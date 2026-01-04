https://crimea.ria.ru/20260104/massirovannaya-ataka-na-rossiyu---sily-pvo-sbili-253-vrazheskikh-dronov-1152190309.html

Массированная атака на Россию - силы ПВО сбили 253 вражеских дронов

253 беспилотника ВСУ сбили над Москвой и другими регионами России во второй половине дня в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. 253 беспилотника ВСУ сбили над Москвой и другими регионами России во второй половине дня в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ."С 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - информирует ведомство.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десятка дронов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над 11 регионами России. Утром сбили еще 42 украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Курской области - 11 тысяч человек остались без светаДрон атаковал машину с семьей под Белгородом: один погиб, двое раненыЧисло погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы выросло - Следком

