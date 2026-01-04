Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту продолжает расти очередь – время ожидания - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
На Крымском мосту продолжает расти очередь – время ожидания
На Крымском мосту продолжает расти очередь – время ожидания
По обеим сторонам Крымского моста днем в воскресенье продолжают расти заторы. Как сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте, сейчас... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T16:22
2026-01-04T16:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. По обеим сторонам Крымского моста днем в воскресенье продолжают расти заторы. Как сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте, сейчас своей очереди на проезд ожидает почти тысяча автомобилей."В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 330 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении по состоянию на 16 часов.По состоянию на два часа дня на Крымском мосту по в очередях с обеих сторон стояли почти 600 автомобилей. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилили. По информации Минтранса, организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволяет проводить контроль до 17 520 машин в сутки. Также существует безопасный альтернативный маршрут через новые регионы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На Крымском мосту продолжает расти очередь – время ожидания

16:22 04.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. По обеим сторонам Крымского моста днем в воскресенье продолжают расти заторы. Как сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте, сейчас своей очереди на проезд ожидает почти тысяча автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 330 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении по состоянию на 16 часов.
Еще 598 автомобилей ожидают очереди на проезд по транспортному перехожу со стороны Керчи. Время ожидания на выезде с полуострова составляет около двух часов.
По состоянию на два часа дня на Крымском мосту по в очередях с обеих сторон стояли почти 600 автомобилей. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилили. По информации Минтранса, организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволяет проводить контроль до 17 520 машин в сутки. Также существует безопасный альтернативный маршрут через новые регионы.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
