотивам рассказа Николая Лескова "Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе". Впрочем, общее у фильма с литературным произведением – только герой Левша. Фильм, снятый в жанре "стимпанка", насыщен сценами драк, погонь, трюков и различных эффектов.Место действия – альтернативный Петербург XIX века. Во дворце императора Александра III обнаруживают странных механических блох, которые являются прослушивающими устройствами спецслужб Британии. За расследование дела берется молодой офицер Петр Огарев, который обращается за помощью к талантливому тульскому мастеру Левше. С помощью его изобретений героям предстоит обезвредить шпиона и спасти страну от опасности, которая грозит ей как извне, так и изнутри.Ленту снял молодой режиссер Владимир Беседин – автор короткометражки "Майор Гром", открывшей знаменитую франшизу, и один из сценаристов "Майор Гром: Чумной доктор". "Левша" является его режиссерским дебютом в полнометражном кино. Беседин подчеркивает: "Левша" – не историческое кино, а просто играющее с историческим контекстом. Оно позволяет зрителю получить яркий аттракцион в сеттинге конца XIX века.Левшу сыграл знаменитый Юрий Колокольников ("В августе 44-го", "Мастер и Маргарита", "Довод"), Огарева – Федор Федотов, известный по главной роли в драме "Серебряные коньки". Также в картине снялись известные актеры Ян Цапник ("Горько", "Зять,", "Гоголь"), и Алексей Гуськов ("Золотое дно", "Элефант", "Тонкий лед")."Девятая планета"Страна: РоссияЖанр: фантастика, боевик, приключенияДата выхода: 29 январяРежиссер Николай Рыбников, известный по криминальной драме "Чекаго" и сериалу "Трудные подростки", и один из самых успешных российских продюсеров Сергей Селянов сняли фантастический экшн, по описанию сюжета напоминающий культовый боевик Пола Верховена "Вспомнить все" с Арнольдом Шварценеггером.Главный герой картины – автомеханик Дима Хруст. После несчастного случая в его сознании вспыхивают воспоминания о службе на Девятой планете: удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он однажды спас. Сослуживцы Димы не верят в его рассказы. Но когда он встречает Полину в реальной жизни, он уже не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Чтобы выяснить, кто вмешался в его сознание, он должен отправиться на опасную Девятую планету. Сам режиссер отмечал, что лента – в первую очередь о любви, дружбе и чувстве долга.Съемки "Девятой планеты" начались еще осенью 2024 года и проходили в Москве, Марокко и острове Сокотра в Индийском океане. Продюсер Евгений Люблинский отметил, что авторы фильма нашли места с "неземными пейзажами", что должно придать картине реалистичности, поскольку там будут изображаться новые миры и сражения с монстрами.Диму Хруста сыграл Юра Борисов ("Анора", "Калашников", "Т-34"), а его возлюбленную Полину – Ирина Старшенбаум ("Т-34", "Притяжение", "Лето"). Хотя в фильме используется компьютерная графика, большинство трюковых элементов актеры исполнили сами."Король и Шут. Навсегда"Страна: РоссияЖанр: фэнтези, комедия, драма, приключенияДата выхода: 19 февраляДолгожданное событие для поклонников группы "Король и Шут" и всех фанатов панка: продолжение популярного сериала о культовой группе выходит на полном метре. Вышедшая в 2023 году биографическо-фэнтезийная панк-сказка рассказывала о становлении легендарного музыкального коллектива, пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников от их знакомства до смерти лидера Михаила Горшенева в 2013 году."Фишкой" сериала стал фэнтезийным мир, в котором оживают герои песен "КиШа" – ведьмы, колдуны, оборотни и другие мистические существа. Полнометражное продолжение также разворачивается в сказочном мире легендарной рок-группы, но уже после смерти Горшка. По сюжету фильма эта сказочная вселенная оказывается в опасности из-за антагониста Некроманта (герой одноименной песни из альбома "Жаль, нет ружья"). Он воскресил орды мертвецов, грозящихся уничтожить этот параллельный мир. Горшок (сказочное альтер эго Михаила Горшенева, которое продолжило жить в сказочной вселенной песен "КиШей") не может справиться в одиночку, поэтому похищает из реального мира Андрея Князева и просит его о помощи. В долгом и полном опасностей путешествии героев сопровождают их подруги – Вдова и Принцесса.