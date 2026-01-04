Рейтинг@Mail.ru
Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ
Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ
Не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу, в том числе военные и мирные жители. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу, в том числе военные и мирные жители. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.Посол РФ в стране Сергей Мелик-Багдасаров рассказал RT, что россиян нет среди погибших и пострадавших. По его словам, обстановка в Каракасе сейчас спокойная и полностью контролируется властями, но на улицах непривычно малолюдно.Военная операция США в ВенесуэлеВ столице Венесуэлы Каракасе утро с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны. В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.В стране ввели чрезвычайное положение.Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против граждан США.МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Москва также призвала США отпустить Мадуро и перейти к диалогу.Все о ситуации - по ссылке &gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципахМы будем управлять Венесуэлой - Трамп
Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ

Не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу - NYT

08:57 04.01.2026
 
© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaУничтоженная техника на военной авиабазе Ла-Карлота в Караксе
Уничтоженная техника на военной авиабазе Ла-Карлота в Караксе - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу, в том числе военные и мирные жители. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.
"По меньшей мере 40 человек, в том числе мирные жители и военные, погибли в результате атаки", — цитирует сообщение РИА Новости.
Посол РФ в стране Сергей Мелик-Багдасаров рассказал RT, что россиян нет среди погибших и пострадавших. По его словам, обстановка в Каракасе сейчас спокойная и полностью контролируется властями, но на улицах непривычно малолюдно.

Военная операция США в Венесуэле

В столице Венесуэлы Каракасе утро с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны. В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.
В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.
По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против граждан США.
МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Москва также призвала США отпустить Мадуро и перейти к диалогу.
Все о ситуации - по ссылке >>>
