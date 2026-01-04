https://crimea.ria.ru/20260104/ne-menee-40-chelovek-pogibli-pri-atake-ssha-na-venesuelu---smi-1152176665.html

Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ

Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ - РИА Новости Крым, 04.01.2026

Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИ

Не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу, в том числе военные и мирные жители. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.01.2026

2026-01-04T08:57

2026-01-04T08:57

2026-01-04T08:57

венесуэла

удары сша по венесуэле

новости

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152176895_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9d734bc6754d7ecd8e80a7fee6e45dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу, в том числе военные и мирные жители. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.Посол РФ в стране Сергей Мелик-Багдасаров рассказал RT, что россиян нет среди погибших и пострадавших. По его словам, обстановка в Каракасе сейчас спокойная и полностью контролируется властями, но на улицах непривычно малолюдно.Военная операция США в ВенесуэлеВ столице Венесуэлы Каракасе утро с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны. В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.В стране ввели чрезвычайное положение.Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против граждан США.МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Москва также призвала США отпустить Мадуро и перейти к диалогу.Все о ситуации - по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципахМы будем управлять Венесуэлой - Трамп

https://crimea.ria.ru/20260103/agressiya-ssha-v-otnoshenii-venesuely-reaktsiya-mira-1152170143.html

венесуэла

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венесуэла, удары сша по венесуэле, новости, в мире, сша