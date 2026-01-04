https://crimea.ria.ru/20260104/ocherednaya-magnitnaya-burya-udarit-po-zemle-1152189768.html
Очередная магнитная буря ударит по Земле
Очередная магнитная буря ударит по Земле - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Очередная магнитная буря ударит по Земле
Магнитная буря ударит по Земле в ночь на понедельник, 5 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T19:45
2026-01-04T19:45
2026-01-04T19:45
магнитные бури
космос
новости
земля
стихия
солнце
метеозависимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911478_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_b19f56a29addfbb8d40162ac619d9f92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Магнитная буря ударит по Земле в ночь на понедельник, 5 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Согласно опубликованной диаграмме, сила космического удара будет не велика - буря не превысит уровня G1 (это считается слабой бурей). По долгосрочным предварительным прогнозам на январь, небольшие возмущения магнитосферы могут случиться 9-го числа, с 17 по 23 января (с пиком 20-го числа), а затем 26-го и 27-го. Все эти бури, предположительно, будут слабыми. Однако, позже прогноз, скорее всего, будет скорректирован в зависимости от активности Солнца.Первая в году магнитная буря произошла в ночь со 2 по 3 января. По словам ученых, геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в в результате солнечной вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911478_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_76a3dae77307432e786736f1776f5d2b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнитные бури, космос, новости, земля, стихия, солнце, метеозависимость
Очередная магнитная буря ударит по Земле
Магнитная буря начнется на Земле в ночь на 5 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Магнитная буря ударит по Земле в ночь на понедельник, 5 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Согласно прогнозам ученых, магнитные возмущения начнутся около 9 вечера воскресенья. Пика геомагнитный шторм достигнет ночью, и к утру буря прекратится.
Согласно опубликованной диаграмме, сила космического удара будет не велика - буря не превысит уровня G1 (это считается слабой бурей).
По долгосрочным предварительным прогнозам на январь, небольшие возмущения магнитосферы могут случиться 9-го числа, с 17 по 23 января (с пиком 20-го числа), а затем 26-го и 27-го. Все эти бури, предположительно, будут слабыми. Однако, позже прогноз, скорее всего, будет скорректирован в зависимости от активности Солнца.
Первая в году магнитная буря
произошла в ночь со 2 по 3 января. По словам ученых, геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в в результате солнечной вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.