По словам авторов картины, язык, на котором говорят персонажи, наполнен отсылками к песням группы. Ранее СМИ сообщали, что в фильме зрители увидят экранизацию композиций "Некромант", "Мертвый анархист", "Воспоминания о былой любви", "Проклятый старый дом". Съемки сказочного мира проходили на полуострове Рыбачий в Мурманской области на берегу Баренцева моря. Для одной из сцен команда построила трехэтажную декорацию – фэнтезийный кабак.Над фильмом работала та же команда, создавшая сериал: режиссер Рустам Мосафир, оператор Степан Бешкуров, сценарист Адександр Бузин. За музыкальную часть отвечал брат Михаила Алексей Горшенев – фронтмен группы "Кукрыниксы". Роли Горшка и Князя, как и в сериале, исполнили Константин Плотников и Влад Коноплев, их возлюбленных Вдову и Принцессу – Дарья Мельникова и Вера Вольт. В роли Некроманта – актер Илья Гришин. Основной образ, с которого взят главный антагонист – легендарный музыкант Дэвид Боуи.Поклонники знаменитого Гоши Куценко также смогут увидеть любимого актера в фильме. Там он сыграл безумного психоаналитика, к которому приходит Князь. К слову, актера Влада Коноплева консультировал сам Андрей Князев, поэтому артист очень похож на своего персонажа."Созвездие пса"Страна: СШАЖанр: фантастика, триллер, драма приключенияДата выхода: 27 мартаОчередная фантазия на тему мира будущего от неподражаемого Ридли Скотта – режиссера "Чужих", "Гладиатора", "Бегущего по лезвию", "Марсианина" и множества других успешных (и не очень) картин.Фильм "Созвездие пса" снят по одноименному роману Питера Хеллера, вышедшему в 2012 году. Эпидемия загадочного вируса уничтожила значительную часть человечества. Оставшихся в живых терроризируют бродячие мусорщики, которых называют жнецами. Главный герой – гражданский пилот Хиг, живущий на заброшенном аэродроме со своим любимым псом Джаспером и по соседству с суровым морпехом по имени Бангли.Хиг периодически летает на своем легкомоторном самолете Cessna в поисках провизии и других нужных для выживания вещей. Однажды по радио он слышит случайно пойманное сообщение, благодаря которому у него появляется новая надежда. Нужно лишь пролететь немного дальше обычного. И герой решает рискнуть.Главную роль в ленте исполнил молодой австралийский актер Джейкоб Элорди, отметившийся работами в сериале "Эйфория" (2019) и новой экранизации легендарного "Франкенштейна" от Гильермо дель Торо (2025). Его партнерами по съемочной площадке стали Джош Бролин ("Олдбой", "Старикам здесь не место", "Невидимка), Гай Пирс ("Последняя пуля", "Напролом", "Помни") и Маргарет Куолли ("Субстанция", "Красотки в бегах", "Уборщица. История матери-одиночки").Сам Ридли Скотт, которому 30 ноября "стукнуло" 88 лет, предположил, что "Созвездие пса" может стать лучшим фильмом в его богатой кинокарьере. Впрочем, это еще не гарантия того, что картина будет иметь успех. Достаточно вспомнить "Последнюю дуэль" с бюджетом в 100 миллионов долларов и Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком в главных ролях. Лента, хотя язык не поворачивается назвать ее откровенно плохой, с треском провалилась. Но Ридли считает и сценарий, и сам фильм очень достойными."Майкл"Страна: СШАЖанр: биография, драма, мюзиклДата выхода: 24 апреляБайопик о "короле поп-музыки" Майкле Джексоне бьет мировые рейтинги самых ожидаемых фильмов года. Лента повествует о творческом пути Джексона, начиная с семейной группы The Jackson 5, куда также входили его братья, показывая все основные этапы творческой жизни легендарного музыканта и танцора. В официальном синопсисе фильм описывается как честный взгляд на великого, но противоречивого человека, который стал "королем поп-музыки". Фильм рассказывает как о его жизни вне сцены, так и о некоторых из самых знаковых выступлений из его ранней сольной карьеры, предоставляя зрителям возможность увидеть Майкла Джексона в первом ряду, как никогда раньше.