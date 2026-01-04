Рейтинг@Mail.ru
На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии - РИА Новости Крым, 04.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260104/na-trasse-m-4-don-otkryli-dvizhenie-posle-krupnoy-avarii-1152185602.html
На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии
На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии - РИА Новости Крым, 04.01.2026
На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии
Движение транспорта на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области восстановлено после крупного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T15:15
2026-01-04T15:15
трасса м-4 "дон"
транспорт
госавтоинспекция ростовской области
ростовская область
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110147/19/1101471900_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_81a253fe749993affaa1a113ec7e7744.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Движение транспорта на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области восстановлено после крупного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону."Движение восстановлено", - сказано в сообщении.В правоохранительных органах ранее предупреждали о затруднении движения на участке трассы М-4 "Дон" из-за крупной аварии с участием грузовика и пяти легковых авто. Сообщалось о четырех погибших и двух пострадавших. Позже число пострадавших выросло до четырех.
ростовская область
РИА Новости Крым
трасса м-4 "дон", транспорт, госавтоинспекция ростовской области, ростовская область, происшествия, новости
На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии

Движение на трассе М-4 "Дон" после смертельной аварии восстановлено – Госавтоинспекция

15:15 04.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Работа сотрудников ГИБДД в Омске
Работа сотрудников ГИБДД в Омске - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Движение транспорта на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области восстановлено после крупного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
"Движение восстановлено", - сказано в сообщении.
В правоохранительных органах ранее предупреждали о затруднении движения на участке трассы М-4 "Дон" из-за крупной аварии с участием грузовика и пяти легковых авто. Сообщалось о четырех погибших и двух пострадавших. Позже число пострадавших выросло до четырех.
