Он был счастлив на площадке – Симоньян о Тигране Кеосаяне
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Кино для Тиграна Кеосаяна было настоящей жизнью, а работа на съемочной площадке – счастьем и эйфорией. Об этом рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, вдова режиссера Маргарита Симоньян в интервью телеканалу "Россия 1"."Он человек серьезнейших патриотических взглядов, и он был рад возможности вести программу, которая в таком сатирическом, ироничном ключе эти взгляды его отражает и заражает большое количество других людей, а кино – это была его настоящая вот жизнь, его сердце, его душа", - цитирует Симоньян РИА Новости.По ее словам, Кеосаян очень переживал, если долго не снимал кино, а работа на площадке делала его счастливым."Он страшно переживал, если вдруг он год, например, не снимает кино. Он тут же бросался искать сценарий или сам писать сценарий, находить деньги или инвестировать свои деньги. Потому что, конечно, так, как он был счастлив на площадке - это даже нельзя назвать счастьем, это, наверное, настоящая эйфория", - сказала Маргарита Симоньян.Тигран Кеосаян скончался 26 октября. Четвертого января ему исполнилось бы 60 лет.
Симоньян: кино для Тиграна Кеосаяна было настоящей жизнью
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Кино для Тиграна Кеосаяна было настоящей жизнью, а работа на съемочной площадке – счастьем и эйфорией. Об этом рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, вдова режиссера Маргарита Симоньян в интервью телеканалу "Россия 1".
"Он человек серьезнейших патриотических взглядов, и он был рад возможности вести программу, которая в таком сатирическом, ироничном ключе эти взгляды его отражает и заражает большое количество других людей, а кино – это была его настоящая вот жизнь, его сердце, его душа", - цитирует Симоньян РИА Новости.
По ее словам, Кеосаян очень переживал, если долго не снимал кино, а работа на площадке делала его счастливым.
"Он страшно переживал, если вдруг он год, например, не снимает кино. Он тут же бросался искать сценарий или сам писать сценарий, находить деньги или инвестировать свои деньги. Потому что, конечно, так, как он был счастлив на площадке - это даже нельзя назвать счастьем, это, наверное, настоящая эйфория", - сказала Маргарита Симоньян.
Тигран Кеосаян скончался 26 октября
. Четвертого января ему исполнилось бы 60 лет.