Будут ли затронуты в фильме самые скандальные страницы жизни артиста, умершего в 2009 году, включая обвинения в педофилии, сексуализированном насилии и употреблении наркотиков, неизвестно.Фильм "Майкл" снял режиссер Антуан Фукуа, известный в основном по триллерам и боевикам ("Тренировочный день", "Слезы солнца", "Стрелок", "Великий уравнитель", "Великолепная семерка"). Сценарий написал двукратный номинант на "Оскара" Джон Логан, работавший над такими культовыми картинами как "Гладиатор" Ридли Скотта, "Авиатор" Мартина Скорсезе и "Последний самурай" Эдварда Цвика. Оператор – лауреат "Оскара" за "Мемуары гейши" Дион Биби, художник-постановщик – Барбара Линг ("Однажды в… Голливуде"), художник по костюмам – Марси Роджерс ("Черный клановец").Съемки фильма прошли в разных городах Калифорнии, в том числе в знаменитом ранчо певца "Неверленде", расположенном недалеко от Санта-Барбары.Главную роль сыграл 29-летний племянник Майкла Джаафар Джексон. Лента стала его дебютом в большом кино. Джаафар занимается музыкой, и многие поклонники отмечают его не только внешнее, но и вокально-танцевальное сходство с великим и легендарным дядей. Родителей Майкла сыграли Колман Доминго ("Синг-Синг") и Ниа Лонг ("Пропавшая без вести"). Старшую сестру певца сыграла британская актриса Джессика Сула ("Молокососы", "Сплит").Известно, что хронометраж фильма о Джексоне составит около трех с половиной часов."Дьявол носит Prada – 2"Страна: СШАЖанр: комедийная драмаДата выхода: 1 маяСиквел одноименной и в свое время очень популярной ленты "Дьявол носит Prada" выйдет на экраны спустя почти 20 лет после выхода первого фильма. Картина, снятая режиссером Дэвидом Фрэнкелом по одноименному роману Лорен Вайсбергер, вышла в 2006 году и стала культовой и собрала в прокате более 320 миллионов долларов. Фильм был номинирован на "Оскар" за лучшую женскую роль и удостоился "Золотого глобуса".По сюжету провинциальная выпускница журфака Андреа "Энди" Сакс (Энн Хэтэуэй) приезжает в Нью-Йорк и устраивается помощницей главного редактора модного журнала "Подиум" Миранды Пристли (Мэрил Стрип) – властной, деспотичной и безжалостной. Ее коллега и старшая помощница Миранды Эмили (Эмили Блант) воспринимает новенькую как соперницу. Энди приходится терпеть капризы жесткой и требовательной начальницы и козни коллеги. Девушка вынуждена работать в режиме нон-стоп, у нее даже нет времени поговорить по телефону с семьей. При этом она сталкивается с грязным и подлым миром высокой моды, который совершенно далек от глянцевой картинки. В итоге Энди уходит из журнала и устраивается на работу в газету.Синопсис второго фильма пока не представили публике. Кинокритики предполагают, что в основе будет продолжение книги Лорен Вайсбергер, выпущенное в 2013 году. Действие истории разворачивается спустя почти десять лет после событий первого произведения: Энди и Эмили становятся со-редакторами успешного глянцевого журнала, когда внезапное возвращение Миранды Пристли вновь нарушает привычный ход их жизни.К работе над фильмом продюсеры привлекли прежнюю команду, снимавшую первую часть: режиссер – Дэвид Фрэнкел, сценарист – Алин Брош МакКенна. В главных ролях – все так же замечательная четверка: Мэрил Стрип ("Примадонна", "Крамер против Крамера"), Энн Хэтэуэй ("Интерстеллар", "Отверженные", "Темный рыцарь"), Эмили Блант ("Тихое место", "Грань будущего", "Петля времени") и Стэнли Туччи ("Голодные игры", "Трансформеры: Последний рыцарь").Каст второго фильма пополнили Люси Лью ("Ангелы Чарли", "Убить Билла"), Кеннет Брана ("Довод", "Белфаст") Джастин Теру ("Оставленные", "Малхолланд Драйв") и другие."