На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии

04.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Движение транспорта на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области восстановлено после крупного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону."Движение восстановлено", - сказано в сообщении.В правоохранительных органах ранее предупреждали о затруднении движения на участке трассы М-4 "Дон" из-за крупной аварии с участием грузовика и пяти легковых авто. Сообщалось о четырех погибших и двух пострадавших. Позже число пострадавших выросло до четырех.

