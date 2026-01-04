https://crimea.ria.ru/20260104/novosti-svo-kiev-neset-gromadnye-poteri-1152181825.html
Новости СВО: Киев несет громадные потери
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Киев за сутки на всех направлениях фронта потерял еще 1220 боевиков, 24 танка и бронемашины и другие вооружения и технику, сообщает в воскресенье Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 140 боевиков, три автомобиля и орудие полевой артиллерии, три склада материальных средств.Военнослужащие группировки "Запад" ликвидировали до 180 вражеских солдат, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группы улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 180 боевиков, американский бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин и 14 автомобилей, два склада материальных средств и склад горючего.Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 410 солдат, бронетранспортер, четыре бронеавтомобиля "Казак", семь пикапов, 105-мм орудие М119 и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 275 человек, девять боевых бронированных машин и пять автомобилей.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено до 35 украинских неонацистов, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 107 213 беспилотных летательных аппаратов, 642 зенитных ракетных комплекса, 26 895 танков и других боевых бронированных машин, 1 636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 372 орудия полевой артиллерии и минометов, 50 778 единиц специальной военной автомобильной техники.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Киев за сутки на всех направлениях фронта потерял еще 1220 боевиков, 24 танка и бронемашины и другие вооружения и технику, сообщает в воскресенье Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 140 боевиков, три автомобиля и орудие полевой артиллерии, три склада материальных средств.
Военнослужащие группировки "Запад" ликвидировали до 180 вражеских солдат, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 и три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группы улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 180 боевиков, американский бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин и 14 автомобилей, два склада материальных средств и склад горючего.
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 410 солдат, бронетранспортер, четыре бронеавтомобиля "Казак", семь пикапов, 105-мм орудие М119 и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 275 человек, девять боевых бронированных машин и пять автомобилей.
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено до 35 украинских неонацистов, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили вражеские цеха производства дронов дальнего действия и места их хранения, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 210 беспилотников
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 107 213 беспилотных летательных аппаратов, 642 зенитных ракетных комплекса, 26 895 танков и других боевых бронированных машин, 1 636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 372 орудия полевой артиллерии и минометов, 50 778 единиц специальной военной автомобильной техники.
