На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии
На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии - РИА Новости Крым, 04.01.2026
На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии
Движение транспорта на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области восстановлено после крупного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T15:15
2026-01-04T15:15
2026-01-04T15:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Движение транспорта на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области восстановлено после крупного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону."Движение восстановлено", - сказано в сообщении.В правоохранительных органах ранее предупреждали о затруднении движения на участке трассы М-4 "Дон" из-за крупной аварии с участием грузовика и пяти легковых авто. Сообщалось о четырех погибших и двух пострадавших. Позже число пострадавших выросло до четырех.
На трассе М-4 "Дон" открыли движение после крупной аварии
Движение на трассе М-4 "Дон" после смертельной аварии восстановлено – Госавтоинспекция