Очередная магнитная буря ударит по Земле

Очередная магнитная буря ударит по Земле

2026-01-04T19:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Магнитная буря ударит по Земле в ночь на понедельник, 5 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Согласно опубликованной диаграмме, сила космического удара будет не велика - буря не превысит уровня G1 (это считается слабой бурей). По долгосрочным предварительным прогнозам на январь, небольшие возмущения магнитосферы могут случиться 9-го числа, с 17 по 23 января (с пиком 20-го числа), а затем 26-го и 27-го. Все эти бури, предположительно, будут слабыми. Однако, позже прогноз, скорее всего, будет скорректирован в зависимости от активности Солнца.Первая в году магнитная буря произошла в ночь со 2 по 3 января. По словам ученых, геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в в результате солнечной вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