Одиссея"Страна: СШАЖанр: эпик, фэнтези, боевикДата выхода: 17 июляХудожественных фильмов по мотивам поэм древнегреческого поэта Гомера было снято немало. Самыми успешными стали "Троя" Вольфганга Петерсена с Брэдом Питтом и Эриком Бана и "Одиссей" Андрея Кончаловского с Армандом Ассанте.Теперь за экранизацию Гомера взялся один из самых кассовых режиссеров в истории кинематографа, оскароносный Кристофер Нолан ("Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь", "Интерстеллар", "Оппенгеймер", "Дюнкерк"). В первую очередь Нолан знаменит как автор масштабных крупнобюджетных блокбастеров. Именно таким обещает быть его "Одиссея", снятая с помощью новейших технологий IMAX.Судя по всему, сюжетная линия фильма в целом не будет сильно отличаться от гомеровской поэмы, но будет не новым прочтением классики, а адаптацией оригинала. Как известно, после окончания Троянской войны царь Итаки Одиссей возвращается в Элладу, но бог моря Посейдон вызвал могучий шторм, который потопил большинство кораблей, а оставшиеся разметал по всему миру. В итоге путь Одиссея домой занял 10 лет. Герой преодолевает многочисленные испытания и сталкивается с мифическими созданиями: циклопом Полифемом, коварными сиренами, морскими чудовищами Сциллой и Харибдой, нимфой Калипсо и волшебницей Цирцеей.Съемки "Одиссеи" проходили в Марокко, Италии, Шотландии, Исландии, Англии, США и даже в пустыне Сахара. Бюджет фильма – 250 миллионов долларов. Это самая большая сумма, выделенная на фильмы Нолана. Каст фильма – под стать бюджету. Главную роль Одиссея исполнил Мэтт Дэймон ("Отступники", "Марсианин", "Уница Уилл Хантинг"), его жену Пенелопу – Энн Хэтэуэй "("Дневники принцессы", "Дьявол носит Prada", "Интерстеллар"). Также в фильме сыграли Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие."Дюна: часть третья"Страна: СШАЖанр: научная фантастикаДата выхода: 18 декабряТретья и заключительная часть экранизации одноименного романа 1965 года Фрэнка Герберта. Первый фильм трилогии вышел в 2021 году и собрал в прокате более 430 млн долларов. Вышедшая в 2024-м вторая часть, которая, по мнению и самого режиссера Дени Вильнева, и кинокритиков, была ярче первой, имела еще больший успех и заработала уже более 710 млн долларов.Вильнев ранее рассказал, что третий фильм станет адаптацией второй книги из цикла "Мессия Дюны". События разворачиваются через 12 лет после событий второй части. Главный герой Пол Атрейдес предстанет в роли Императора Вселенной, против которого зреет заговор. Появление религиозной эйфории среди фрименов, борьба за власть, политические интриги и тяжелые моральные решения станут главными темами "Дюна: Часть третья".Согласно сюжету книги Герберта, отношения Пола и принцессы Ирулан далеки от идеала, поскольку их брак стал политический союз без любви. Ирулан строит козни против Чани – возлюбленной Пола. Тем временем на самого императора противники готовят покушение, в результате которого он теряет зрение. Однако его сверхъестественные способности позволяют ему "видеть" то, что скрыто от обычных глаз. Чани рожает двух близнецов, но умирает при родах. Лишенный возлюбленной, своих способностей и воли к власти, Пол уходит в пустыню, где, согласно фрименским традициям, ждет своей судьбы. Его детей воспитывает сестра Алия.В третьей части саги сыграют главные звезды франшизы: Тимоти Шаламе в роли Пола Атрейдеса, Зендея в роли Чани, Аня Тейлор-Джой (Алия Атрейдес), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), а также Флоренс Пью (Ирулан Коррино), Ребекка Фергюсон (Леди Джессика), Джош Бролин (Гурни Халлек) и Роберт Паттинсон. Использование компьютерной графики в "Дюне" минимизировано, предпочтение отдано реальным съемкам, что придало кадрам подлинность и осязаемость. Съемки проходили в разных уголках мира – от Намибии и Иордании до Норвегии и Австрии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВТБ: треть россиян планируют культурный отдых в новогодние праздникиДжонни Депп снимет англоязычную адаптацию "Мастера и Маргариты"Съемки сериала в Симферополе – в кино воссоздают "Крымскую весну"

