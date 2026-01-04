https://crimea.ria.ru/20260104/na-krymskom-mostu-prodolzhaet-rasti-ochered--vremya-ozhidaniya-1152187333.html
На Крымском мосту продолжает расти очередь – время ожидания
На Крымском мосту продолжает расти очередь – время ожидания - РИА Новости Крым, 04.01.2026
На Крымском мосту продолжает расти очередь – время ожидания
По обеим сторонам Крымского моста днем в воскресенье продолжают расти заторы. Как сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте, сейчас... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T16:22
2026-01-04T16:22
2026-01-04T16:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_2908c55d7d39c1a41b5c82711e8afa1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. По обеим сторонам Крымского моста днем в воскресенье продолжают расти заторы. Как сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте, сейчас своей очереди на проезд ожидает почти тысяча автомобилей."В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 330 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении по состоянию на 16 часов.По состоянию на два часа дня на Крымском мосту по в очередях с обеих сторон стояли почти 600 автомобилей. В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилили. По информации Минтранса, организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволяет проводить контроль до 17 520 машин в сутки. Также существует безопасный альтернативный маршрут через новые регионы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_afc4f9b52fa6b75101cd32dde6d1df6a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым
На Крымском мосту продолжает расти очередь – время ожидания
В очереди на Крымский мост стоят 928 автомобилей