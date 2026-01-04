Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака на Россию - силы ПВО сбили 253 вражеских дронов - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Массированная атака на Россию - силы ПВО сбили 253 вражеских дронов
Массированная атака на Россию - силы ПВО сбили 253 вражеских дронов - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Массированная атака на Россию - силы ПВО сбили 253 вражеских дронов
253 беспилотника ВСУ сбили над Москвой и другими регионами России во второй половине дня в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. 253 беспилотника ВСУ сбили над Москвой и другими регионами России во второй половине дня в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ."С 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - информирует ведомство.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десятка дронов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над 11 регионами России. Утром сбили еще 42 украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без светаДрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое раненыЧисло погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком
Массированная атака на Россию - силы ПВО сбили 253 вражеских дронов

253 беспилотника ВСУ сбили над Москвой и другими регионами России

20:54 04.01.2026 (обновлено: 21:01 04.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. 253 беспилотника ВСУ сбили над Москвой и другими регионами России во второй половине дня в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - информирует ведомство.
  • 86 беспилотников сбили над территорией Брянской области,
  • 53 – над территорией Белгородской области,
  • 39 – над Московским регионом,
  • 27 – над территорией Калужской области,
  • 14 – над территорией Курской области,
  • 8 – над территорией Рязанской области,
  • 8 – над территорией Тульской области,
  • 3 – над территорией Владимирской области,
  • 3 – над территорией Волгоградской области,
  • 3 – над территорией Липецкой области,
  • 3 – над территорией Орловской области,
  • 3 – над территорией Ростовской области,
  • 2 – над территорией Воронежской области,
  • 1 – над территорией Смоленской области.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десятка дронов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над 11 регионами России. Утром сбили еще 42 украинских беспилотника.
ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без света
Дрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое ранены
Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком
 
