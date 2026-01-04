Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на дорогах Крыма
На Крымском мосту начала расти очередь, сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь, сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Накануне днем на мосту начали расти очереди, перед пунктами досмотра с обеих сторон образовались заторы, ждать проезда приходилось от часа до четырех часов.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилили. По информации Минтранса, организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволяет проводить контроль до 17 520 машин в сутки. На сегодняшний день все посты досмотра задействованы на 100%.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
На Крымском мосту растет очередь

На Крымском мосту растет очередь с обеих сторон

11:05 04.01.2026 (обновлено: 11:42 04.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь, сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 60 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 98 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Накануне днем на мосту начали расти очереди, перед пунктами досмотра с обеих сторон образовались заторы, ждать проезда приходилось от часа до четырех часов.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилили. По информации Минтранса, организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволяет проводить контроль до 17 520 машин в сутки. На сегодняшний день все посты досмотра задействованы на 100%.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
